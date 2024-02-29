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Путин объявил о льготной ипотеке под 2% в ряде регионов для участников СВО

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Участники и ветераны специальной военной операции, жители Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии смогут получать ипотеку с льготной ставкой 2%.
Путин объявил о льготной ипотеке под 2% в ряде регионов для участников СВО
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Продолжим специальные ипотечные программы со ставкой 2% для жителей Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии. Кредит на таких же льготных условиях в этих регионах смогут получать и участники, и ветераны специальной военной операции», — заявил он во время послания Федеральному собранию.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что решения по выдаче льготной ипотеки на вторичное жильё под 2% в новых российских регионах должны принять в течение месяца.

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