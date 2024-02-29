Поддержка семей, ситуация в экономике и налоговые обновления: о чём говорил Путин в послании Федеральному собранию

В четверг, 29 февраля, Владимир Путин в послании Федеральному собранию анонсировал запуск нового национального проекта «Семья». Глава государства поручил продлить до 2030 года программы материнского капитала и льготной ипотеки для россиян с детьми, нарастить финансирование региональных мер поддержки родителей, а также удвоить размер налогового вычета на ребёнка. Помимо этого, президент пообещал в течение шести лет почти в два раза увеличить минимальный размер оплаты труда, обозначил ряд задач для достижения технологического суверенитета и решения проблемы нехватки кадров. Кроме того, российский лидер предложил амнистировать компании, которые дробили бизнес для ухода от налогов, и модернизировать фискальную систему страны, сделав её более социально справедливой.

Российские власти продлят выдачу семейной ипотеки ещё на шесть лет и оставят без изменений её основные условия. С такой инициативой в четверг, 29 февраля, выступил президент страны Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Как напомнил глава государства, программа заработала ещё в 2018 году и позволила улучшить жилищные условия более 900 тыс. семей. Причём руководство страны повышало доступность этой меры поддержки: сначала ей могли воспользоваться только россияне с двумя и более детьми, а затем — и родители с одним ребёнком.

«Программа семейной ипотеки действует до июля текущего года. Предлагаю её продлить до 2030 года, сохранив основные базовые параметры. Особое внимание уделить семьям с детьми до шести лет включительно, для них льготная ставка кредита останется прежней — 6%», — заявил Путин.

Согласно действующим условиям инициативы, россияне с одним ребёнком, родившимся с 2018 года, а также родители, у которых как минимум двое детей не достигли возраста 18 лет, могут взять ипотеку под 6% годовых. Это почти втрое ниже нынешней рыночной ставки (порядка 17%). Оформить такой кредит можно при покупке недвижимости стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях и до 6 млн рублей — в других регионах страны.

Кроме того, при появлении третьего ребёнка российские семьи могут рассчитывать на субсидию от государства в размере 450 тыс. рублей для погашения жилищного займа. Действие этой вспомогательной нормы Владимир Путин тоже поручил продлить до 2030-го.

«В текущем году потребуется почти 50 млрд рублей на это, потом по нарастающей — всё больше и больше, но деньги для этого есть. В целом задача в том, чтобы строящееся жильё становилось более доступным для семей, чтобы жилищный фонд в стране системно обновлялся», — подчеркнул российский лидер.

Также президент попросил правительство предусмотреть особые условия семейной ипотеки для городов и регионов с низкими объёмами строительства многоквартирных домов. Обновлённые параметры программы для этих субъектов и территорий глава государства призвал подготовить «максимально оперативно».

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Продление семейной ипотеки было во многом ожидаемым, рассказал RT вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. По его мнению, программа хорошо себя зарекомендовала и сейчас остаётся одной из ключевых инициатив российских властей по поддержанию и повышению уровня рождаемости.

«Мы, участники рынка, поддерживаем решение президента. Важно, что будут расширены условия по этому типу кредитования. Считаем, что из узкого сегмента поддержки в основном первичного рынка действие семейной ипотеки нужно распространить на вторичку. Ведь в 70% городов нет большого числа новых объектов, а это ограничивает возможности семей приобрести жильё. Нужно, чтобы у россиян с детьми в каждом регионе был выбор и они могли взять разные виды жилья в ипотеку, исходя из своих нужд и потребностей», — отметил эксперт.

В пользу рождаемости

Вопросу поддержки россиян с детьми и стимулированию рождаемости Владимир Путин посвятил отдельную часть своего выступления. Одной из ключевых задач в этом направлении глава государства назвал улучшение благосостояния граждан.

По его словам, если ещё в 2000 году количество малоимущих людей в стране превышало 42 млн, то по итогам 2023-го их число снизилось до 13,5 млн. Впрочем, проблема бедности остаётся острой, считает президент.

«Сейчас она прямо затрагивает более 9% населения страны, а среди многодетных семей, по оценкам, которые дают эксперты, уровень бедности составляет около 30%. Нужно... добиться, чтобы к 2030 году уровень бедности в России стал ниже 7%, а среди многодетных семей снизился более чем в два раза, хотя бы до 12%», — подчеркнул Путин.

Как напомнил российский лидер, за последний год в стране уже заработало универсальное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка, упростилась процедура заключения соцконтракта, а также на федеральном уровне был установлен единый статус многодетной семьи. Для дальнейшего повышения качества жизни россиян с детьми Владимир Путин поручил запустить новый национальный проект «Семья».

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В рамках этой инициативы до конца 2030 года планируется продлить действие материнского капитала. Сегодня по условиям программы при рождении первого ребёнка семья получает от государства 630 тыс. рублей, а в случае появления второго — ещё 202 тыс. рублей. Причём размер этой выплаты ежегодно индексируется.

Более того, как отметил Путин, сейчас в дополнение к федеральным программам во многих регионах действуют и свои меры поддержки россиян с детьми. Президент поблагодарил за эту работу, а также предложил выделять дополнительное финансирование из бюджета субъектам РФ, в которых уровень рождаемости ниже среднероссийского.

«Это особенно важно для Центральной России и Северо-Запада. В 2022 году в 39 регионах суммарный коэффициент рождаемости был ниже среднероссийского. До конца 2030 года направим таким регионам не менее 75 млрд рублей, чтобы они могли нарастить свои программы поддержки семей. Средства начнут поступать со следующего года», — объявил Путин.

Наряду с этим президент предложил вдвое увеличить налоговый вычет на детей. Сумма субсидии на второго ребёнка вырастет с 1,4 тыс. до 2,8 тыс. рублей в месяц, а на третьего и последующих — с 3 тыс. до 6 тыс. рублей. В свою очередь, размер годового дохода, на который распространяется вычет, поднимут с 350 тыс. до 450 тыс. рублей.

«Неудивительно, что президент начал экономическую часть своего выступления именно с вопросов демографии — одного из ключевых факторов развития страны. Для полноценного роста экономики нам нужны люди, которые её строят. Именно поэтому власти стараются решить демографические проблемы и расширяют меры по повышению благосостояния, уровня и качества жизни людей. Все эти инициативы направлены на улучшение рождаемости», — отметил в разговоре с RT директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Экономика становится более устойчивой»

Во время своего выступления Владимир Путин оценил и общее положение дел в экономике России. По его словам, в 2023 году темпы роста ВВП страны оказались выше среднемировых, а также показателей Евросоюза и государств «Большой семёрки».

«Огромную роль в этом сыграл фундаментальный запас прочности, который был сделан за последние десятилетия. Сегодня доля несырьевых отраслей в структуре роста уверенно превышает 90%, то есть экономика становится более сложной, технологичной, а значит, гораздо более устойчивой», — подчеркнул Путин.

Как отметил президент, российская экономика по паритету покупательной способности уже стала крупнейшей в Европе и занимает пятое место в мире. Причём с учётом последних тенденций в обозримой перспективе страна может выйти на четвёртую строчку в глобальном рейтинге, не исключил глава государства.

Для этого президент призвал, в частности, развивать технологическую базу страны. По его словам, к 2030 году необходимо вдвое увеличить совокупные вложения государства и бизнеса в исследования и разработки, чтобы довести их долю до 2% ВВП и по этому показателю войти в число ведущих научных мировых держав.

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Кроме того, Владимир Путин поручил в течение следующих шести лет в полтора раза нарастить долю отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке, а объём несырьевого экспорта увеличить не менее чем на две трети. Долю импорта при этом необходимо сократить до 17% ВВП.

«Это значит, что мы должны сами в гораздо больших объёмах производить потребительские и другие товары: лекарства, оборудование, станки, транспортные средства и так далее. Всё мы не можем — нам и не нужно стремиться к тому, чтобы всё производить», — отметил Путин.

По мнению Георгия Остапковича, для России сегодня крайне важно развивать технологический суверенитет, снижать зависимость от иностранных разработок и локализовывать основную часть производственных процессов. Именно это может дать экономике новый импульс для долгосрочного роста, уверен специалист.

«Для достижения данных целей важны кадры, которые будут этим заниматься. В целом обозначенные президентом задачи решаемы, и для этого у нас всё есть — компетенции, природные и финансовые ресурсы», — добавил экономист.

Удачные кадры

По словам Владимира Путина, намеченное развитие экономики России должно конвертироваться в рост доходов граждан. На этом фоне руководство страны планирует и дальше уверенно повышать минимальный размер оплаты труда.

«Начиная с 2020 года МРОТ вырос в полтора раза — с 12 тыс. до 19 тыс. рублей в месяц. К 2030 году МРОТ должен увеличиться ещё почти вдвое — до 35 тыс., что, безусловно, отразится на размере социальных пособий, зарплат в бюджетной сфере и в отраслях экономики», — заявил президент.

Вместе с тем, как отметил Путин, с учётом наблюдаемых демографических вызовов Россия сегодня сталкивается с дефицитом трудовых ресурсов в ряде отраслей. Для решения этой проблемы глава государства анонсировал ещё один новый нацпроект — «Кадры».

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В рамках этой инициативы до 2030 года планируется направить 120 млрд рублей на ремонт 4 тыс. учебных корпусов колледжей и общежитий и 124 млрд — на ремонт общежитий порядка 800 вузов и университетов. При этом ещё 400 млрд рублей пойдут на строительство 40 университетских кампусов.

Более того, ранее в России были обновлены образовательные программы для подготовки 1 млн специалистов в сфере авиа- и судостроения, фармацевтики, электроники, оборонной и других отраслей. Теперь аналогичные подходы распространят на всю систему среднего профобразования, включая подготовку кадров для школ, больниц, поликлиник, сферы услуг, туризма, учреждений культуры, творческих индустрий.

Также глава государства поручил создать сеть из 100 специализированных центров по подготовке специалистов высшей квалификации для промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и социальной сферы. Причём в каждом из этих направлений президент призвал активнее использовать искусственный интеллект.

«Это вложения в человеческий капитал. Нацпроект «Кадры» позволит повысить компетенции сотрудников всех категорий, начиная от рядовых рабочих и заканчивая отраслевыми министрами. Это поможет создать новые управленческие схемы», — отметил Георгий Остапкович.

Деловой подход

Отдельное внимание Владимир Путин уделил развитию малого и среднего предпринимательства в России. Так, на сегодняшний день доля МСП в обрабатывающей промышленности, туризме и IT-секторе уже превышает 21%. Более того, в 2023 году в стране было зарегистрировано 1,2 млн новых малых и средних компаний, что стало максимальным значением за пять лет. Одновременно на 20% увеличилось число молодых предпринимателей до 25 лет — сегодня их в стране свыше 240 тыс.

«Такую созидательную энергию нужно обязательно поддержать, чтобы средний доход на работника, занятого в сфере малого и среднего бизнеса, в предстоящие шесть лет рос быстрее темпов увеличения ВВП. То есть должна повышаться эффективность такого бизнеса, его качественные показатели», — заявил Путин.

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В связи с этим глава государства попросил правительство вместе с парламентом продумать параметры амнистии для тех некрупных компаний, которые прежде дробили бизнес для оптимизации налогов. Помимо этого, президент поручил дать малым предприятиям возможность раз в пять лет оформлять кредитные каникулы на срок до шести месяцев. Вместе с тем российский лидер призвал отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса.

«Вместо этого с учётом наработанного опыта (нужно. — RT) полностью перейти на рискориентированный подход, закрепив его законодательно. Там, где риски отсутствуют, надо применять профилактические меры и, таким образом, минимизировать число проверок», — пояснил Путин.

Новая система контроля и надзора позволит российскому бизнесу экономить на проверках порядка 200 млрд рублей ежегодно. Об этом RT рассказал президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. По его мнению, озвученные главой государства инициативы должны благоприятно отразиться на деловом климате.

«Мы рады, что президент услышал наши предложения и по проблеме дробления бизнеса. Зачастую эту схему используют довольно крупные организации, которые работают не первый год и трудоустраивают сотни людей, а штрафы за дробление иногда приводили к банкротству предприятий. Теперь же такие компании смогут добровольно переходить на общую систему налогообложения, платить налоги по новой схеме, и тогда к ним будет применяться амнистия за предыдущие годы», — отметил Калинин.

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Во время послания Владимир Путин призвал стимулировать бизнес, инвестирующий в инфраструктурные и социальные проекты, и в то же время «закрыть лазейки» для компаний, которые уходят от налогов. Кроме того, глава государства поручил правительству и парламенту в целом модернизировать фискальную систему страны.

«Предлагаю продумать подходы... к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы. И напротив, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счёт вычетов, о которых сегодня уже сказал», — отметил президент.

Напомним, что с 2021 года в России действует прогрессивная шкала налогообложения. Так, сегодня для всех налоговых резидентов РФ, зарабатывающих больше 5 млн рублей в год, ставка НДФЛ составляет 15%, а для остальных граждан — 13%. При этом на фоне озвученных президентом инициатив количество градаций в этой шкале может увеличиться, считает доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

«В октябре депутаты Госдумы уже предлагали отменить подоходный налог для граждан с окладом до 360 тыс. рублей в год и поднять НДФЛ для тех, кто зарабатывает свыше 10 млн рублей. Всего же, по мнению авторов инициативы, градаций должно быть шесть, а максимальная ставка налога составит 35% при доходе от 100 млн рублей. В краткосрочной перспективе такая мера, безусловно, должна быть эффективной и более социально ориентированной», — рассказала собеседница RT.