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Путин: участники СВО смогут в приоритетном порядке получить образование в вузах

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Ветераны и участники специальной военной операции смогут в приоритетном порядке получить образование в ведущих вузах России по гражданским специальностям.
Путин: участники СВО смогут в приоритетном порядке получить образование в вузах
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Ветераны и участники специальной военной операции смогут в приоритетном порядке получить высшее образование, гражданскую специальность в наших ведущих вузах», — заявил он во время послания Федеральному собранию.

Также Путин сообщил, что участники и ветераны специальной военной операции, жители Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии смогут получать ипотеку с льготной ставкой 2%.

Кроме того, Путин объявил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО.

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