Средства ПВО уничтожили авиабомбы HAMMER в Белгородской области
- РИА Новости
- © Станислав Красильников
«С 20:00 до 20:30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением управляемых авиационных бомб HAMMER французского производства», — говорится в сообщении ведомства.
Дежурные средства ПВО уничтожили две авиабомбы.
Ранее сообщалось, что дроны ВСУ атаковали гражданские автомобили в Курской области, в результате чего погибла женщина.
Кроме того, беспилотник ВСУ атаковал строителей в регионе.