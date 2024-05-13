Дроны ВСУ атаковали машины в Курской области, женщина погибла на месте

Украинские боевики атаковали дронами автомобили в Глушковском районе Курской области, они сбросили взрывные устройства на личные машины жителей села Попово-Лежачи. Одна женщина погибла на месте, ещё три человека получили ранения.

РИА Новости

Об этом сообщило правительство региона. «Пострадавших госпитализируют в районную больницу, где им будет оказана медицинская помощь», — говорится в заявлении. Минувшей ночью восемь украинских БПЛА самолётного типа было сбито в Курской области.