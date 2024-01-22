Двукратный рост за десять лет: почему в России становится больше многодетных семей

За последние восемь-десять лет количество многодетных семей в России увеличилось вдвое и сейчас составляет около 2,3 млн, подсчитали в правительстве. Такую динамику эксперты во многом связывают с улучшением благосостояния граждан, влиянием традиций в ряде регионов, а также мерами властей по стимулированию рождаемости. Вместе с тем нынешние показатели руководство страны считает недостаточными и в обозримой перспективе планирует оптимизировать поддержку родителей. В частности, уже в 2024 году в России на федеральном уровне планируется установить единый статус многодетной семьи. Как эти шаги могут отразиться на экономике — в материале RT.

В российском обществе начала формироваться культура многодетности, и руководство страны намерено стимулировать этот тренд. Такое заявление в понедельник, 22 января, сделал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Количество многодетных семей серьёзно возрастает, увеличивается. Буквально за последние восемь-десять лет многодетных семей стало в два раза больше», — цитирует ТАСС главу Минтруда.

Всего, по оценкам правительства, на текущий момент в России порядка 24,5 млн семей, в которых в общей сложности воспитываются 30 млн детей. При этом почти каждая десятая семья (2,3 млн) считается многодетной.

«Это очень хорошие показатели, но... этого недостаточно. Мы должны постараться, чтобы таких семей у нас было больше, и делать всё возможное, чтобы семьям в нашей большой стране жилось комфортно», — сказала в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова во время выступления на выставке-форуме «Россия».

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В последние годы россияне стали чаще заводить троих и более детей на фоне общего роста благосостояния, считает директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Кроме того, как отметил эксперт, для многих регионов страны многодетность является традиционным явлением.

«Обычно в западных странах появление большого числа детей связано с повышенными доходами семьи, а в восточных — с сильным влиянием традиций. В России сейчас сходятся два этих фактора, что и обуславливает значимый рост показателя в последнее десятилетие», — объяснил Остапкович в разговоре с RT.

Согласно исследованию Росстата, примерно 23% россиянок в возрасте от 18 до 44 лет хотели бы иметь одного ребёнка, тогда как 48,5% опрошенных желают завести двоих детей, а почти 24% респонденток — троих и более. По мнению доцента кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольги Лебединской, сегодня в репродуктивном поведении граждан наблюдается усиление социальных мотивов.

«Если прежде решение родить третьего ребёнка в основном принималось вопреки общепринятым нормам и стандартам малодетности, то сейчас мы всё чаще видим обратную тенденцию. Определённую поддержку растущей популярности многодетности оказывает наличие дополнительных льгот или преимуществ социально-психологического свойства», — пояснила собеседница RT.

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На сегодняшний день в России действует целый комплекс мер поддержки семей с детьми. Главной из них, по мнению Антона Котякова, остаётся материнский капитал. В рамках этой программы сегодня на первого ребёнка выделяют 586,9 тыс. рублей, на второго — около 775,6 тыс. (188,7 тыс., если родителям уже начислили деньги за первенца). Причём с 1 февраля суммы планируется проиндексировать до 630,4 тыс. и 833 тыс. (202,6 тыс.) рублей соответственно.

«Вокруг этих мер выстроилась и целая система региональных решений. Так, в дополнение к федеральному материнскому капиталу в 72 субъектах был введён региональный маткапитал, который предоставляется преимущественно при рождении третьего и последующих детей. Размер регионального маткапитала варьируется сегодня от 52 тыс. рублей в Республике Алтай до 500 тыс. в Ямало-Ненецком автономном округе, а в большинстве субъектов диапазон этой суммы варьируется от 150 тыс. до 250 тыс. рублей», — отмечал ранее министр.

Помимо маткапитала, в России действует единое пособие малоимущим семьям на ребёнка от рождения до 17 лет. Объём такой помощи зависит от доходов родителей и может составлять 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на детей. Сейчас это около 7,5 тыс., 11,2 тыс. и 15 тыс. рублей соответственно.

Кроме того, россияне с одним ребёнком, родившимся с 2018 года, а также родители, у которых как минимум двое детей не достигли возраста 18 лет, имеют возможность взять ипотеку по льготной ставке 6% годовых. Оформить такой кредит можно при покупке недвижимости стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях и до 6 млн рублей — в других регионах страны. Причём семьи с тремя детьми могут рассчитывать на субсидию от государства в размере 450 тыс. рублей для погашения займа.

«Благодаря инициативам руководства страны семьям с детьми стало намного проще приобрести жильё. При этом мы видим постоянное увеличение различных социальных выплат семьям как на федеральном, так и на региональном уровнях. Все эти действия властей стимулируют увеличение рождаемости», — рассказал RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

По общим правилам

Добавим, что по указу президента Владимира Путина 2024-й объявлен в России Годом семьи. В этой связи глава государства ранее поручил правительству проработать дополнительные меры для защиты материнства и детства, а также для укрепления семейных ценностей.

«В том числе важно возродить традиции многодетной семьи. Как мы и договаривались, нужно установить статус многодетной семьи на федеральном уровне, люди просят об этом... с соответствующими льготами и механизмами поддержки, которые будут гарантированы, причём гарантированы по всей стране единообразно. Принять такое решение нужно оперативно», — заявил Путин 21 декабря.

По словам Георгия Остапковича, сегодня в российских регионах действуют разные подходы в определении многодетной семьи, поэтому меры поддержки тоже могут кардинально отличаться. Инициатива президента поможет сделать систему более целостной и уравнять родителей в получении материальной помощи, уверен специалист.

«В целом за счёт увеличения числа многодетных семей в стране через 15—20 лет обычно появляется больше трудовых ресурсов и знаний. В результате вырастает производство товаров и услуг, количество научных открытий и, соответственно, объём ВВП. Одновременно при расширении внутреннего рынка растёт и покупательная способность. Например, экономика Китая стоит на первом месте в мире по паритету покупательной способности во многом за счёт высоких показателей по количеству трудоспособного и потребительски активного населения», — заключил Остапкович.