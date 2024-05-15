Польский подполковник Левандовский: Западная Украина привыкла к боевым действиям

Жители Западной Украины уже привыкли к боевым действиям, которые ведутся в стране, и воспринимают их как обыденность. Об этом заявил польский подполковник Пётр Левандовский.

По его словам, прозвучавшим в беседе с изданием Onet, люди устали от боевых действий. И поэтому стали иначе к ним относиться.

«Дело не в том, что эти люди не готовы преклонять колени перед павшими, просто жертв уже столько, что это стало обыденностью. К военным действиям привык не только Запад, но и Западная Украина», — сказал Левандовский.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти Украины должны сами принять решение о начале переговоров с Россией.