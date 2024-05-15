Польский подполковник Левандовский: Западная Украина привыкла к боевым действиям
- AP
По его словам, прозвучавшим в беседе с изданием Onet, люди устали от боевых действий. И поэтому стали иначе к ним относиться.
«Дело не в том, что эти люди не готовы преклонять колени перед павшими, просто жертв уже столько, что это стало обыденностью. К военным действиям привык не только Запад, но и Западная Украина», — сказал Левандовский.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти Украины должны сами принять решение о начале переговоров с Россией.