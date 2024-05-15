Блинкен: Киев должен сам принять решение о начале переговоров с Москвой

Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что Киев должен сам принять решение о начале переговоров с Москвой.

AP

Об этом сообщает РИА Новости. Он отметил, что США поддержат Украину в любом случае. Ранее Блинкен заявил, что текущий этап специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине, критический для киевского режима.