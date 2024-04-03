«Важно учесть каждую деталь»: Мишустин назвал снижение неравенства главной целью предстоящей налоговой реформы

Предстоящая налоговая реформа в России поможет снизить неравенство в обществе и в социально-экономическом развитии регионов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, нововведения должны не только обеспечивать приток ресурсов в бюджет, но и работать на благо людей. Власти намерены модернизировать фискальную систему по поручению президента Владимира Путина. Предполагается, что изменения позволят перейти к более справедливому распределению налогового бремени в сторону людей и компаний с высокими доходами и ослабить нагрузку на россиян с детьми. Михаил Мишустин рассказал также об уверенном росте российской экономики в условиях санкционного давления. Так, в 2023-м ВВП страны увеличился на 3,6%, что оказалось более чем в два раза выше среднего показателя развитых государств.

Запланированная в России налоговая реформа должна не только обеспечить бюджет ресурсами для решения поставленных задач, но и сократить неравенство — как в обществе, так и в социально-экономическом развитии регионов. Об этом в среду, 3 апреля, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с ежегодным отчётом о работе правительства.

«Важно учесть каждую деталь... Предстоящие изменения в налоговой сфере должны в первую очередь работать на благо людей, экономики, нашей страны в целом», — подчеркнул Мишустин.

Модернизировать фискальную систему страны кабмину и парламенту ранее поручил президент Владимир Путин. По его словам, необходимо перейти к более справедливому распределению налогового бремени в сторону граждан и компаний с высокими доходами и одновременно уменьшить нагрузку на россиян с детьми.

«В общую казну... на решение общенациональных задач, прежде всего... по борьбе с бедностью, всё-таки больше должны выделять корпорации, юридические и физические лица, которые больше зарабатывают... Таким образом нужно построить эту систему, чтобы она действительно давала большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов... Мы планируем снизить налоговое бремя, допустим, для многодетных семей, предпринять ещё целый ряд шагов по этому направлению», — заявлял Путин в интервью Дмитрию Киселёву.

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Как полагает глава государства, общество воспримет нововведения «абсолютно нормально». Бизнес, в свою очередь, сам просит от руководства страны определиться с системой налогообложения, сделать её стабильной и больше не трогать, отметил российский лидер.

«По сути, (нужен. — RT) прогрессивный налог... Даже те, кто были ярыми сторонниками плоской шкалы (налогообложения. — RT), авторами плоской шкалы, сейчас считают, что в целом мы созрели для того, чтобы действовать гораздо более избирательно», — добавил президент.

Напомним, прогрессивная шкала налогообложения действовала в России с 1992 по 2000 год и в разное время имела от трёх до семи градаций налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Его минимальная ставка составляла 12%, а максимальная — 35%. Впрочем, с 2001-го власти решили отказаться от этой системы и ввели плоскую шкалу НДФЛ, после чего на протяжении 20 лет все граждане страны платили подоходный налог по единой ставке — 13%.

«Прогрессивная шкала была отменена в начале нулевых для того, чтобы бороться с так называемой серой занятостью, при которой сотрудники получали всю или часть зарплаты в конвертах. Это было одно из решений, которое способствовало обелению рынка, то есть со временем всё больше работодателей стали вести всю бухгалтерию вбелую», — рассказал RT заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

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С 2021 года по предложению Владимира Путина в системе налогообложения вновь появился элемент прогрессии. С тех пор для всех россиян, зарабатывающих больше 5 млн рублей в год, ставка НДФЛ составляет 15%, а для остальных граждан — 13%. Причём увеличенным налогом облагаются не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн рублей.

С учётом последних заявлений властей количество градаций в этой шкале может увеличиться до трёх, четырёх или даже пяти, не исключает Александр Абрамов. Диапазон ставок при этом может расшириться до 13—30%, предположил аналитик.

Более того, некоторые категории граждан могут быть освобождены от уплаты НДФЛ. В то же время серьёзного роста теневой занятости на этот раз ожидать не стоит, уверена член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Конечно, мы не обойдёмся без отдельных нарушений и попыток скрыть доходы, но... в отличие от нулевых, сегодня платежи проводятся в цифровом формате, поэтому транзакции легко отследить. Платить по-серому стало сложнее. То есть сейчас все эти процессы можно контролировать гораздо лучше, чем 20 лет назад. Кроме того, вряд ли кто-то из богатых россиян сейчас решится переводить крупные суммы за границу, чтобы укрыть их от налогов», — пояснила собеседница RT.

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В целом на сегодняшний день прогрессивная шкала налогообложения действует во многих странах, поэтому России доступен мировой опыт в этой сфере, который можно будет использовать. Таким мнением с RT поделился доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов.

«Думаю, что изменения в налоговой системе вступят в силу достаточно скоро. С одной стороны, новые правила более социально справедливы, а с другой — всё же дадут дополнительные средства для пополнения бюджета», — добавил специалист.

«Сконцентрировались на защите собственных интересов»

Во время выступления в Госдуме Михаил Мишустин подробно рассказал и о ситуации в экономике. По его словам, несмотря на санкционное давление, Россия успешно прошла сложный период первоначальной адаптации и по итогам 2023 года ВВП страны увеличился на 3,6%. Это более чем вдвое выше среднего показателя развитых государств (1,6%, по данным МВФ).

«Такое соотношение стало одним из следствий санкций, которые неизбежно бьют по экономике их инициаторов... Мы же сконцентрировались на защите собственных интересов и развитии своей страны. Высокие цифры прошлого года стали результатом реализации решений президента, работы правительства, всех ветвей власти, бизнеса, общественных объединений и, конечно, наших граждан», — подчеркнул премьер.

Уверенный рост в 2023-м наблюдался в большинстве отраслей, свидетельствуют материалы Минэкономразвития. Например, объём строительных работ вырос на 7,9% год к году, обрабатывающая промышленность — на 7,5%, оптовая торговля — на 10,9%, а розничная — на 6,4%.

Причём в некоторых сегментах экономики темпы роста в прошлом году исчислялись двузначными величинами. Это, например, автопром (+16%), авиастроение (+19,4%), станкостроение (+60,6%), а также производство компьютеров (+32,8%), электронного оборудования (+19%), мебели (+20,7%), изделий из кожи (+12,3%) и другой продукции.

«Ещё один важный фактор, который позволил выйти на итоговые цифры в экономике в целом, — это поддержка инвестиций. В прошлом году их объём увеличился примерно на 10%, что является рекордом за последние 12 лет», — добавил Мишустин.

Помимо этого, как отметил глава кабмина, экономика продолжила снижать свою зависимость от сырьевого экспорта. Так, с января по декабрь объём доходов бюджета, не связанных с продажей нефти и газа, увеличился на 25%. Это в том числе помогло обеспечить все социальные обязательства перед гражданами, подчеркнул премьер.

По его словам, руководство страны продолжает индексировать пенсии, выплаты и пособия, опережающими темпами увеличивает минимальный размер оплаты труда и развивает комплексную систему поддержки семей с детьми. Всё это премьер назвал частью системной работы по борьбе с бедностью. Её уровень по итогам 2023-го впервые опустился до 9,3%, свидетельствуют материалы Росстата.

Кроме того, в прошлом году в России увеличились и реальные денежные доходы населения. Средний по стране показатель вырос на 4,6% в реальном выражении, то есть с учётом инфляции, в том числе за счёт устойчивости рынка труда.

«Положительная (экономическая. — RT) динамика была получена на фоне низкой безработицы, которая сократилась... до 3% к концу 2023 года. Сравните: в еврозоне она более чем в два раза выше российской», — добавил Мишустин.

РИА Новости

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Напомним, после начала СВО западные страны стали объявлять о беспрецедентных по своему масштабу экономических санкциях против России. По информации специализированной базы данных Castellum.AI, в отношении Москвы сейчас действует уже около 20 тыс. различных ограничений (свыше 17 тыс. из них были введены с 22 февраля 2022-го). Это больше, чем против Ирана, Сирии, КНДР, Белоруссии, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы, вместе взятых.

Рестрикции затронули многие сферы экономики, в частности энергетику, авиацию, торговлю, банковскую отрасль и финансовый сектор. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов России (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

В этих условиях некоторые аналитики изначально предрекали российской экономике обвал на 10—25% в 2022 году. Тем не менее реальное снижение составило лишь 1,2% и оказалось даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и в кризисных 2015-м (2%) и 2009-м (7,8%), говорится в материалах Минэкономразвития и Международного валютного фонда.

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Более того, в 2023-м ВВП сумел полностью отыграть санкционные потери и продолжает уверенно расти. Об этом RT рассказал директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«В текущем году экономика может вырасти примерно на 3—3,5%. Возможно, темпы роста будут несколько ниже из-за высокой базы сравнения c 2023-м. Более того, страна сейчас находится в фазе импортозамещения и структурной перестройки, а это довольно дорогостоящие и долговременные процессы. Каждый год расти почти на 4% довольно сложно и в целом для экономики и населения не особо важно. Главное, чтобы увеличивались доходы граждан и снижался уровень бедности», — подчеркнул Остапкович.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, в течение ближайших трёх лет реальные доходы населения будут ежегодно увеличиваться на 2,6—2,7%. Рост экономики при этом может замедлиться до 2,2—2,3%, но к концу десятилетия должен будет вновь ускориться, о чём ранее заявлял первый зампред российского правительства Андрей Белоусов.

«По размеру валового внутреннего продукта, по паритету покупательной способности российская экономика занимает пятое место. Расчёты показывают, что Россия может стать четвёртой экономикой в мире, опередив Японию, при условии сохранения устойчивого роста не менее 2% в год с постепенным ускорением к концу периода до 3%. Всего за период до 2030 года нужно увеличить ВВП страны примерно на 20%», — отмечал вице-премьер.