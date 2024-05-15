«Уверен в больших перспективах»: Путин заявил о наивысшем уровне отношений России и Китая

Отношения России и Китая вышли на самый высокий за всю историю уровень, несмотря на внешнее давление, заявил Владимир Путин. По его словам, за пять лет взаимный товарооборот удвоился и раньше срока превысил целевую отметку в $200 млрд. При этом уже более 90% взаимных расчётов стороны проводят в рублях и юанях. Как отметил российский президент, Москва и Пекин активно сотрудничают в энергетической, сельскохозяйственной, инвестиционной, производственной сферах и намерены развивать сотрудничество ещё в ряде отраслей. В то же время отношения КНР с её крупнейшим торговым партнёром в лице США, напротив, ухудшаются. На фоне возросшей конкуренции со стороны китайских компаний Вашингтон создаёт всё новые заградительные барьеры для продукции из КНР на своём рынке. Это уже начало негативно отражаться на взаимном товарообороте.

Отношения между Россией и Китаем «достигли наивысшего за всю историю уровня» и продолжают укрепляться даже на фоне сохранения непростой обстановки в мире. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в интервью агентству «Синьхуа» в преддверии своего визита в КНР.

Как отметил российский лидер, наиболее стремительными темпами сегодня развивается торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Пекина. Это, по мнению Путина, говорит об устойчивом иммунитете двустороннего партнёрства к в внешним вызовам и кризисным явлениям.

«За последние пять лет мы смогли удвоить российско-китайский товарооборот: если в 2019 году он насчитывал $111 млрд, то в прошлом году достиг уже $227,8 млрд. При этом более чем на 90% расчёты между нашими компаниями идут в национальных валютах. Поэтому будет правильнее сказать, что двусторонняя торговля сейчас составляет порядка 20 трлн рублей, или почти 1,6 трлн юаней», — подчеркнул президент.

По его словам, уже на протяжении 13 лет Пекин остаётся крупнейшим торговым партнёром Москвы. Россия, в свою очередь, по итогам 2023 года поднялась на четвёртое место в списке главных коммерческих контрагентов Китая (после США, Японии и Южной Кореи).

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В настоящий момент РФ и КНР активно взаимодействуют в энергетике, сельском хозяйстве, инвестиционной и производственной сферах, а также развивают транспортно-логистические коридоры. Вдобавок стороны планируют налаживать более тесное сотрудничество в таких областях, как промышленность, высокие технологии, космос, мирный атом, искусственный интеллект и возобновляемые источники энергии, рассказал Путин.

«Разумеется, будем продолжать работать и над обеспечением для этого благоприятных правовых и организационных условий, над развитием транспортной и финансовой инфраструктуры. Уверен в больших перспективах российско-китайских экономических связей», — добавил глава государства.

Взаимная выгода

Любопытно, что китайская сторона оценила объём торговли с Россией за прошлый год почти в $240,2 млрд. По сравнению с 2022-м показатель увеличился более чем на 26% и досрочно превысил целевую отметку в $200 млрд. Ранее стороны планировали выйти на этот показатель только в 2024-м.

Как рассказал RT аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, уже на протяжении нескольких лет темпы роста взаимной торговли России с Китаем остаются двузначными. Положительная динамика ускорилась в 2022 году после введения Западом санкций против Москвы и решения многих компаний свернуть работу в РФ. Тогда китайский бизнес начал активно занимать освобождающиеся ниши на российском рынке, а отечественные предприятия стали массово переориентировать поставки своей продукции на Восток.

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«За короткое время Россия настолько резко увеличила товарооборот с Китаем, что для поддержания таких же высоких темпов просто не хватает транспортной инфраструктуры, ведь пропускная способность БАМа и Транссиба ограничена, а эти мощности сейчас полностью загружены. Кроме того, количество товаров или сырья для экспорта и импорта ограничены объёмами потребления, однако в данном вопросе у РФ и КНР ещё остаётся достаточно большой запас возможностей для роста торговли», — отметил Чернов.

По данным Главного таможенного управления Китая, в прошлом году 73% поставок из РФ в КНР пришлось на долю энергоносителей. За 12 месяцев Москва отгрузила Пекину 107,2 млн т сырой нефти почти на $61 млрд и стала крупнейшим поставщиком этого сырья в азиатскую республику, опередив Саудовскую Аравию. Причём Россия продавала энергоресурс в среднем по $77,5 за баррель, что заметно выше установленного Западом потолка цен в $60.

Кроме того, в 2023-м Россия направила в Китай 8,1 млн т сжиженного природного газа на $5,2 млрд и вышла на третье место в рейтинге главных продавцов этого сырья, уступив лишь Австралии и Катару. В то же время за прокачку трубопроводного газа Москва получила от Пекина $6,4 млрд. Больше заработала только Туркмения.

«Россия поставляет в Китай обширный список энергоресурсов практически всех видов, включая природный газ, нефть, уголь, мазут, СПГ, дизельное топливо и электроэнергию. Помимо этого, велики объёмы экспорта продукции лесопромышленного комплекса и сельскохозяйственной отрасли, а также морепродуктов, металлов и минеральных ресурсов, например, нефрита», — добавил Владимир Чернов.

КНР, в свою очередь, за два года смогла заметно увеличить присутствие на российском авторынке. Если ещё в начале 2022-го среди продаваемых в РФ новых легковых машин доля китайских моделей составляла лишь 9%, то по итогам 2023-го показатель достиг 61%. Об этом говорится в материалах аналитического агентства «Автостат».

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Как подсчитали в китайской таможне, всего в прошлом году Пекин поставил Москве легковых машин почти на $11,7 млрд. По этому показателю РФ заметно обошла остальных крупных покупателей в лице Бельгии, Великобритании, Мексики, Австралии, Испании, Таиланда и США. Причём, как отмечалось в материале газеты The Wall Street Journal, во многом за счёт России Китай сумел стать крупнейшим экспортёром автомобилей в мире.

Помимо легковых машин, Китай активно продаёт России электронику, одежду, обувь, товары широкого потребления, бытовую и тяжёлую технику, а также продукцию машиностроения, отметил Владимир Чернов. При этом, как подчеркнул специалист, наблюдаемое укрепление торговых связей между РФ и КНР благоприятно отражается на экономиках обеих стран.

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«Китай получает наши энергоресурсы со скидкой, благодаря чему издержки промышленных предприятий в Поднебесной снижаются вместе с себестоимостью произведённой продукции. Это мощный дезинфляционный фактор для экономики КНР. Для нас же увеличение товарооборота с азиатской республикой играет важнейшую роль в переориентации внешнеторговых потоков: мы можем продавать энергосырьё в обход санкций, а также закупать товары, поставки которых из западных стран в Россию прекратились», — пояснил аналитик.

Запад при этом пытается ограничивать возможности для роста российско-китайской торговли, отмечают эксперты. Так, с начала года банкам азиатской республики неоднократно приходилось блокировать некоторые операции между Москвой и Пекином на фоне угрозы вторичных санкций со стороны США.

Впрочем, Вашингтон своими действиями может создавать лишь локальные проблемы, но общий тренд на расширение товарооборота России и Китая вряд ли изменится. Такую точку зрения в интервью RT выразил директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

«Конечно, для бизнеса могут возникать временные сложности, но они в целом решаемы. Сейчас многие страны постепенно переходят на расчёты в своих валютах, и в этом плане для торговли с Китаем у нас уже наработана база. Взаимный товарооборот сбалансирован, то есть объём нашего экспорта в КНР примерно соответствует импорту из страны. Это создаёт хорошее подспорье для партнёрства, так как мы можем тратить валюты друг друга, закупая нужные для двух сторон товары», — объяснил собеседник RT.

Напряжение Вашингтона

Даже в условиях внешнего давления с наступлением 2024-го объём взаимной торговли между Россией и КНР продолжил расти и с января по апрель увеличился почти на 5% в годовом выражении — до $76,6 млрд, говорится в отчёте китайской таможни. Причём, как полагает Владимир Чернов, по итогам всего текущего года товарооборот двух стран может вновь обновить рекорд и достигнуть $260—285 млрд.

«Мы ожидаем ускорения темпов роста торговли на фоне планов правительства РФ расширить пропускную способность БАМа и Транссиба, сделать круглогодичной навигацию по Северному морскому пути и нарастить поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири» за счёт планового расширения пропускной способности магистрали. Может резко увеличиться и экспорт нашей свинины в Китай из-за отмены с конца января многолетнего запрета на её поставки», — предположил аналитик.

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Примечательно, что на фоне укрепления связей с Россией отношения Китая с его крупнейшим торговым партнёром в лице Соединённых Штатов, напротив, ухудшаются. По итогам 2023 года товарооборот между КНР и США упал почти на 12% — до $664,1 млрд. При этом за первые четыре месяца 2024-го объём операций сократился на 2,3% — до $206,4 млрд.

«Падение торговли связано с тарифами и торговыми барьерами со стороны Вашингтона — они более высокие, чем китайские. При этом накануне США объявили о новых пошлинах в отношении товаров из азиатской республики, объяснив это «избыточными мощностями» КНР в сравнительно новых отраслях. Ситуация связана с конкуренцией двух стран в ряде некоторых индустрий», — объяснила RT начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко.

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14 мая американский президент Джо Байден подписал указ о повышении тарифов на ввоз в страну китайских электромобилей, полупроводников, стали, алюминия, батарей, медицинских изделий и других товаров. Как объяснили в Белом доме, таким образом США хотят защитить собственных граждан и предпринимателей от «несправедливых торговых практик» КНР.

«Американские рабочие могут превзойти и пересилить кого угодно в честной конкурентной борьбе, но она слишком долго не была таковой. В течение многих лет правительство Китая вливало государственные деньги в свои компании в целом ряде отраслей... подталкивая бизнес производить гораздо больше, чем может потребить остальной мир, а затем выбрасывать излишки продукции на рынок по несправедливо низким ценам», — заявил Байден.

В Штатах при этом рассчитывают на то, что Китай не станет резко отвечать на новые пошлины Вашингтона, о чём сообщила глава американского Минфина Джанет Йеллен агентству Bloomberg. Впрочем, в Министерстве коммерции КНР уже пообещали «принять решительные меры для защиты своих прав и интересов». В свою очередь, МИД азиатской республики предупредил, что решение США обернётся убытками для американских компаний и потребителей, поскольку им теперь придётся платить более высокую цену.

«Это самая типичная травля и проявление бесчинства в современном мире. Это показывает, что некоторые люди в США дошли до того, что теряют рассудок, чтобы сохранить свою однополярную гегемонию... Это не решит проблем самих Соединённых Штатов, но нанесёт ещё больший ущерб нормальному функционированию международных производственных цепочек и цепочек поставок», — цитирует ТАСС министра иностранных дел Китая Вана И.

По его словам, действия США не смогут помешать развитию Китая. Между тем, как полагают эксперты, в нынешних условиях Пекин будет ещё активнее развивать сотрудничество с другими партнёрами, включая Россию.

«Решение Штатов не приведёт к краху отношений с Китаем, но нехорошую ноту определённо внесёт. Пекин и Вашингтон всё ещё сильно зависят друг от друга, поскольку взаимный товарооборот по-прежнему довольно большой. Однако с точки зрения политики напряжённость будет нарастать. Тем не менее мы видим, что КНР заинтересована в расширении сотрудничества как с Россией, так и с Африкой, Ближним Востоком, СНГ и другими регионами мира», — заключил Александр Данильцев.