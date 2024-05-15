«Уверен в больших перспективах»: Путин заявил о наивысшем уровне отношений России и Китая
Путин заявил о достижении наивысшего уровня отношений России с Китаем
- globallookpress.com
- © Shen Hong
Отношения между Россией и Китаем «достигли наивысшего за всю историю уровня» и продолжают укрепляться даже на фоне сохранения непростой обстановки в мире. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в интервью агентству «Синьхуа» в преддверии своего визита в КНР.
Как отметил российский лидер, наиболее стремительными темпами сегодня развивается торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Пекина. Это, по мнению Путина, говорит об устойчивом иммунитете двустороннего партнёрства к в внешним вызовам и кризисным явлениям.
«За последние пять лет мы смогли удвоить российско-китайский товарооборот: если в 2019 году он насчитывал $111 млрд, то в прошлом году достиг уже $227,8 млрд. При этом более чем на 90% расчёты между нашими компаниями идут в национальных валютах. Поэтому будет правильнее сказать, что двусторонняя торговля сейчас составляет порядка 20 трлн рублей, или почти 1,6 трлн юаней», — подчеркнул президент.
По его словам, уже на протяжении 13 лет Пекин остаётся крупнейшим торговым партнёром Москвы. Россия, в свою очередь, по итогам 2023 года поднялась на четвёртое место в списке главных коммерческих контрагентов Китая (после США, Японии и Южной Кореи).
- Gettyimages.ru
- © blinow61
В настоящий момент РФ и КНР активно взаимодействуют в энергетике, сельском хозяйстве, инвестиционной и производственной сферах, а также развивают транспортно-логистические коридоры. Вдобавок стороны планируют налаживать более тесное сотрудничество в таких областях, как промышленность, высокие технологии, космос, мирный атом, искусственный интеллект и возобновляемые источники энергии, рассказал Путин.
«Разумеется, будем продолжать работать и над обеспечением для этого благоприятных правовых и организационных условий, над развитием транспортной и финансовой инфраструктуры. Уверен в больших перспективах российско-китайских экономических связей», — добавил глава государства.
Взаимная выгода
Любопытно, что китайская сторона оценила объём торговли с Россией за прошлый год почти в $240,2 млрд. По сравнению с 2022-м показатель увеличился более чем на 26% и досрочно превысил целевую отметку в $200 млрд. Ранее стороны планировали выйти на этот показатель только в 2024-м.
Как рассказал RT аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, уже на протяжении нескольких лет темпы роста взаимной торговли России с Китаем остаются двузначными. Положительная динамика ускорилась в 2022 году после введения Западом санкций против Москвы и решения многих компаний свернуть работу в РФ. Тогда китайский бизнес начал активно занимать освобождающиеся ниши на российском рынке, а отечественные предприятия стали массово переориентировать поставки своей продукции на Восток.
«За короткое время Россия настолько резко увеличила товарооборот с Китаем, что для поддержания таких же высоких темпов просто не хватает транспортной инфраструктуры, ведь пропускная способность БАМа и Транссиба ограничена, а эти мощности сейчас полностью загружены. Кроме того, количество товаров или сырья для экспорта и импорта ограничены объёмами потребления, однако в данном вопросе у РФ и КНР ещё остаётся достаточно большой запас возможностей для роста торговли», — отметил Чернов.
По данным Главного таможенного управления Китая, в прошлом году 73% поставок из РФ в КНР пришлось на долю энергоносителей. За 12 месяцев Москва отгрузила Пекину 107,2 млн т сырой нефти почти на $61 млрд и стала крупнейшим поставщиком этого сырья в азиатскую республику, опередив Саудовскую Аравию. Причём Россия продавала энергоресурс в среднем по $77,5 за баррель, что заметно выше установленного Западом потолка цен в $60.
Кроме того, в 2023-м Россия направила в Китай 8,1 млн т сжиженного природного газа на $5,2 млрд и вышла на третье место в рейтинге главных продавцов этого сырья, уступив лишь Австралии и Катару. В то же время за прокачку трубопроводного газа Москва получила от Пекина $6,4 млрд. Больше заработала только Туркмения.
«Россия поставляет в Китай обширный список энергоресурсов практически всех видов, включая природный газ, нефть, уголь, мазут, СПГ, дизельное топливо и электроэнергию. Помимо этого, велики объёмы экспорта продукции лесопромышленного комплекса и сельскохозяйственной отрасли, а также морепродуктов, металлов и минеральных ресурсов, например, нефрита», — добавил Владимир Чернов.
КНР, в свою очередь, за два года смогла заметно увеличить присутствие на российском авторынке. Если ещё в начале 2022-го среди продаваемых в РФ новых легковых машин доля китайских моделей составляла лишь 9%, то по итогам 2023-го показатель достиг 61%. Об этом говорится в материалах аналитического агентства «Автостат».
- РИА Новости
- © Кирилл Брага
Как подсчитали в китайской таможне, всего в прошлом году Пекин поставил Москве легковых машин почти на $11,7 млрд. По этому показателю РФ заметно обошла остальных крупных покупателей в лице Бельгии, Великобритании, Мексики, Австралии, Испании, Таиланда и США. Причём, как отмечалось в материале газеты The Wall Street Journal, во многом за счёт России Китай сумел стать крупнейшим экспортёром автомобилей в мире.
Помимо легковых машин, Китай активно продаёт России электронику, одежду, обувь, товары широкого потребления, бытовую и тяжёлую технику, а также продукцию машиностроения, отметил Владимир Чернов. При этом, как подчеркнул специалист, наблюдаемое укрепление торговых связей между РФ и КНР благоприятно отражается на экономиках обеих стран.
«Китай получает наши энергоресурсы со скидкой, благодаря чему издержки промышленных предприятий в Поднебесной снижаются вместе с себестоимостью произведённой продукции. Это мощный дезинфляционный фактор для экономики КНР. Для нас же увеличение товарооборота с азиатской республикой играет важнейшую роль в переориентации внешнеторговых потоков: мы можем продавать энергосырьё в обход санкций, а также закупать товары, поставки которых из западных стран в Россию прекратились», — пояснил аналитик.
Запад при этом пытается ограничивать возможности для роста российско-китайской торговли, отмечают эксперты. Так, с начала года банкам азиатской республики неоднократно приходилось блокировать некоторые операции между Москвой и Пекином на фоне угрозы вторичных санкций со стороны США.
Впрочем, Вашингтон своими действиями может создавать лишь локальные проблемы, но общий тренд на расширение товарооборота России и Китая вряд ли изменится. Такую точку зрения в интервью RT выразил директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.
«Конечно, для бизнеса могут возникать временные сложности, но они в целом решаемы. Сейчас многие страны постепенно переходят на расчёты в своих валютах, и в этом плане для торговли с Китаем у нас уже наработана база. Взаимный товарооборот сбалансирован, то есть объём нашего экспорта в КНР примерно соответствует импорту из страны. Это создаёт хорошее подспорье для партнёрства, так как мы можем тратить валюты друг друга, закупая нужные для двух сторон товары», — объяснил собеседник RT.
Напряжение Вашингтона
Даже в условиях внешнего давления с наступлением 2024-го объём взаимной торговли между Россией и КНР продолжил расти и с января по апрель увеличился почти на 5% в годовом выражении — до $76,6 млрд, говорится в отчёте китайской таможни. Причём, как полагает Владимир Чернов, по итогам всего текущего года товарооборот двух стран может вновь обновить рекорд и достигнуть $260—285 млрд.
«Мы ожидаем ускорения темпов роста торговли на фоне планов правительства РФ расширить пропускную способность БАМа и Транссиба, сделать круглогодичной навигацию по Северному морскому пути и нарастить поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири» за счёт планового расширения пропускной способности магистрали. Может резко увеличиться и экспорт нашей свинины в Китай из-за отмены с конца января многолетнего запрета на её поставки», — предположил аналитик.
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
Примечательно, что на фоне укрепления связей с Россией отношения Китая с его крупнейшим торговым партнёром в лице Соединённых Штатов, напротив, ухудшаются. По итогам 2023 года товарооборот между КНР и США упал почти на 12% — до $664,1 млрд. При этом за первые четыре месяца 2024-го объём операций сократился на 2,3% — до $206,4 млрд.
«Падение торговли связано с тарифами и торговыми барьерами со стороны Вашингтона — они более высокие, чем китайские. При этом накануне США объявили о новых пошлинах в отношении товаров из азиатской республики, объяснив это «избыточными мощностями» КНР в сравнительно новых отраслях. Ситуация связана с конкуренцией двух стран в ряде некоторых индустрий», — объяснила RT начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко.
14 мая американский президент Джо Байден подписал указ о повышении тарифов на ввоз в страну китайских электромобилей, полупроводников, стали, алюминия, батарей, медицинских изделий и других товаров. Как объяснили в Белом доме, таким образом США хотят защитить собственных граждан и предпринимателей от «несправедливых торговых практик» КНР.
«Американские рабочие могут превзойти и пересилить кого угодно в честной конкурентной борьбе, но она слишком долго не была таковой. В течение многих лет правительство Китая вливало государственные деньги в свои компании в целом ряде отраслей... подталкивая бизнес производить гораздо больше, чем может потребить остальной мир, а затем выбрасывать излишки продукции на рынок по несправедливо низким ценам», — заявил Байден.
В Штатах при этом рассчитывают на то, что Китай не станет резко отвечать на новые пошлины Вашингтона, о чём сообщила глава американского Минфина Джанет Йеллен агентству Bloomberg. Впрочем, в Министерстве коммерции КНР уже пообещали «принять решительные меры для защиты своих прав и интересов». В свою очередь, МИД азиатской республики предупредил, что решение США обернётся убытками для американских компаний и потребителей, поскольку им теперь придётся платить более высокую цену.
«Это самая типичная травля и проявление бесчинства в современном мире. Это показывает, что некоторые люди в США дошли до того, что теряют рассудок, чтобы сохранить свою однополярную гегемонию... Это не решит проблем самих Соединённых Штатов, но нанесёт ещё больший ущерб нормальному функционированию международных производственных цепочек и цепочек поставок», — цитирует ТАСС министра иностранных дел Китая Вана И.
По его словам, действия США не смогут помешать развитию Китая. Между тем, как полагают эксперты, в нынешних условиях Пекин будет ещё активнее развивать сотрудничество с другими партнёрами, включая Россию.
«Решение Штатов не приведёт к краху отношений с Китаем, но нехорошую ноту определённо внесёт. Пекин и Вашингтон всё ещё сильно зависят друг от друга, поскольку взаимный товарооборот по-прежнему довольно большой. Однако с точки зрения политики напряжённость будет нарастать. Тем не менее мы видим, что КНР заинтересована в расширении сотрудничества как с Россией, так и с Африкой, Ближним Востоком, СНГ и другими регионами мира», — заключил Александр Данильцев.