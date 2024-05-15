Путин: назначение Белоусова связано с ростом расходов на военную составляющую
«Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович. Связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут», — сказал Путин на встрече с командующими войсками военных округов.
Ранее Белоусов заявил, что первоочередной задачей на посту главы оборонного ведомства для него станет обеспечение вооружением группировок российских войск на СВО, а также комплектование ВС.
При этом он отметил, что о мобилизации речи не идёт.