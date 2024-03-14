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Опередив Японию: как Россия может войти в четвёрку крупнейших экономик мира к 2030 году

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Владимир Цегоев, Ксения Чемоданова
В январе 2024 года экономика России выросла сразу на 4,6%, а недельная инфляция начиная с марта ушла в ноль, заявил президент Владимир Путин. По его словам, наблюдаемые тенденции создают базу для выполнения поставленных перед властями стратегических задач. Так, ранее глава государства анонсировал запуск пяти новых нацпроектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодёжь России», «Кадры» и «Экономика данных». Как ожидается, реализация этих инициатив поможет улучшить демографическую ситуацию и укрепить технологический суверенитет страны. Помимо этого, Владимир Путин заявил о необходимости вывести Россию с пятого на четвёртое место в рейтинге крупнейших экономик мира к 2030 году. Специалисты также считают эту цель достижимой.
Опередив Японию: как Россия может войти в четвёрку крупнейших экономик мира к 2030 году
  • kremlin.ru

С начала 2024 года рост экономики России ускорился по сравнению с показателями 2023-го, а удорожание товаров и услуг в стране, напротив, замедлилось. Об этом в четверг, 14 марта, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

«Инфляция стабилизируется — за февраль было 0,7%, за первые пару недель текущего месяца вообще в ноль инфляция ушла. Понятно, что в недельном измерении это всё очень приблизительно, всё волатильно, но тем не менее это так, как есть. Рост экономики за январь — 4,6%. Рост ВВП за прошлый год был 3,6%. В целом весьма удовлетворительно, хороший показатель», — отметил Путин.

По данным Минэкономразвития, уверенный рост наблюдается в большинстве отраслей. Например, строительные работы в январе увеличились на 3,9% в годовом выражении, объём платных услуг населению — на 6,2%, обрабатывающая промышленность — на 7,5%, а оптовая и розничная торговля — на 9,1%. В то же время уровень безработицы сократился с 3 до 2,9%.

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Наблюдаемая динамика даёт основания полагать, что все анонсированные ранее стратегические планы России на ближайшие годы реализуемы, считает Владимир Путин. Для этого, по словам российского лидера, в стране создана «достаточно устойчивая база».

«Конкретные цели поставлены в сфере демографии, здравоохранения, образования, воспитания детей и молодёжи, подготовки кадров. Обозначены предметные задачи по укреплению технологического суверенитета страны и формированию новых цифровых платформ, благоустройству городов и сельских населённых пунктов, развитию транспортной и другой инфраструктуры... К работе этой нужно приступать немедленно», — подчеркнул глава государства.

Напомним, 29 февраля в рамках послания Федеральному собранию президент объявил о запуске пяти новых нацпроектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодёжь России», «Кадры» и «Экономика данных». Инициативы направлены на повышение рождаемости и увеличение среднего срока жизни россиян, оказание поддержки молодому поколению, борьбу с нехваткой трудовых ресурсов и создание цифровых платформ в ключевых отраслях экономики.

  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Новые национальные проекты имеют ярко выраженный социальный характер и по большей части призваны помочь России в преодолении демографического кризиса. Такую точку зрения в интервью RT выразил директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«У нас каждый год население сокращается на 500—600 тыс. человек. Поэтому основное финансирование в соцпрограммах направлено на демографию, рождаемость, образование и здравоохранение. Человеческий капитал — это основа экономического роста. Высококомпетентный и здоровый человек, конечно, будет создавать инновации, применять новые управленческие схемы, что позитивно скажется на экономике», — пояснил специалист.

При этом наряду с инвестициями в человеческий капитал власти страны в ближайшие годы планируют уделить особое внимание развитию искусственного интеллекта. Как заявил накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников, сегодня по объёму вычислительных мощностей Россия уже входит в топ-10 стран-лидеров, а общий уровень внедрения ИИ в приоритетных направлениях экономики превышает 31%.

Сама технология, по словам министра, позволяет повысить производительность труда за счёт оптимизации процессов, снижения издержек и повышения качества продукции. Это, в свою очередь, также помогает решить проблему кадрового голода, уверен Решетников.

«Главное сейчас — сохранить тренд на внедрение (ИИ. — RT), обеспечить массовое использование и тиражирование технологии в отраслях. В силу масштабности это задача правительства», — добавил глава Минэка.

«Движение вперёд неизбежно»

Помимо выполнения пяти новых нацпроектов, Владимир Путин ранее обозначил перед властями ещё одну стратегическую цель для России — войти в четвёрку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности (ППС) за шесть лет. Достижение этой цели в правительстве тоже считают выполнимым, о чём на совещании с президентом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«По размеру валового внутреннего продукта по ППС российская экономика занимает пятое место. Расчёты показывают, что Россия может стать четвёртой экономикой в мире, опередив Японию, при условии сохранения устойчивого роста не менее 2% в год с постепенным ускорением к концу периода до 3%. Всего за период до 2030 года нужно увеличить ВВП страны примерно на 20%», — отметил Белоусов.

По его словам, добиться намеченного результата можно за счёт пяти механизмов. Это, в частности, повышение производительности труда, рост инвестиций, наращивание несырьевого экспорта на рынках дружественных стран, поддержка малого и среднего бизнеса, а также развитие импортозамещения.

  • © РИА Новости / Фотохост-агентство

Поясним: ВВП по паритету покупательной способности — это общая стоимость всех произведённых товаров и услуг, вычисленная с учётом различий в уровне цен и валютных курсов в разных странах. Считается, что этот индикатор лучше отражает реальную ситуацию в экономике.

«Проще говоря, индикатор показывает, как много единиц одного и того же товара можно купить в каждой стране на одну и ту же сумму, например на доллар. Это относительный показатель, отражающий доступность товаров и услуг для населения на основе их доходов. Ведущие мировые экономисты используют его для оценки реальной картины качества жизни населения», — объяснил RT экономист и директор по коммуникациям компании BitRiver Андрей Лобода.

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«Сегодня Россия пятая в мире, и дальнейшее движение вперёд неизбежно. Мы действительно можем стать четвёртыми, но это будет зависеть не только от роста нашей экономики, но и от ситуации в Японии. Если в дополнение к объективно замедляющемуся росту экономики в Японии ещё и начнут расти процентные ставки, то уже в следующем году страну точно может ждать в лучшем случае стагнация, а в худшем — спад. России надо этим воспользоваться», — подчеркнул Лобода.

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