Средства ПВО уничтожили авиабомбы HAMMER в Белгородской области

В Минобороны России сообщили об уничтожении авиабомб в небе над Белгородской областью.

РИА Новости

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«С 20:00 до 20:30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением управляемых авиационных бомб HAMMER французского производства», — говорится в сообщении ведомства. Дежурные средства ПВО уничтожили две авиабомбы. Ранее сообщалось, что дроны ВСУ атаковали гражданские автомобили в Курской области, в результате чего погибла женщина. Кроме того, беспилотник ВСУ атаковал строителей в регионе.