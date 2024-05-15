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МИД: любые иностранные наёмники и вооружение будут целью ВС России на Украине

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Любое иностранное вооружение и любые иностранные наемники, а не только эстонские, в случае появления на Украине станут целью ВС России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на фоне высказываний из Эстонии о возможности отправки войск в зону конфликта.
МИД: любые иностранные наёмники и вооружение будут целью ВС России на Украине
  • РИА Новости

«Любое поставляемое нацистскому киевскому режиму оружие рассматривается Вооружёнными силами Российской Федерации как законная цель, военная цель и подлежит уничтожению. Аналогично иностранные наёмники неизбежно станут целями для российских вооружённых сил», — сказала Захарова.

Ранее советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл заявил, что правительство изучает возможную отправку войск на запад Украины.

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