Плановое повышение: в 2024 году максимальный размер маткапитала в России вырастет до 833 тыс. рублей

С 1 февраля 2024 года материнский капитал в России проиндексируют на 7,4% — с учётом фактической инфляции за 2023-й. В результате размер выплаты на первого ребёнка вырастет до 630,4 тыс. рублей, а на второго — до 833 тыс. (до 202,6 тыс., если родителям уже начислили деньги за первенца). Наряду с этим увеличится сумма ещё около 40 различных пособий, компенсаций и других мер социальной поддержки. Всего индексация должна коснуться порядка 20 млн граждан.

В 2024 году материнский капитал в России вырастет до 630,4 тыс. рублей на первого ребёнка и до 833 тыс. — на второго, если до его рождения семья не получала сертификат. Если ранее родителям уже выплатили деньги за первенца, то при появлении второго ребёнка им будут начислять ещё 202,6 тыс. рублей. Об этом во вторник, 16 января, сообщила пресс-служба правительства страны.

Таким образом, размер материальной поддержки будет увеличен с учётом инфляции за 2023 год: её уровень, по данным Минэкономразвития и Федеральной службы статистики, составил около 7,4%. Саму индексацию планируется провести с 1 февраля.

«По поручению президента с 2022 года материнский капитал ежегодно индексируется по фактической инфляции. С учётом этого с 1 февраля 2024 года размер материнского капитала на первого ребёнка увеличится на 43,4 тыс. рублей, а на второго ребёнка — на 57,4 тыс. рублей», — пояснил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Примечательно, что, если семья получила сертификат до 1 февраля, но не успела им распорядиться, выплату всё равно увеличат на 7,4%. Если деньги уже были частично потрачены, то проиндексирован будет только неиспользованный остаток.

Напомним, впервые маткапитал в России начали выплачивать ещё в 2007 году и эта инициатива действует до конца 2026-го. Сертификат на предоставление материальной поддержки от государства выдаётся в беззаявительном порядке, и за всё время действия программы его уже получили почти 14 млн семей.

Также по теме С привязкой к гражданству: Путин утвердил новые правила начисления маткапитала с 1 января 2024 года С 1 января 2024 года материнский капитал будут начислять только тем, у кого есть российское гражданство на момент появления ребёнка, и...

С 1 января 2024 года маткапитал начисляют только тем, у кого есть российское гражданство на момент появления ребёнка, и лишь в том случае, если сам малыш является гражданином РФ по рождению. Исключения предусмотрены лишь для жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Им выдают сертификат независимо от основания и сроков приобретения гражданства России.

Отметим, что средства маткапитала нельзя обналичить, но разрешается потратить на несколько целей. В частности, семья может направить деньги на улучшение жилищных условий (включая погашение ипотеки и строительство жилья), формирование накопительной пенсии матери, получение образования ребёнком, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей с инвалидностью.

Кроме того, родители с доходами ниже двух прожиточных минимумов на человека (суммарно это около 30,9 тыс. рублей) могут оформить ежемесячную выплату из маткапитала на ребёнка до трёх лет. Если в семье таких детей несколько, то получать эту форму поддержки можно на каждого из них. Размер пособия равен прожиточному минимуму на ребёнка и в среднем по России сейчас составляет почти 15 тыс. рублей.

«Ежемесячная выплата становится всё более популярным вариантом, поскольку позволяет увеличить доход семьи. Также родителей всё чаще интересует возможность потратить средства на образование ребёнка, причём неважно, на какого именно из детей изначально был выдан сертификат. Впрочем, самый востребованный способ использования маткапитала — это решение жилищного вопроса», — рассказала RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

РИА Новости

© Алексей Никольский

По данным Минтруда, в 2023 году свыше 677 тыс. российских семей потратили материнский капитал на приобретение жилья. При этом 415 тыс. родителей оформили ежемесячную выплату на ребёнка, а 376 тыс. получателей сертификата направили деньги на образование.

Как рассказал RT директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, материнский капитал за последние годы стал для российских властей одним из главных инструментов стимулирования рождаемости. Вместе с тем, по мнению эксперта, набор опций по использованию сертификата пока остаётся относительно небольшим и для повышения эффективности программы его нужно расширять.

«Например, было бы неплохо, если бы часть средств разрешили тратить на оплату услуг ЖКХ, поскольку в некоторых регионах эта сумма достаточно большая и занимает значимую долю в расходах семейного бюджета. Также средствами сертификата можно было бы оплачивать дорогостоящие операции», — предположил Остапкович.

Широкая индексация

Помимо материнского капитала, с 1 февраля в России планируется увеличить на 7,4% ещё около 40 различных пособий, социальных выплат и компенсаций. Речь идёт, в частности, о материальной помощи не только семьям с детьми, но и людям с ограничениями по здоровью, пострадавшим на производстве и ветеранам. Всего, по оценке Минтруда, индексация коснётся около 20 млн граждан.

Также по теме «Позволит поддержать граждан»: с 1 января в России проиндексировали МРОТ, прожиточный минимум и страховые пенсии С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в России вырос на 18,5% — до 19 242 рублей. По поручению президента Владимира...

Отметим, что ранее, с 1 января 2024 года, российские власти на 7,5% подняли прожиточный минимум и сумму страховых пенсий неработающих граждан. Одновременно сразу на 18,5% был увеличен минимальный размер оплаты труда — до 19 242 рублей. В общей сложности это повышение затронуло порядка 50 млн россиян.

Проводимая руководством страны индексация призвана отчасти компенсировать гражданам рост потребительских цен и простимулировать покупательскую активность населения. Это, в свою очередь, должно позитивно отразиться на состоянии экономики в целом, считает Георгий Остапкович.

«Индексация позволит увеличить платёжеспособный спрос населения. Поскольку люди начнут активнее тратить, компаниям потребуется производить больше товаров и услуг, а следовательно, будет расти и ВВП страны», — подчеркнул собеседник RT.