Путин объявил о льготной ипотеке под 2% в ряде регионов для участников СВО

Участники и ветераны специальной военной операции, жители Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии смогут получать ипотеку с льготной ставкой 2%.

Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Продолжим специальные ипотечные программы со ставкой 2% для жителей Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии. Кредит на таких же льготных условиях в этих регионах смогут получать и участники, и ветераны специальной военной операции», — заявил он во время послания Федеральному собранию.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что решения по выдаче льготной ипотеки на вторичное жильё под 2% в новых российских регионах должны принять в течение месяца.