Дроны ВСУ атаковали машины в Курской области, женщина погибла на месте
Украинские боевики атаковали дронами автомобили в Глушковском районе Курской области, они сбросили взрывные устройства на личные машины жителей села Попово-Лежачи. Одна женщина погибла на месте, ещё три человека получили ранения.
- РИА Новости
Об этом сообщило правительство региона.
«Пострадавших госпитализируют в районную больницу, где им будет оказана медицинская помощь», — говорится в заявлении.
Минувшей ночью восемь украинских БПЛА самолётного типа было сбито в Курской области.
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