Премьер Словакии Роберт Фицо пострадал в результате стрельбы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пострадал в результате стрельбы.

«После заседания правительства в Гандлове был подстрелен премьер-министр Роберт Фицо», — сообщает портал teraz.sk.

Политика госпитализировали.

По данным телеканала JOJ, неизвестный начал стрелять из толпы в момент, когда Фицо вышел поприветствовать жителей Гандловы. По словам очевидцев, было слышно три-четыре выстрела.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо допустил, что Запад может наказать Братиславу за избрание Петера Пеллегрини президентом республики.