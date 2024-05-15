Эксперт Самуэли: покушение на Фицо могло быть следствием его демонизации в СМИ
- AP
Он отметил, что президента Словакии Петера Пеллегрини также выставляли исключительно в дурном свете.
«Всё это сыграло свою роль. С момента возвращения в должность несколько месяцев назад Фицо навлёк на себя много недовольства», — сказал Самуэли.
Ранее стало известно, что операция премьера Фицо прошла успешно.
У политика было сильное кровотечение.
Стрелявшего в Фицо мужчину задержали. Позднее появилось фото нападавшего.
Путин назвал премьера Словакии мужественным и сильным духом.