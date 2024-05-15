RT в Telegram
Подпишись

Эксперт Самуэли: покушение на Фицо могло быть следствием его демонизации в СМИ

Короткая ссылка
Покушение на Фицо могло стать следствием масштабной кампании по его демонизации в СМИ, заявил RT старший научный сотрудник Института глобальной политики Джордж Самуэли.
Эксперт Самуэли: покушение на Фицо могло быть следствием его демонизации в СМИ
  • AP

Он отметил, что президента Словакии Петера Пеллегрини также выставляли исключительно в дурном свете.

«Всё это сыграло свою роль. С момента возвращения в должность несколько месяцев назад Фицо навлёк на себя много недовольства», — сказал Самуэли.

Ранее стало известно, что операция премьера Фицо прошла успешно.

У политика было сильное кровотечение.

Стрелявшего в Фицо мужчину задержали. Позднее появилось фото нападавшего.

Путин назвал премьера Словакии мужественным и сильным духом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить