Слуцкий: покушение на Фицо может быть связано с его политическими взглядами
- РИА Новости
«Qui proudest» — ищи, кому выгодно. Большая вероятность того, что Роберта Фицо хотели убить за его политические взгляды, не вписывающиеся в стереотипы гегемонии и двойные стандарты коллективного Запада», — сказал он.
Слуцкий пожелал Фицо скорейшего выздоровления и выразил надежду на объективное расследование.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии пострадал в результате стрельбы, произошедшей после заседания правительства в Гандлове. Фицо госпитализировали.
Политик получил несколько огнестрельных ранений.
Стрелявшего в Фицо мужчину задержали. Позднее появилось фото нападавшего.