С привязкой к гражданству: Путин утвердил новые правила начисления маткапитала с 1 января 2024 года

С 1 января 2024 года материнский капитал будут начислять только тем, у кого есть российское гражданство на момент появления ребёнка, и лишь в том случае, если сам ребёнок является гражданином РФ по рождению. Причём нововведения не коснутся жителей новых регионов. Закон об этом 25 декабря подписал президент страны Владимир Путин. По словам экспертов, инициатива позволит упростить процесс назначения выплаты и дополнительно простимулировать рождаемость внутри страны.

В понедельник, 25 декабря, президент России Владимир Путин подписал закон об изменении условий начисления материнского капитала. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В рамках нововведений с 1 января 2024 года право на выплату будут иметь только родители, имеющие российское гражданство на момент появления ребёнка, независимо от их места жительства. При этом сам ребёнок также должен быть гражданином РФ по рождению.

Исключения предусмотрены лишь для жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Им государство будет выплачивать маткапитал независимо от основания и сроков приобретения гражданства России.

Утверждённый закон позволит устранить различные юридические неточности и нюансы, возникающие при выдаче сертификата на получение выплаты. Такую точку зрения в интервью RT выразил директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Дело в том, что для иностранцев, пусть и проживающих в России и рожающих тут детей, есть свои бонусы и льготы, предусмотренные правительствами стран, чьими гражданами они являются. То есть, например, американцы получают преференции от США при появлении ребёнка вне зависимости от того, где был рождён малыш. Маткапитал же должен распространяться только на российских подданных. Это позволит упростить начисление средств, чтобы специалисты не путались и выдавали средства только тем, кто является гражданином РФ, а не просто тем, кто долгое время живёт России, но гражданство не меняет», — пояснил Остапкович.

По его мнению, инициатива направлена прежде всего на увеличение рождаемости внутри страны и за счёт граждан РФ. Аналогичной точки зрения придерживается и член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Это необходимо, чтобы достичь запланированных показателей по рождаемости в России, на её территории. Если женщина родила первого ребёнка в другой стране, не будучи гражданкой РФ, то здесь этот ребёнок не сможет претендовать на выплату маткапитала. Однако если женщина получила российское гражданство и родила второго малыша у нас, тогда она получит капитал как на первого ребёнка, хотя по факту он будет вторым», — добавила Бессараб.

«Наиболее значимая мера поддержки»

Напомним, что впервые маткапитал в России начали выплачивать ещё в 2007 году, а сама инициатива действует до конца 2026-го. Сертификат на получение материальной поддержки от государства выдаётся в беззаявительном порядке, а размер выплаты традиционно индексируют с 1 февраля по уровню инфляции за предыдущий год.

«С начала введения материнского капитала… у нас уже выдано 13,7 млн сертификатов… В 2023 году это почти 879 тыс. сертификатов. Я хочу сказать, что это стало наиболее эффективной и наиболее значимой мерой поддержки семей на протяжении всего периода наблюдений», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 21 декабря.

В настоящий момент на первого ребёнка государство в рамках программы выделяет 586,9 тыс. рублей, а на второго — 775,6 тыс. рублей. Если семья уже получила деньги за первенца, то при появлении второго ребёнка доплачивают 188,7 тыс. рублей.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2023 года инфляция в России может составить 7,5%. На этом фоне в 2024-м выплату на первого ребёнка планируется увеличить почти до 631 тыс. рублей, а на второго — до 833,8 тыс. рублей (до 202,8 тыс., если родителям уже начислили деньги за первенца).

© РИА Новости / Алексей Никольский

Примечательно, что, если ранее семья уже получила сертификат, но пока не успела им полностью воспользоваться, размер выплаты всё равно увеличат на 7,5%. Более того, потратившие только часть маткапитала родители тоже вправе рассчитывать на индексацию.

«Если после всех распоряжений у семьи осталось, например, 375 тыс. рублей, именно эта сумма и будет увеличена в феврале на 7,5%. В результате семья сможет распорядиться более высокими средствами в размере 403 тыс. рублей», — пояснили в Социальном фонде России.

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Отметим, что средства маткапитала нельзя обналичить, но разрешено потратить на несколько целей. В частности, семья может направить деньги на улучшение жилищных условий (включая погашение ипотеки и строительство жилья), формирование накопительной пенсии матери, получение образования ребёнком, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Кроме того, родители с доходами ниже двух прожиточных минимумов на человека (суммарно это почти 29 тыс. рублей) могут оформить ежемесячную выплату из маткапитала на ребёнка до трёх лет. Если в семье таких детей несколько, то получать эту форму поддержки можно на каждого из них вне зависимости от очерёдности рождения.

Размер такого пособия равен прожиточному минимуму для детей. В среднем по России эта сумма сейчас составляет чуть больше 13,9 тыс. рублей в месяц, а с 1 января 2024-го должна будет вырасти почти до 15 тыс. рублей.

В феврале 2023 года президент России Владимир Путин поручил правительству начать выплачивать маткапитал и в новых регионах семьям, в которых дети родились начиная с 2007 года. Как напомнил глава государства, в своё время аналогичное решение было принято для жителей Крыма и Севастополя.

«Отмечу, что так называемый детский бюджет, или объём бюджетных расходов на поддержку семей, в России за последние годы вырос не на какие-то проценты — в разы. Он является самым быстрорастущим разделом главного финансового документа страны — бюджета… Мы продолжим реализацию масштабных программ, нацеленных на повышение благосостояния российских семей», — добавил российский лидер.

В проекте федерального бюджета на следующие три года власти предусмотрели на программу материнского капитала около 1,6 трлн рублей. Согласно оценке Минфина, эти средства смогут получить более 4 млн семей.