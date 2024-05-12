Песков: Герасимов продолжит работу на посту начальника Генштаба ВС России

Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов продолжит службу на этом посту, изменений не предусматривается.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Военная составляющая всегда была прерогативой начальника Генерального штаба, он продолжит свою деятельность, в этом плане изменений пока не предусматривается в настоящее время», — сказал представитель Кремля.

Президент Владимир Путин 12 мая назначил Сергея Шойгу, занимавшего пост министра обороны, секретарём Совета безопасности России. На пост министра обороны он предложил назначить Андрея Белоусова, который занимал должность первого вице-премьера.

Сергей Шойгу будет заместителем президента в комиссии по военно-промышленному комплексу, также он будет курировать работу федеральной службы по ВТС.