RT в Telegram
Подпишись

Слуцкий: покушение на Фицо может быть связано с его политическими взглядами

Короткая ссылка
Покушение на убийство премьера Словакии Роберта Фицо может быть связано с его политическими взглядами, заявил лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Слуцкий: покушение на Фицо может быть связано с его политическими взглядами
  • РИА Новости

«Qui proudest» — ищи, кому выгодно. Большая вероятность того, что Роберта Фицо хотели убить за его политические взгляды, не вписывающиеся в стереотипы гегемонии и двойные стандарты коллективного Запада», — сказал он.

Слуцкий пожелал Фицо скорейшего выздоровления и выразил надежду на объективное расследование.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии пострадал в результате стрельбы, произошедшей после заседания правительства в Гандлове. Фицо госпитализировали.

Политик получил несколько огнестрельных ранений.

Стрелявшего в Фицо мужчину задержали. Позднее появилось фото нападавшего.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить