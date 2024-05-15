«Наши войска каждый день улучшают положение»: о чём говорил Путин на встрече с командующими военными округами

Российские войска каждый день улучшают своё положение на всех направлениях в зоне СВО. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов. Президент подчеркнул, что перед новым главой оборонного ведомства Андреем Белоусовым поставлена чрезвычайно важная задача — вписать расходы Минобороны в общую экономику страны.

В среду, 15 мая, Владимир Путин провёл в Кремле встречу с командующими войсками военных округов. На ней также присутствовали экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу и Андрей Белоусов, сменивший его на этом посту.

Глава государства поблагодарил Шойгу за проделанную работу, которая заключалась в создании «нового облика» Вооружённых сил РФ.

«Думаю, что у нас ни у кого нет сомнений в том, что этот облик последовательно создаётся, в том числе применительно к требованиям сегодняшнего дня, к требованиям современных способов ведения вооружённой борьбы. Да, мы все понимаем, что многое ещё нужно сделать, многие вещи не были понятны до начала боевых действий ни нам, ни всем тем, кто так или иначе в мире имеет дело со строительством своих вооружённых сил, это очевидно. Но то, как быстро мы реагируем на требования времени, вселяет в нас уверенность в том, что мы все задачи подобного рода, безусловно, решим», — сказал Путин.

Он добавил, что Шойгу теперь будет секретарём Совета безопасности, возглавит комиссию ВПК, которая функционирует при президенте, и займётся организацией работы Федеральной службы по сотрудничеству с зарубежными странами.

«Сергей Кужугетович, как никто другой, понимает и необходимость обеспечивать наши обязательства перед партнёрами в сфере поставки вооружений и военной техники на внешний рынок с учётом того, что в первую очередь мы должны обеспечить потребности наших вооружённых сил. Это сочетание очень тонкое, важное», — пояснил Путин.

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Наряду с этим президент России представил командующим войсками военных округов Андрея Белоусова, который возглавлял Министерство экономического развития, работал помощником президента, а в последние годы был первым заместителем председателя правительства РФ, отвечая за экономический блок.

«И конечно, он прекрасно понимает, что нужно сделать для того, чтобы экономику всего силового блока и Министерства обороны как ключевого звена этого блока вписать в общую экономику страны. Это чрезвычайно важная вещь. Имею в виду, что с этим связано и инновационное развитие промышленности, и учёт возможностей экономики, бюджета», — пояснил Путин.

По его словам, назначение Белоусова на пост главы Минобороны РФ связано не в последнюю очередь с тем, что у России растут расходы на военную составляющую. Так, в 2024 году совокупные расходы на оборону и безопасность составят примерно 8,7% ВВП.

«Мы видим и понимаем, что растущие расходы на оборону и безопасность так или иначе органически связаны и с гражданскими отраслями производства, что даёт, в свою очередь, толчок развитию промышленности в целом, сохраняет и увеличивает рабочие места в стране (у нас безработица на исторически минимальном уровне находится сегодня). Но это взаимоотношение между так называемыми пушками и маслом должно быть органически вписано в общую стратегию развития государства российского. Надеюсь, что Андрей Рэмович справится с этой задачей наилучшим образом», — подчеркнул президент РФ.

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Кроме того, глава государства отметил, что Генеральный штаб ВС РФ и вся его структура не претерпят никаких изменений, поскольку «функционируют ритмично, действуют успешно».

В этой связи Владимир Путин отметил, что боевая работа в зоне СВО идёт по плану, а все поставленные задачи выполняются. Он напомнил, что в 2023 году были отражены все контратаки ВСУ, начиная с этого года «наши войска по всем направлениям постоянно, каждый день улучшают своё положение».

«Мы видим, что делает неонацистский режим в приграничной полосе. Так они поступали в течение всех лет начиная с 2014 года, когда мы пытались мирными средствами урегулировать этот конфликт. Ничего, к сожалению, не получилось, и мы вынуждены были приступить к защите наших людей на этих территориях с помощью вооружённых сил. Но чем эффективнее вы работаете на линии боевого соприкосновения, тем больше у нас шансов решить этот вопрос мирным путём. Мы к этому всегда стремились, и я всегда об этом говорил», — заметил российский лидер.