RT в Telegram
Подпишись

Средства ПВО уничтожили авиабомбы HAMMER в Белгородской области

Короткая ссылка
В Минобороны России сообщили об уничтожении авиабомб в небе над Белгородской областью.
Средства ПВО уничтожили авиабомбы HAMMER в Белгородской области
  • РИА Новости
  • © Станислав Красильников

«С 20:00 до 20:30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением управляемых авиационных бомб HAMMER французского производства», — говорится в сообщении ведомства.

Дежурные средства ПВО уничтожили две авиабомбы.

Ранее сообщалось, что дроны ВСУ атаковали гражданские автомобили в Курской области, в результате чего погибла женщина.

Кроме того, беспилотник ВСУ атаковал строителей в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить