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Путин поблагодарил Шойгу за работу по строительству новых вооружённых сил

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Генерал армии Сергей Шойгу на посту министра обороны России провёл многолетнюю работу по строительству новых вооружённых сил.

С таким заявлением на встрече с командующими войсками военных округов выступил глава государства Владимир Путин.

«Хочу поблагодарить Сергея Кужугетовича Шойгу за то, что было сделано им на протяжении предыдущих лет по строительству вооружённых сил, по приданию им нового облика», — приводятся его слова на сайте Кремля.

Путин добавил, что этот облик последовательно создаётся в соответствии с требованиями сегодняшнего дня, требованиями современных способов ведения вооружённой борьбы.

Также в ходе своего выступления российский лидер отметил, что назначение Андрея Белоусова министром обороны связано с ростом расходов на военную составляющую.

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