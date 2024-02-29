«Мы все, граждане России, будем сами определять свой путь»: Путин выступил с посланием Федеральному собранию

В ходе традиционного послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что попытки Запада ослабить РФ изнутри не привели к успеху благодаря твёрдости и решимости многонационального российского народа. Вместе с тем глава государства уделил много внимания вопросам социальной политики страны. Так, Путин анонсировал пять новых национальных проектов, которые направлены, в частности, на поддержку семей с детьми и увеличение продолжительности жизни россиян, а также объявил о старте кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО. По его словам, именно труженики и воины, делом доказавшие свою преданность России, — это настоящая элита страны.

В четверг, 29 февраля, Владимир Путин выступил с традиционным посланием Федеральному собранию. В начале обращения, продлившегося рекордные два часа и шесть минут, глава государства констатировал, что сегодня Россия отстаивает свой суверенитет и безопасность, а также защищает жизнь соотечественников в Донбассе и Новороссии.

«Решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам, нашей сплочённости, преданности родной стране, ответственности за её судьбу», — сказал Путин.

По его словам, эти качества россиян однозначно проявились в самом начале специальной военной операции, когда её поддержало абсолютное большинство российских граждан. И несмотря на все испытания, они непреклонны в этом выборе, постоянно подтверждают его стремлением сделать как можно больше для страны, подчеркнул президент.

В то же время коллективный Запад, продолжил Путин, продемонстрировал свои «колониальные повадки» и привычку разжигать конфликты по всему миру. По словам президента, на Западе стремятся помешать дальнейшему развитию России.

«Вместо России им нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить всё что угодно. По сути, они хотели бы сделать с Россией то же самое, что сотворили во многих других регионах мира, в том числе на Украине: принести в наш дом разлад, ослабить изнутри», — сказал глава государства.

Путин — о намерениях Запада в отношении России

Однако Запад столкнулся с твёрдой позицией и решимостью многонационального российского народа, подчеркнул президент.

«Мы все, граждане России, будем вместе защищать нашу свободу, право на мирную и достойную жизнь, сами и только сами определять свой путь, беречь связь поколений, а значит, непрерывность исторического развития, решать те задачи, которые стоят перед страной, исходя из нашего мировоззрения, наших традиций, верований, которые мы передадим своим детям», — сказал Путин.

«Не мы начинали войну в Донбассе, но, как уже не раз говорил, мы сделаем всё, чтобы её закончить, искоренить нацизм, решить все задачи специальной военной операции, защитить суверенитет и безопасность наших граждан», — подчеркнул президент.

В этой связи президент отметил, что стратегические ядерные силы страны находятся в состоянии полной готовности к гарантированному применению. Наряду с этим Путин упомянул о гиперзвуковых комплексах «Кинжал» и «Циркон», гиперзвуковых блоках межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерных комплексах «Пересвет», а также сообщил, что завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

«В войска поставлены и первые серийные тяжёлые баллистические ракеты «Сармат». Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве», — добавил президент.

При этом Москва готова к диалогу с США по вопросам стратегической стабильности, сказал Путин, отметив особенности позиции Вашингтона по отношению к Москве.

«В данном случае мы имеем дело с государством, чьи правящие круги предпринимают против нас открытые враждебные действия. Ну и что? Они на полном серьёзе собираются обсуждать с нами вопросы стратегической стабильности, одновременно пытаясь нанести России, как они сами говорят, стратегическое поражение на поле боя?» — задался вопросом президент.

Напомнив о недавних обвинениях в адрес России относительно размещения ядерного оружия в космосе, Путин заявил, что эти вбросы предназначены для втягивания российской стороны в переговоры на условиях, которые выгодны только США.

При этом, отметил Путин, Соединённые Штаты блокируют проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе, подготовленный российской стороной ещё в 2008 году.

«Поэтому у нас есть все основания полагать, что слова сегодняшних американских властей о якобы заинтересованности в переговорах с нами по вопросам стратегической стабильности — это демагогия», — сказал глава государства.

«Время героев»

В своём выступлении президент несколько раз говорил об участниках СВО. По его словам, для достижения поставленных задач есть ресурсы и возможности, но по-настоящему будущее страны зависит от работы военнослужащих на фронте.

«От наших солдат, офицеров, добровольцев — всех военнослужащих, которые сражаются сейчас на фронте, от мужества и решимости наших боевых товарищей, которые защищают Родину, поднимаются в атаку, под огнём идут вперёд, жертвуют собой ради нас, ради Отчизны. Это они, наши воины, создают абсолютно необходимые условия будущего страны и её развития», — завил Путин.

Путин — о статусе участников СВО

Путин отметил, что именно участники спецоперации являются настоящей элитой, которая должна играть всё более важную роль во всех сферах российской жизни.

«Вы знаете, что слово «элита» во многом себя дискредитировало. Теми, кто, не имея никаких заслуг перед обществом, считает себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями, особенно имею в виду тех, кто в предыдущие годы набил карманы за счёт всяких процессов в экономике 1990-х годов. Они точно не элита. Повторю, подлинная, настоящая элита — это все, кто служит России, труженики и воины, надёжные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди», — подчеркнул президент.

В конце послания глава государства анонсировал запуск с 1 марта 2024 года кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО.

По словам президента, ветераны спецоперации, а также солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы.

«Учёба начнётся уже в ближайшие месяцы. Наставниками для первых участников программы станут руководители правительства, администрации президента, федеральных министерств, ведомств, главы регионов и крупнейших наших компаний. В дальнейшем расширим такие кадровые программы, запустим управленческие курсы в Российской академии народного хозяйства и государственной службы», — сообщил Путин.

Наряду с этим ветераны и участники специальной военной операции смогут в приоритетном порядке получить высшее образование, гражданскую специальность в ведущих вузах страны. Кроме того, военнослужащие, которые захотят продолжить военную карьеру, будут получать приоритетное продвижение по службе, при приёме на командирские курсы, в училища и военные академии.

Новые нацпроекты

Путин в рамках послания объявил о запуске пяти новых нацпроектов. В рамках проекта «Семья» планируется повысить рождаемость, задача проекта «Молодёжь России» — поддержка классных руководителей в школах небольших городов.

Проект «Кадры» предусматривает укрепление связки всех уровней образования при участии будущих работодателей. Проект «Экономика данных» предоставит поддержку компаниям, которые производят оборудование для хранения и обработки данных, а также создают программное обеспечение.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» призван увеличить средний срок жизни россиян. По словам президента, к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в РФ должна составить 78 лет, а позднее превысить отметку 80 лет.