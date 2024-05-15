Соотечественник из Туркменистана получил паспорт РФ после запроса RT в МВД

Герой проекта «Не один на один» 40-летний Андрей Баршадский, который несколько лет не мог стать гражданином РФ из-за отсутствия действующего удостоверения личности, получил российский паспорт. Ранее в редакцию RT обратилась его знакомая и рассказала, что семья Андрея более 20 лет назад переехала из Туркменистана в Россию. Мать и сестра Андрея документы получили, а ему не удавалось оформить гражданство. После запроса RT в МВД сотрудники миграционной службы помогли ему подать заявление и через месяц выдали паспорт РФ.

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МВД помогло оформить российский паспорт сыну советского офицера 40-летнему Андрею Баршадскому, обратившемуся в проект «Не один на один». Документ мужчине был нужен в том числе для заключения контракта о прохождении службы в зоне специальной военной операции (СВО).

«От всей души хочу поблагодарить сотрудников миграционной службы, которые помогали мне в получении российского паспорта в моей сложной ситуации, — говорит Баршадский. — Редакцию телеканала RT и проект «Не один на один» за то, что вы есть, и за то, что у вас работают отзывчивые люди, которые откликнулись на мою проблему и предложили помощь в оформлении гражданства. Без этой помощи и поддержки было очень тяжело решить мой вопрос».

По словам Андрея, в начале мая у него приняли заявление о выдаче российского паспорта и через неделю вручили документ.

«Я уже успел прописаться, получил банковские реквизиты для заключения контракта с Минобороны РФ, — рассказывает он. — Сейчас возникла небольшая проблема со здоровьем, потребовалась операция, но с паспортом я гораздо быстрее и проще решу этот вопрос. Думаю, даже ограничусь курсом лекарств и отправлюсь в зону СВО. Немного, конечно, тревожно, но я с детства хотел служить в армии — быть, как папа, офицером, но, увы, не сложилось. А сейчас есть возможность, хоть и в 40 лет, пойти служить. Если бы я хотел спрятаться, убежать, то подождал бы, пока закончится СВО, а потом бы делал гражданство. Я же как-то жил и работал 24 года без документов, но убегать я не намерен. Хочу быть как отец — настоящим мужчиной».

Потеряли документы

Письмо с просьбой помочь Андрею Баршадскому в редакцию RT прислала его знакомая Анна Абаева. Она рассказала, что мужчина не может получить российский паспорт несмотря на то, что уже более 20 лет живёт в России, а члены его семьи — граждане РФ.

«Долг зовёт защищать Родину. При этом военкоматы без паспорта не принимают ни в каком виде. Помогите!» — написала в своём сообщении Анна.

RT связался с Баршадским, который рассказал, что родился в русской семье в городе Алагир Северо-Осетинской АССР. Его отец Александр Викторович Баршадский — уроженец Краснодарского края, мать Лариса Таймуразовна родилась в Москве.

Будучи советским офицером, Александр Викторович ездил вместе с женой и детьми (у Андрея есть сестра) по всей стране — служил в войсках противовоздушной обороны на Дальнем Востоке, в Эстонии, а затем был переведён в Туркменистан, где встретил пенсию в звании майора.

Сам Андрей окончил девять классов в туркменском городе Мары и получил паспорт гражданина Туркменистана. В 2000 году семья приняла решение вернуться в Россию. Баршадские переехали жить в Нижний Новгород в статусе переселенцев, но оформить российское гражданство у них быстро не получилось.

Паспорта выдали только матери и сестре Андрея. По словам мужчины, его документы потеряли в паспортном столе и ему было отказано в гражданстве. Среди утерянных документов был туркменский паспорт Андрея, который он на протяжении нескольких лет пытался восстановить в консульстве Туркменистана.

Вместе с тем, ещё по приезде в Россию Андрей был поставлен на учёт в военкомат. Кроме того, мужчина ни разу за 24 года не выезжал за пределы страны.

После начала СВО Баршадский подписал контракт с Минобороны РФ, но выехать в зону СВО так и не смог из-за отсутствия банковских реквизитов. Банки отказывали Андрею в открытии счёта, так как у него не было документа, удостоверяющего личность.

Как ранее Андрей рассказывал RT, сотрудники миграционной службы помогли ему восстановить миграционную карту, но вопрос с оформлением паспорта решить не удавалось из-за отсутствия необходимых документов.

После запроса RT в МВД в ГУ МВД России по Нижегородской области были направлены рекомендации об оказании содействия Баршадскому в признании его гражданином РФ. Андрей был приглашён на приём в миграционную службу, где ему помогли написать заявление на получение паспорта и через месяц после проведения всех необходимых проверок выдали документ.