Блинкен: Киев должен сам принять решение о начале переговоров с Москвой
Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что Киев должен сам принять решение о начале переговоров с Москвой.
- AP
Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что США поддержат Украину в любом случае.
Ранее Блинкен заявил, что текущий этап специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине, критический для киевского режима.
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