МИД: любые иностранные наёмники и вооружение будут целью ВС России на Украине
- РИА Новости
«Любое поставляемое нацистскому киевскому режиму оружие рассматривается Вооружёнными силами Российской Федерации как законная цель, военная цель и подлежит уничтожению. Аналогично иностранные наёмники неизбежно станут целями для российских вооружённых сил», — сказала Захарова.
Ранее советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл заявил, что правительство изучает возможную отправку войск на запад Украины.