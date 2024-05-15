Путин: изменений в руководстве Генштаба нет и не планируется

Президент России Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов заявил, что руководство Генерального штаба остаётся прежним.

«Что касается самого Генерального штаба и всей структуры, которая обеспечивает боевую работу, здесь никаких изменений нет и не планируется», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов продолжит службу на этом посту, изменений не предусматривается.

Российский лидер также заявил, что назначение Андрея Белоусова министром обороны связано с тем, что расходы на военную составляющую растут.