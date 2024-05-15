Путин назвал премьера Словакии Фицо мужественным и сильным духом

Президент России Владимир Путин направил телеграмму своей коллеге из Словакии Зузане Чапутовой в связи с покушением на жизнь словацкого премьера Роберта Фицо.

«С негодованием узнал о покушении на жизнь председателя правительства Словацкой Республики Роберта Фицо. Это чудовищное преступление не может иметь никаких оправданий», — заявил он.

Путин назвал Фицо мужественным и сильным духом человеком, а также выразил надежду, что эти качества помогут ему выстоять.

«Прошу передать ему слова самой искренней поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления», — добавил он.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии пострадал в результате стрельбы, произошедшей после заседания правительства в Гандлове. Фицо госпитализировали.

Политик получил несколько огнестрельных ранений.

Стрелявшего в Фицо мужчину задержали. Позднее появилось фото нападавшего.

Глава ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предположил, что покушение на Фицо может быть связано с его политическими взглядами.