RT в Telegram
Подпишись

Путин назвал премьера Словакии Фицо мужественным и сильным духом

Короткая ссылка
RT
Президент России Владимир Путин направил телеграмму своей коллеге из Словакии Зузане Чапутовой в связи с покушением на жизнь словацкого премьера Роберта Фицо.
Путин назвал премьера Словакии Фицо мужественным и сильным духом
  • AP
  • © Jan Kroslák / Tlačová agentúra SR

«С негодованием узнал о покушении на жизнь председателя правительства Словацкой Республики Роберта Фицо. Это чудовищное преступление не может иметь никаких оправданий», — заявил он.

Путин назвал Фицо мужественным и сильным духом человеком, а также выразил надежду, что эти качества помогут ему выстоять.

«Прошу передать ему слова самой искренней поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления», — добавил он.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии пострадал в результате стрельбы, произошедшей после заседания правительства в Гандлове. Фицо госпитализировали.

Политик получил несколько огнестрельных ранений.

Стрелявшего в Фицо мужчину задержали. Позднее появилось фото нападавшего.

Глава ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предположил, что покушение на Фицо может быть связано с его политическими взглядами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить