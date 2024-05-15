Покушение на убийство премьера Словакии Роберта Фицо может быть связано с его политическими взглядами, заявил лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Qui proudest» — ищи, кому выгодно. Большая вероятность того, что Роберта Фицо хотели убить за его политические взгляды, не вписывающиеся в стереотипы гегемонии и двойные стандарты коллективного Запада», — сказал он.

Слуцкий пожелал Фицо скорейшего выздоровления и выразил надежду на объективное расследование.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии пострадал в результате стрельбы, произошедшей после заседания правительства в Гандлове. Фицо госпитализировали.

Политик получил несколько огнестрельных ранений.

Стрелявшего в Фицо мужчину задержали. Позднее появилось фото нападавшего.