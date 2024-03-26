Сына советского офицера признали гражданином РФ после запроса RT в МВД

Соотечественник из Туркменистана 40-летний Андрей Баршадский, проживающий в Нижнем Новгороде, несколько лет не мог получить российское гражданство из-за отсутствия действующего удостоверения личности. Мужчина родился в семье советского офицера. Его отца направили в Туркменистан по службе, и Баршадские до 2000 года проживали там, а затем переехали в Россию. Мать и сестра Андрея получили российское гражданство, а у него так и не приняли заявление. Через консульство, по словам мужчины, туркменский паспорт поменять не получилось: нужно было выезжать в Туркменистан и делать документ там. При этом Андрей подписал контракт с Минобороны об участии в СВО, но отправить его туда не могут из-за отсутствия паспорта. После запроса RT в МВД мужчине оказали содействие в признании его гражданином РФ и приняли у него заявление на получение российского гражданства.

© Фото из личного архива

В проект «Не один ни один» обратилась знакомая семьи Баршадских Анна Абаева. Она рассказала, что у них возникла «нерешаемая проблема в условиях бюрократии».

«Сын советского офицера Андрей Баршадский не может поехать воевать за Родину, потому что у него нет паспорта. Много лет его семья боролась за оформление российского гражданства. Мать и сестра получили, а Андрей — нет. В обычной жизни они готовы дальше ждать и разбираться, но долг зовёт защищать Родину. При этом военкоматы без паспорта не принимают ни в каком виде. Помогите!», — сообщила в письме Анна.

По её словам, отец Андрея Александр Викторович Баршадский родом из Краснодарского края. Служил в войсках противовоздушной обороны на Дальнем Востоке, затем в Эстонии и Туркменистане, ушёл на пенсию в звании майора. Мать Лариса Таймуразовна родилась в Москве, но вскоре вместе с родителями переехала жить в Северо-Осетинскую АССР. Там она познакомилась с будущим мужем. Андрей родился в городе Алагир.

В 1987 году Александра Викторовича перевели служить в Туркменистан, город Мары. Туда он переехал вместе с семьёй — женой и двумя детьми (у Андрея есть сестра).

В городе Мары Андрей окончил 9 классов средней школы, получил в возрасте 16 лет паспорт гражданина Туркменистана и в 2000 году семья переехала в Россию в Нижний Новгород в статусе переселенцев.

«По приезде в Россию я был поставлен на учёт в военкомате. На протяжении 23 лет мы живём в Нижнем Новгороде, и за пределы России не выезжали», — рассказывает Баршадский.

Ситуация очень сложная

В России, по словам Андрея, члены его семьи много лет пытались оформить гражданство РФ. Паспорта получили его мать и сестра. Когда Андрей подал документы, по его словам, в паспортном столе их потеряли и из-за этого он не смог оформить гражданство.

«Среди утерянных документов был и мой туркменский паспорт», — говорит Андрей.

Баршадский несколько раз пытался восстановить утерянный документ, но, как он рассказывает, в консульстве Туркменистана в РФ ему помочь не смогли.

«На запросы в консульстве не отвечали, поэтому в 2018 году я сам поехал туда, чтобы узнать, как получить документ, — вспоминает Баршадский. — Там мне ответили, что ничем помочь не могут. Также я обращался в консульство Туркменистана в Казани, но получил такой же ответ: что помочь не могут, справки не выдают».

Недавно Андрей подписал контракт с Минобороны РФ об участии в Специальной военной операции (СВО), но отправить его выполнять боевые задачи не могут из-за отсутствия реквизитов банка. В свою очередь банки не могут открыть счёт, так как нет удостоверения личности.

«Подписать контракт с Минобороны РФ мне помог начальник миграционной службы. После проверки моих данных я получил от управления ФСБ одобрение на отправку меня в зону СВО. Но отправить меня пока не могут из-за отсутствия реквизитов банка. Банки дают отказ по причине отсутствия паспорта. Проблему с получением реквизитов мне помогали решить сотрудники миграционной службы. Они же помогли составить и подать заявления о восстановлении миграционной карты. Однако справки, которые мне выдали, пока так и не решили проблему с отправкой на СВО. Нужен паспорт, но ситуация у меня очень сложная», — объясняет Баршадский.

RT направил запрос в МВД с просьбой оказать содействие Андрею Баршадскому в получении российского гражданства.

«Принимая во внимание информацию, изложенную в обращении, сообщаем, что в ГУ МВД России по Нижегородской области направлены рекомендации об оказании содействия гражданину Туркменистана в признании его гражданином Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе МВД.

В кратчайшие сроки Андрей был приглашён на приём в миграционную службу, где у него приняли заявление на получение российского гражданства.

«Меня вызвали в МВД, сказали, что я признан гражданином РФ, помогли написать заявление на получение гражданства РФ», — говорит Баршадский.

По словам Анны, мать Андрея Лариса Таймуразовна попросила передать слова благодарности всем сотрудникам проекта «Не один на один», кто помог её сыну стать гражданином РФ.

«Лариса рассказала мне, что после обращения в проект пошло движение дела, за что она очень благодарит. Огромное вам спасибо от всего сердца. Регулярно читаю блоги Маргариты Симоньян. Она мой кумир и герой», — поблагодарила Анна.