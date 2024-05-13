«Остаются высокими и поддерживают экономику»: нефтегазовые доходы бюджета России за год выросли почти вдвое

С начала 2024 года доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов увеличились почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023-го и достигли 4,2 трлн рублей, сообщается в отчёте Минфина. Ведомство объясняет это в первую очередь удорожанием российской нефти: уже десятый месяц подряд стоимость сырья отечественной марки Urals превышает установленный Западом ценовой потолок $60 за баррель и сейчас колеблется вблизи $71. По словам аналитиков, попытки недружественных стран ограничить прибыль Москвы от экспорта углеводородов потерпели неудачу, поскольку российские компании сумели оперативно перестроить торговые маршруты, а на мировом рынке образовался танкерный флот, действующий в обход санкций. На этом фоне в ближайшее время нефтегазовые доходы России продолжат оставаться выше изначальных прогнозов, считают в Минфине.

Несмотря на санкционное давление, доходы России от продажи энергоресурсов продолжают уверенно расти и за последний год практически удвоились. Такой вывод следует из опубликованного в понедельник, 13 мая, отчёта Министерства финансов страны.

По данным ведомства, с января по апрель 2024-го объём нефтегазовых поступлений в федеральный бюджет увеличился более чем на 82% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го и составил порядка 4,2 трлн рублей. Это почти на 500 млрд рублей больше ожидаемого ранее (базового) уровня.

«Нефтегазовые доходы... (выросли. — RT) преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть, а также единовременного поступления в феврале доплаты по НДПИ на нефть за IV квартал 2023 года... В последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем», — сообщили в Минфине.

С начала текущего года российская нефть Urals подорожала примерно на 10% и сейчас торгуется вблизи $71 за баррель. При этом в первой половине апреля котировки ненадолго достигали отметки $80, свидетельствуют данные финансово-аналитического портала ProFinance.

Примечательно, что на протяжении почти десяти месяцев стоимость нефти Urals стабильно превышает установленный Западом потолок цен. Такое положение дел говорит о всё более слабом влиянии внешних ограничений на энергетический сектор и экономику России в целом, считают специалисты Международного валютного фонда.

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«Вопреки санкциям экспорт (российской. — RT) нефти по-прежнему стабилен. Это связано с тем, что уходившее ранее в Европу сырьё теперь покупают другие страны, в основном Китай с Индией. В условиях, когда нефть на мировом рынке всё ещё дорогая, а скидки на сырьё из РФ меньше, чем были до начала конфликта (на Украине. — RT), доходы от экспорта нефти, несмотря на потолок цен, остаются высокими и поддерживают экономику», — отметили в МВФ.

Напомним, с февраля 2022 года, после начала СВО, страны Евросоюза вместе с США и рядом других государств стали отказываться от импорта российской нефти. Более того, с декабря ЕС и G7 запретили своим компаниям страховать и перевозить сырьё из РФ морем в другие регионы мира по цене выше $60 за баррель. В феврале 2023-го похожие ограничения заработали в отношении нефтепродуктов.

Свои действия на Западе объяснили желанием надавить на Россию и лишить её прибыли от продажи углеводородов. В ответ на эти ограничения Москва ввела запрет на поставки энергоресурсов всем, кто требует соблюдения потолка цен при заключении контрактов.

Одновременно российские компании начали перестраивать торговые маршруты, но на первых порах были вынуждены предоставлять серьёзные скидки. Например, в начале 2023 года нефть эталонной марки Brent на мировом рынке торговалась почти по $82 за баррель, а отечественную Urals покупали примерно по $47.

Впрочем, по мере освоения новых транспортных путей российские нефтяники стали уменьшать размер скидок. В результате уже в июле 2023-го стоимость барреля Urals поднялась выше $60 и с тех пор не опускалась ниже этой отметки.

«Начало прошлого года было достаточно сложным для наших нефтяников: потолок цен только вступил в силу и ещё никто не знал, как будут работать пути обхода ограничений, а поэтому на фоне возросших рисков бизнесу приходилось делать достаточно большие скидки. Причём мировые цены на тот момент тоже были не слишком высокие. Впрочем, сейчас скидка существенно сократилась, а цены выросли. Поэтому и наши доходы стали выше», — рассказал RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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По словам специалиста, российским компаниям серьёзно помогло создание так называемого теневого флота, действующего в обход западных запретов. Как ранее заявили в Международной группе клубов взаимного страхования судовладельцев (IGP&I), на сегодняшний день большинство танкеров, перевозящих энергосырьё из РФ, работают по правилам юрисдикций, на которые потолок цен не распространяется, и в странах, где он не соблюдается.

«Если владельцы и операторы судов, перевозящих российские нефть и нефтепродукты, не связаны с юрисдикцией стран G7, они вправе работать на совершенно законных основаниях в соответствии с применимыми к ним правилами и законами. Степень и масштаб таких операций привели к возникновению... теневого, или параллельного, флота... По мере того как всё больше судов и связанных с ними услуг уходят в параллельную торговлю, потолок цен становится всё менее эффективным», — говорится в заявлении группы на сайте британского парламента.

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Любопытно, что на фоне растущих нефтегазовых доходов России в последнее время страны Запада начали обсуждать возможность снижения ценового потолка, о чём в конце марта сообщили в Госдепартаменте США. Впрочем, по мнению Игоря Юшкова, подобными заявлениями Вашингтон стремится создать скорее медийный эффект, нежели реальный, а само ужесточение санкций вряд ли серьёзно скажется на прибыли Москвы.

При этом мировые страховщики опасаются, что под давлением ещё более строгих ограничений транспортные компании начнут активнее уходить в тень из-под надзора G7. Так, с момента введения ценового потолка услугами IGP&I уже перестали пользоваться около 800 танкеров.

«Международная группа обеспокоена, что рост ответственности и обязательств компаний в коалиции G7 приведёт к дальнейшей миграции торговой деятельности и вспомогательных услуг за пределы «Большой семёрки»... Это фактически ограничит соблюдение и эффективность запретов», — отметили в группе.

Несырьевая прибавка

Наряду с нефтегазовыми поступлениями Россия заметно нарастила не связанные с продажей энергоресурсов доходы бюджета. С января по апрель эта сумма увеличилась почти на 37% в годовом выражении — до 7,5 трлн рублей.

В частности, как рассказали в Минфине, поступившие в казну оборотные налоги, включая НДС, превысили плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов. Кроме того, значимую роль сыграли и плановые «неналоговые доходы единовременного характера», добавили в ведомстве.

«Наполнению российского бюджета, помимо сырьевых отраслей, наиболее активно способствуют сельское хозяйство, металлургия, производство авто, ретейлеры, обрабатывающая промышленность, а также ряд других сфер, смежных с оборонной... С точки зрения экономики увеличение доходов казны означает, что для нивелирования бюджетного дефицита России потребуется брать меньше займов», — объяснил RT аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

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Общий объём доходов федерального бюджета за первые четыре месяца 2024-го вырос более чем на 50% и достиг 11,7 трлн рублей. Расходы казны, в свою очередь, прибавили почти 22% и приблизились к 13,2 трлн рублей.

Таким образом, размер бюджетного дефицита с января по апрель составил чуть меньше 1,5 трлн рублей или 0,8% ВВП. Это примерно вдвое меньше, чем было за аналогичный период 2023-го (3 трлн рублей или 1,8% ВВП).

«В целом на этот год бюджетный дефицит у нас запланирован в размере около 1% ВВП. Пока что мы укладываемся в эти рамки, и есть вероятность, что тенденция сохранится», — предположил Игорь Юшков.

По его словам, поступающие в бюджет доходы будут идти на пополнение Фонда национального благосостояния, а также на финансирование социальных расходов, инфраструктурных проектов и военных нужд. Похожей точки зрения придерживается и Владимир Чернов.

«Расходы на текущий год уже утверждены правительством. Среди основных статей остаются социальная сфера, здравоохранение, индексация МРОТ и пособий, поддержка военных, помощь регионам, образование и переобучение, развитие сельских территорий и космоса, а также обслуживание госдолга», — добавил собеседник RT.