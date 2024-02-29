Путин: участники СВО смогут в приоритетном порядке получить образование в вузах

Ветераны и участники специальной военной операции смогут в приоритетном порядке получить образование в ведущих вузах России по гражданским специальностям.

Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Ветераны и участники специальной военной операции смогут в приоритетном порядке получить высшее образование, гражданскую специальность в наших ведущих вузах», — заявил он во время послания Федеральному собранию.

Также Путин сообщил, что участники и ветераны специальной военной операции, жители Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии смогут получать ипотеку с льготной ставкой 2%.

Кроме того, Путин объявил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО.