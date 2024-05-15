Путин назвал премьера Словакии Фицо мужественным и сильным духом
- AP
- © Jan Kroslák / Tlačová agentúra SR
«С негодованием узнал о покушении на жизнь председателя правительства Словацкой Республики Роберта Фицо. Это чудовищное преступление не может иметь никаких оправданий», — заявил он.
Путин назвал Фицо мужественным и сильным духом человеком, а также выразил надежду, что эти качества помогут ему выстоять.
«Прошу передать ему слова самой искренней поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления», — добавил он.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии пострадал в результате стрельбы, произошедшей после заседания правительства в Гандлове. Фицо госпитализировали.
Политик получил несколько огнестрельных ранений.
Стрелявшего в Фицо мужчину задержали. Позднее появилось фото нападавшего.
Глава ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предположил, что покушение на Фицо может быть связано с его политическими взглядами.