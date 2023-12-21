С 1 января 2024 года: Путин поручил разово выплатить по 100 тысяч рублей семьям, чьи дети пострадали от агрессии Украины

С 1 января 2024 года россияне, чьи дети пострадали от агрессии Украины в новых и приграничных регионах, начнут единовременно получать по 100 тыс. рублей на ребёнка. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Также глава государства поручил правительству на федеральном уровне установить статус многодетной семьи. По мнению экспертов, нововведение позволит унифицировать все действующие в России меры социальной поддержки родителей и будет способствовать повышению уровня рождаемости.

В четверг, 21 декабря, президент РФ Владимир Путин подписал указ с поручением оказать дополнительную финансовую помощь всем россиянам, чьи дети пострадали от агрессии со стороны Украины. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, семьям разово выплатят по 100 тыс. рублей на каждого ребёнка, получившего ранение, травму или контузию на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также регионов, прилегающих к районам проведения СВО. Начисление средств начнётся с 1 января 2024 года.

«Право на единовременную выплату возникает в случае, если пострадавший ребёнок является гражданином РФ, постоянно проживает на территории РФ и получил после 18 февраля 2022 года увечье (ранение, травму, контузию)... Выплата не учитывается при... предоставлении иных мер социальной поддержки», — говорится в документе.

Кроме того, президент рекомендовал властям субъектов РФ обеспечивать направление пострадавших детей в места отдыха и оздоровления, включая возможность проезда до них и обратно, а также установить иные дополнительные меры соцподдержки семей с пострадавшими детьми.

Как рассказал RT директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, власти целенаправленно увеличивают помощь жителям новых и приграничных регионов, поскольку люди на этих территориях, особенно семьи с детьми, оказались в трудных жизненных условиях. В дальнейшем руководство страны продолжит наращивать соцподдержку, причём без серьёзного увеличения нагрузки на бюджет, считает специалист.

«Если говорить, например, о новых выплатах, указ президента был заранее согласован с Министерством финансов. Власти совсем недавно утвердили проект федерального бюджета, и, думаю, траты на эти цели уже были в нём заложены. То есть это не спонтанные расходы, поэтому для казны выделение средств не будет обременительным», — добавил Остапкович.

Комплексный подход

Вопросу материальной помощи российским семьям Владимир Путин в четверг уделил особое внимание на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Как отметил глава государства, в текущем году власти выстроили единую систему поддержки нуждающихся граждан с детьми. Так, с 1 января 2023-го в стране заработало универсальное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка, которое объединило в себе целый ряд действовавших ранее мер соцзащиты.

«Мы делаем шаги в этом направлении, помогаем, в том числе женщинам — от беременности будущей мамы до достижения ребёнком 17 лет. Такое пособие уже оформили родители 10,5 млн детей, также его получают 375 тыс. беременных женщин», — рассказал российский лидер.

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Отметим, что размер такого единого пособия для семей с детьми зависит от доходов родителей и может составлять 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума (ПМ) на ребёнка. На сегодняшний день это около 7 тыс., 10,5 тыс. и 13,9 тыс. рублей, а с 1 января 2024 года значения вырастут до 7,5 тыс., 11,2 тыс. и 15 тыс. рублей соответственно.

Если после получения выплаты в размере 50% от ПМ на детей доход семьи в среднем на одного человека всё ещё не превысит величину прожиточного минимума на душу населения (сегодня это 14,4 тыс., а с 1 января будет 15,5 тыс. рублей), то размер пособия увеличат до 75%. Если и этого окажется недостаточно, то сумму выплаты повысят до 100% от прожиточного минимума на ребёнка.

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В свою очередь, нуждающиеся женщины, вставшие на учёт в ранние сроки беременности, могут претендовать на выплату в размере 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. Сейчас в среднем по стране это 7,8 тыс., 11,8 тыс. и 15,7 тыс. рублей, а с 1 января суммы увеличатся до 8,4 тыс., 12,6 тыс. и 16,8 тыс. рублей соответственно.

Помимо этого, как напомнил Владимир Путин, в стране продолжает действовать программа материнского капитала. В рамках инициативы сегодня на первого ребёнка выделяют почти 587 тыс. рублей, а на второго — около 776 тыс., если до его рождения семья не получала сертификат. Если прежде родителям уже были начислены деньги за первенца, то при появлении второго ребёнка им доплачивают 189 тыс. рублей. При этом с 1 февраля 2024 года суммы должны будут вырасти до 631 тыс., 834 тыс. и 203 тыс. соответственно.

Отметим, что средства маткапитала нельзя обналичить, но разрешено потратить на несколько целей. В частности, семья может направить деньги на улучшение жилищных условий (включая погашение ипотеки и строительство жилья), оформление ежемесячной выплаты на детей до трёх лет, формирование накопительной пенсии матери, получение образования ребёнком, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Кроме того, при появлении третьего ребёнка государство гасит за семью часть ипотечного кредита на сумму 450 тыс. рублей. Таким образом, семьи с тремя детьми сегодня имеют возможность направить свыше 1,2 млн рублей на решение жилищного вопроса, а с 1 февраля 2024-го — показатель составит почти 1,3 млн.

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При этом, как отметил президент, в стране также действует программа семейной ипотеки. По её условиям россияне с одним ребёнком, родившимся с начала 2018 года, а также родители, у которых как минимум двое детей не достигли возраста 18 лет, могут оформить заём на покупку недвижимости по сниженной ставке — 6% годовых. Причём у жителей Дальневосточного федерального округа есть возможность взять такой кредит под 5%.

«Будем совершенствовать, настраивать и другие механизмы. Так, активно развивается детское здравоохранение, жилищные программы, включая семейную ипотеку. Предусмотрены налоговые вычеты на образование и лечение детей», — добавил глава государства.

Единый статус

Во время заседания Владимир Путин напомнил, что 2024-й объявлен в России Годом семьи. В этой связи президент попросил правительство проработать дополнительные меры для защиты материнства и детства, а также для укрепления семейных ценностей.

«В том числе важно возродить традиции многодетной семьи. Как мы и договаривались, нужно установить статус многодетной семьи на федеральном уровне, люди просят об этом, это справедливая просьба и справедливое требование, с соответствующими льготами и механизмами поддержки, которые будут гарантированы, причём гарантированы по всей стране единообразно. Принять такое решение нужно оперативно», — поручил Путин.

Необходимость в установлении единого статуса многодетной семьи назрела уже давно, считает Георгий Остапкович. По его словам, на сегодняшний день в регионах действуют разные подходы к этому вопросу, и, соответственно, меры поддержки родителей могут кардинально отличаться.

«Сейчас власти хотят сделать всё централизованно, чтобы льготы действовали на постоянной основе и на федеральном уровне. Многодетные семьи должны быть равны в своём праве на получение господдержки, и поэтому надо создать единую понятную систему для всех регионов. Так будет проще регулировать и администрировать помощь», — пояснил специалист.

Как полагает эксперт, решение президента может стать одним из решающих факторов для стимулирования рождаемости. При этом в дальнейшем необходимо увеличивать не только материальную помощь семьям, но и более комплексно подходить к вопросу увеличения численности населения, подчеркнул Остапкович.

В частности, по его словам, нужно создавать сады, школы, системы образования, а также обеспечить доступ к качественной системе здравоохранения. Похожей точки зрения придерживается и первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Конечно, любые инициативы со стороны властей в этом направлении показывают, что государство заботится о своих гражданах, тем более если они оказываются в затруднительном материальном положении. В целом мы сейчас наблюдаем общий социальный тренд в России, который, безусловно, будет только продолжаться», — заключил собеседник RT.