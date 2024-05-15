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Блинкен: Киев должен сам принять решение о начале переговоров с Москвой

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Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что Киев должен сам принять решение о начале переговоров с Москвой.
Блинкен: Киев должен сам принять решение о начале переговоров с Москвой
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что США поддержат Украину в любом случае.

Ранее Блинкен заявил, что текущий этап специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине, критический для киевского режима.

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