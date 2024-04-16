Быстрее «Большой семёрки»: МВФ спрогнозировал рост экономики России на 3,2% в 2024 году

Международный валютный фонд вновь пересмотрел в лучшую сторону прогноз развития экономики России на ближайшие два года. По подсчётам организации, в 2024-м и 2025-м объём ВВП страны увеличится на 3,2 и 1,8% соответственно, а не на 2,6 и 1,1%, как предполагалось ранее. Положительную динамику эксперты МВФ связывают с высокой инвестиционной активностью в стране, увеличением государственных расходов, усилением потребительского спроса и стабильным экспортом нефти. При этом даже в условиях нарастающего санкционного давления темпы роста экономики России продолжат оставаться выше, чем в странах G7, прогнозируют специалисты.

Международный валютный фонд второй раз подряд улучшил прогноз развития экономики России на 2024 и 2025 годы. Такой вывод следует из опубликованного во вторник, 16 апреля, доклада организации.

Согласно исследованию, в текущем году российский валовой внутренний продукт (ВВП) увеличится на 3,2% вместо ожидавшихся ранее 2,6%. При этом в 2025-м показатель может вырасти на 1,8%, а не на 1,1%, как предполагалось прежде.

Во время брифинга замглавы исследовательского департамента МВФ Петя Коева-Брукс обозначила четыре главные причины пересмотра оценки. Во-первых, по её словам, поставки российской нефти на зарубежные рынки по-прежнему остаются стабильными. Во-вторых, значительно вырос объём корпоративных инвестиций, в том числе со стороны госпредприятий.

«В-третьих, мы также видим очень устойчивое частное потребление, поддерживающее рост (экономики. — RT). И, наконец, мы отмечаем влияние государственных расходов, хотя здесь наблюдается гораздо большее увеличение трат на безопасность, нежели общих расходов», — рассказала представитель организации.

Впрочем, как полагают эксперты МВФ, в следующем году рост экономики России замедлится, поскольку эффект высокой инвестиционной активности и сильного потребительского спроса начнёт угасать. Кроме того, в среднесрочной перспективе страна продолжит сталкиваться с различными препятствиями, вызванными санкциями и последствиями спецоперации, считают в фонде.

«Важно сохранить устойчивые темпы»

Согласно оценке Минэкономразвития РФ, сегодня позитивная динамика отмечается во всех ключевых секторах. При этом основными драйверами роста служат обрабатывающая промышленность, строительство и розничная торговля, заявил глава директора департамента макроэкономического анализа и прогнозирования ведомства Лев Денисов.

«В ближайшей перспективе на траекторию развития экономики будут влиять три ключевых фактора: денежно-кредитная политика, динамика инвестиций и темпы повышения производительности труда. В то же время озвученная МВФ новая оценка ВВП России в 2025 году представляется излишне пессимистичной. Для России важно сохранить устойчивые темпы экономического роста, для обеспечения которых правительство уже реализует широкий набор мер», — подчеркнул Денисов.

По планам кабмина, в течение следующих шести лет российская экономика должна будет расти темпами не менее 2% в год. При этом всего за период до 2030-го власти намерены добиться увеличения ВВП страны примерно на 20%.

Минэкономразвития РФ

РИА Новости

Напомним, после начала СВО западные страны стали объявлять о беспрецедентных по своему масштабу экономических санкциях против России. По информации специализированной базы данных Castellum.AI, в отношении Москвы сейчас действует уже около 20 тыс. различных ограничений (свыше 17 тыс. из них были введены с 22 февраля 2022-го). Это больше, чем против Ирана, Сирии, КНДР, Белоруссии, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы, вместе взятых.

Рестрикции затронули многие сферы экономики, в частности энергетику, авиацию, торговлю, банковскую отрасль и финансовый сектор. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов России (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

В условиях такого внешнего давления изначально эксперты Международного валютного фонда прогнозировали падение экономики России на 8,5% в 2022 году, а некоторые аналитики предрекали обвал на 10—25%. Однако, по данным Минэкономразвития, реальный спад составил лишь 1,2% и оказался даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и в кризисных 2015-м (2%) и 2009-м (7,8%).

Более того, ещё в середине 2022 года экономисты МВФ предполагали, что в 2023-м ВВП РФ продолжит сокращаться и упадёт на 3,5%. Впрочем, эти ожидания тоже не оправдались: экономика страны не только вернулась на траекторию роста, но и сумела полностью отыграть все санкционные потери, прибавив сразу 3,6%.

Причём достигнутые темпы роста оказались значительно выше, чем в странах «Большой семёрки» — инициаторах антироссийских санкций. Так, согласно оценке МВФ, по итогам прошлого года в США объём ВВП вырос только на 2,5%, в Японии — на 1,9%, в Канаде — на 1,1%, в Италии и Франции — на 0,9%, в Великобритании — на 0,1%, а в Германии показатель и вовсе сократился на 0,3%.

лидеры G7

AP

© Brendan Smialowski

«В этом году мы действительно можем вырасти ещё примерно на 3%. В стране сохраняется высокий уровень потребления на фоне увеличения зарплат в ряде отраслей, ведь основную часть доходов россияне тратят на товары или услуги. Кроме того, у нас растёт уровень инвестиций в экономику, а крупные расходы и значимые заказы государства приводят к увеличению производства, что позитивно отражается на ВВП», — рассказал RT директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Помимо этого, всё более важную роль для страны начинает играть импортозамещение, что также положительно сказывается на темпах экономического роста. Таким мнением с RT поделился доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов.

«Многие компании переходят на российскую продукцию, что приводит к увеличению темпов производства. Перестройка экономики идёт активно. Например, мы видим восстановление обрабатывающей промышленности, которая становится более системной. Кроме того, у нас снижается зависимость от сырьевых отраслей и сокращается доля экспорта сырьевых товаров», — пояснил Суверов.

«Миру удалось избежать рецессии»

В Международном валютном фонде также улучшили прогноз роста мировой экономики на текущий год (с 3,1 до 3,2%), но оставили неизменной оценку на 2025-й (3,2%). При этом в 2023-м объём глобального ВВП тоже вырос сильнее, чем оценивалось ранее (на 3,2 вместо 3,1%), говорится в докладе организации.

Как отметил главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша, мировая экономика остаётся «удивительно устойчивой», несмотря на череду недавних потрясений. Главными из них специалист назвал перебои в цепочках поставок на фоне пандемии коронавируса, начало боевых действий на Украине, вызвавших глобальный энергетический и продовольственный кризисы, а также значительный всплеск инфляции, за которым последовало массовое повышение процентных ставок в мире.

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«Несмотря на многочисленные мрачные прогнозы, миру удалось избежать рецессии, банковская система в целом оказалась устойчивой, а крупнейшие страны с формирующимся рынком не испытали внезапного прекращения притока капитала. Кроме того, всплеск инфляции, несмотря на его серьёзность и связанный с ним кризис стоимости жизни, не привёл к возникновению неконтролируемой инфляционной спирали», — заявил Гуринша.

Согласно оценке МВФ, в текущем году самыми быстрорастущими экономиками уже традиционно станут Индия (+6,8%) и Китай (+4,6%). При этом темпы роста в странах G7 вновь окажутся ниже, чем в России и в среднем по миру. Так, в США объём ВВП может вырасти на 2,7%, в Канаде — на 1,2%, в Японии — на 0,9%, в Италии и Франции — на 0,7%, в Великобритании — на 0,5%, а в Германии — на 0,2%.

«В целом прогноз по мировой экономики улучшен в надежде на рост ВВП Индии. Китай, в свою очередь, хоть и перестал расти большими темпами, но, вероятно, всё же прибавит около 5%, что вполне неплохо для мирового производства, учитывая масштаб экономики КНР. При этом всё хуже дела обстоят в еврозоне, во многом из-за не очень хороших показателей Германии», — отметил Георгий Остапкович.

По словам Сергей Суверова, ФРГ и ряд других европейских государств по-прежнему страдают от роста цен на энергоресурсы, вызванного антироссийскими санкциями и отказом от закупок сырья у Москвы. На этом фоне сегодня в ряде отраслей ЕС наблюдается деиндустриализация, подчеркнул специалист.

«Сказываются и демографические проблема: рост числа пенсионеров в Европе приводит к увеличению нагрузки на социальную сферу. Одновременно в регионе сохраняются достаточно высокие процентные ставки, что совсем не идёт на пользу местному бизнесу», — добавил Суверов.