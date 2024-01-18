На образование, пособия и улучшение жилищных условий: в 2023 году маткапиталом воспользовались 1,5 млн российских семей

По данным Социального фонда России, в 2023 году материнским капиталом в стране распорядились 1,5 млн семей. Получившие поддержку от государства родители потратили почти 455 млрд рублей и направили эти деньги в основном на улучшение жилищных условий, образование детей и оформление ежемесячных пособий. Сегодня в рамках программы на первого ребёнка выделяют примерно 587 тыс. рублей, на второго — около 776 тыс. При этом уже с 1 февраля суммы планируется проиндексировать до 630,4 тыс. и 833 тыс. рублей соответственно.

В 2023 году 1,5 млн российских семей воспользовались материнским капиталом и потратили в общей сложности свыше 454,9 млрд рублей. Об этом в четверг, 18 января, сообщили в Социальном фонде страны.

«Самым популярным направлением программы традиционно осталось улучшение жилищных условий. Для покупки или строительства жилья средства господдержки использовали 677,1 тыс. семей. В соответствии с их заявлениями Социальный фонд перечислил 394,1 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Кроме того, родители 414,8 тыс. детей оформили ежемесячную выплату из средств маткапитала на ребёнка до трёх лет. Всего на эти цели ушло 36,7 млрд рублей. При этом ещё 23,7 млрд получатели государственной поддержки направили на образование 376 тыс. детей.

Напомним, впервые маткапитал в России начали выплачивать ещё в 2007 году, а сама инициатива действует до конца 2026-го. Изначально претендовать на финансовую помощь от государства могли только родители двух детей, но с 2020-го её распространили и на первенцев.

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Кроме того, с 1 января 2024 года маткапитал стали начислять только тем, у кого есть российское гражданство на момент появления ребёнка, и лишь в том случае, если сам малыш является гражданином РФ по рождению. Исключения предусмотрены лишь для жителей новых регионов: им предоставляют материальную поддержку независимо от основания и сроков приобретения гражданства России.

Сертификат на материнский капитал выдаётся в беззаявительном порядке. При этом размер выплаты традиционно индексируют с 1 февраля на уровень инфляции за предыдущий год.

В настоящий момент на первого ребёнка государство в рамках программы выделяет 586,9 тыс. рублей, а на второго — 775,6 тыс. рублей. Если семья уже получила деньги за первенца, то при появлении второго ей доплачивают 188,7 тыс. рублей.

Поскольку в 2023 году инфляция в России составила примерно 7,4%, то 1 февраля 2024 года маткапитал проиндексируют именно на эту величину. В результате выплата на первого ребёнка должна увеличиться до 630,4 тыс. рублей, а на второго — до 833 тыс. рублей (до 202,6 тыс., если родителям уже начислили деньги за первенца).

Примечательно, что, если семья получила сертификат до 1 февраля, но не успела им распорядиться, выплату всё равно поднимут на 7,4%. Если деньги уже были частично потрачены, то проиндексирован будет только неиспользованный остаток.

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Отметим, что средства маткапитала нельзя обналичить, но разрешается потратить на несколько целей. В частности, семья может направить деньги на улучшение жилищных условий (включая погашение ипотеки и строительство жилья), формирование накопительной пенсии матери, получение образования ребёнком, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей с инвалидностью.

Помимо этого, родители с доходами ниже двух прожиточных минимумов на человека (суммарно это около 30,9 тыс. рублей) могут оформить ежемесячную выплату из маткапитала на ребёнка до трёх лет. Если в семье таких детей несколько, то получать эту форму поддержки можно на каждого из них. Размер пособия равен прожиточному минимуму на ребёнка и в среднем по России сейчас составляет почти 15 тыс. рублей.

Кроме того, получившие маткапитал многодетные родители могут рассчитывать на субсидию от государства в размере 450 тыс. рублей для погашения ипотеки. Таким образом, при появлении третьего ребёнка у семьи появляется возможность направить свыше 1,2 млн рублей на решение жилищного вопроса, а с 1 февраля 2024 года показатель должен составить почти 1,3 млн.

Материальный стимул

По данным Социального фонда, всего с момента запуска программы материнского капитала в России уже выдано 13,8 млн сертификатов. Причём в дополнение к федеральной программе за последние годы в стране выстроилась и целая система региональных инициатив, о чём ранее заявлял министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«В 72 субъектах был введён региональный маткапитал, который предоставляется преимущественно при рождении третьего и последующих детей. Размер регионального маткапитала варьируется сегодня от 52 тыс. рублей в Республике Алтай до 500 тыс. рублей в Ямало-Ненецком автономном округе, а в большинстве субъектов диапазон этой суммы варьируется от 150 тыс. до 250 тыс. рублей», — отметил глава Минтруда.

18 января 2024 года. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков перед началом заседания правительства РФ.

РИА Новости

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В целом программа материнского капитала по большей части позитивно сказывается на уровне рождаемости в России, поскольку позволяет улучшить благосостояние граждан и прежде всего помогает решить жилищный вопрос. Об этом в интервью RT рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

«Связь маткапитала с репродуктивными планами вызывает много дискуссий. С одной стороны, исследования показывают, что на решение женщины рожать или не рожать прежде всего влияют демографические и социальные факторы. Однако те же опросы демонстрируют, что на первом месте среди причин откладывания рождения ребёнка идут материальные трудности. Почти 56% родителей, получивших маткапитал, — это россияне со среднедушевым доходом 15—30 тыс. рублей. Чаще всего сертификаты направляются на погашение ипотеки. Это лишь подтверждает факт наличия прямой связи между обладанием собственным жильём и вероятностью рождения ребёнка. Так что эффект от материнского капитала есть», — отметила собеседница RT.

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Похожую точку зрения в разговоре с RT выразил и руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. По его словам, программа стала одной из наиболее эффективных мер по повышению рождаемости в России. Тем не менее инициативу необходимо развивать и, в частности, давать больше преимуществ родителям с тремя детьми и более, считает специалист.

«В 2024 году власти собираются на федеральном уровне установить статус многодетной семьи, чтобы во всех регионах у россиян с тремя детьми и более были одинаковые пособия и бонусы. На этом фоне необходимо переформировать и программу маткапитала для стимулирования рождаемости третьего и последующих детей, чтобы число многодетных семей в России увеличивалось со временем. Безусловно, программу нельзя прекращать, а лучше вовсе подумать над тем, чтобы сделать её бессрочной», — заключил Масленников.