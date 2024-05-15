Путин: Шойгу будет курировать комиссию ВПК

Экс-глава Министерства обороны России Сергей Шойгу, назначенный секретарём Совета безопасности страны, будет также решать и другие задачи, в том числе курировать комиссию ВПК.

Об этом на встрече с командующими войсками военных округов заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, Шойгу также будет заниматься организацией работы Федеральной службы по сотрудничеству с зарубежными странами. Путин подчеркнул, что экс-министр обороны «как никто другой понимает необходимость обеспечивать обязательства перед партнёрами в сфере поставки вооружений и военной техники на внешний рынок.

«С учётом того, что в первую очередь мы должны обеспечить потребности наших вооружённых сил. Это сочетание очень тонкое, важное. Сергей Кужугетович… будет заниматься в том числе и этой работой», — добавил Путин.

Также в ходе встречи президент России поблагодарил Шойгу за работу по строительству новых вооружённых сил.