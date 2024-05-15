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Премьер Словакии Роберт Фицо пострадал в результате стрельбы

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пострадал в результате стрельбы.
Премьер Словакии Роберт Фицо пострадал в результате стрельбы
  • AP
  • © Radovan Stoklasa

«После заседания правительства в Гандлове был подстрелен премьер-министр Роберт Фицо», — сообщает портал teraz.sk.

Политика госпитализировали.

По данным телеканала JOJ, неизвестный начал стрелять из толпы в момент, когда Фицо вышел поприветствовать жителей Гандловы. По словам очевидцев, было слышно три-четыре выстрела.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо допустил, что Запад может наказать Братиславу за избрание Петера Пеллегрини президентом республики.

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