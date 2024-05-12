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Песков: Шойгу в Совбезе будет курировать работу федеральной службы по ВТС

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Сергей Шойгу, назначенный на пост секретаря Совбеза России, будет заместителем президента в комиссии по военно-промышленному комплексу.
Песков: Шойгу в Совбезе будет курировать работу федеральной службы по ВТС
  • РИА Новости

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Он глубоко погружён в эту работу, прекрасно знает темпы производства военно-промышленной продукции по конкретным предприятиям», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что из-под контроля Минобороны выводится ФСВТС.

«Её работу также возглавит и будет курировать Сергей Шойгу. Шойгу продолжит работать в этой области, которую он хорошо, прекрасно знает изнутри», — добавил он.

Президент Владимир Путин 12 мая назначил Сергея Шойгу, занимавшего пост министра обороны, секретарём Совета безопасности России.

На пост министра обороны он предложил назначить Андрея Белоусова, который занимал должность первого вице-премьера.

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