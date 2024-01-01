«Позволит поддержать граждан»: с 1 января в России проиндексировали МРОТ, прожиточный минимум и страховые пенсии

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в России вырос на 18,5% — до 19 242 рублей. По поручению президента Владимира Путина показатель был проиндексирован темпами почти в 2,5 раза выше инфляции. Также власти на 7,5% подняли прожиточный минимум и увеличили сумму страховых пенсий неработающих граждан. В общей сложности индексация должна коснуться более 50 млн россиян. По мнению экспертов, это должно частично компенсировать гражданам рост потребительских цен за прошлый год.

В понедельник, 1 января, в России вступил в силу закон об ускоренном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Сумма увеличилась сразу на 18,5% — с 16 242 до 19 242 рублей.

МРОТ устанавливает минимальную планку зарплаты, которую может получать сотрудник, работающий на полную ставку. Кроме того, параметр используют для расчёта пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также больничных и других обязательных выплат социального страхования.

Изначально минимальный размер оплаты труда в 2024 году планировалось проиндексировать только на 8,5%, но по поручению президента Владимира Путина было решено поднять показатель ещё на 10%. В результате темпы увеличения МРОТ почти в 2,5 раза превысили инфляцию за 2023 год: её уровень, по предварительным оценкам Минэкономразвития и Центробанка, составил 7,5%.

Идею дополнительно повысить минимальный размер оплаты труда глава государства озвучил ещё в феврале прошлого года в послании Федеральному собранию. Как напомнил тогда российский лидер, в 2022-м МРОТ был увеличен дважды, суммарно почти на 20%, а в 2023-м — ещё на 6,3%. В дальнейшем, по словам президента, индексацию нужно продолжать, причём тоже темпами выше инфляции и роста зарплат.

«Перед правительством и субъектами Федерации поставлена предметная задача — обеспечить заметный, ощутимый рост реальных заработных плат в России. Важный индикатор, точка отсчёта здесь — это минимальный размер оплаты труда», — подчеркнул Владимир Путин.

kremlin.ru

Кроме того, с 1 января в России на 7,5% увеличился прожиточный минимум (ПМ). Для трудоспособных граждан средний по стране показатель вырос — с 15 669 до 16 844 рублей, для детей — с 13 944 до 14 989 рублей, для пенсионеров — с 12 363 до 13 290 рублей, а для населения в целом — с 14 375 до 15 453 рублей.

Отметим, что ПМ — это минимальная сумма, необходимая человеку для удовлетворения базовых потребностей (например, в еде, одежде и жилье) в течение месяца. Власти используют этот параметр для оценки нуждаемости граждан при предоставлении различных мер государственной поддержки.

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В соответствии с Конституцией России минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума трудоспособного населения. При этом если ещё в 2023 году МРОТ превышал сумму ПМ всего на 3,7%, то с 1 января этот разрыв увеличился до 14,2%, а в перспективе должен будет вырасти ещё более чем в два раза.

«Для роста доходов работающих граждан необходимо последовательно увеличивать эту разницу — именно разницу между минимальным размером оплаты труда и прожиточным минимумом. Мы считаем, что целевой ориентир — более 30%», — отмечал ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

В общей сложности индексация прожиточного минимума позволит увеличить материальную поддержку почти 14 млн россиян. Об этом RT рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Если, например, пенсия человека не дотягивает до регионального ПМ, то он получает доплату. Сегодня у нас как минимум 3 млн таких граждан. Кроме того, от прожиточного минимума зависит единое пособие для малообеспеченных россиян с детьми. Это примерно 10,5 млн семей, которые получают выплаты в размере 50, 75 или 100% от ПМ на ребёнка в зависимости от уровня доходов. Также величина прожиточного минимума влияет на выплаты женщинам, вставшим на учёт на ранних сроках беременности. В 2023 году их в России было около 375 тыс.», — отметила Бессараб.

РИА Новости

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В то же время индексация МРОТ должна напрямую привести к увеличению жалования почти 5 млн граждан, а в дальнейшем может спровоцировать волновой эффект на рынке труда, добавила депутат. По её словам, на минимальной зарплате работают преимущественно люди с низким уровнем квалификации и если они начнут получать больше, то необходимо будет поднимать оклад и более производительным кадрам.

«У нас система оплаты труда сложилась таким образом, что сотрудник на более высокой должности не может получать ниже или столько же, сколько человек с низким уровнем квалификации. Тем более что показатели безработицы в стране сейчас рекордно низкие, и работодатели вынуждены бороться за кадры, чтобы те не ушли к конкурентам», — отметила Светлана Бессараб.

По мнению собеседницы RT, в конечном итоге повышение МРОТ и ПМ простимулирует покупательскую активность граждан, что позитивно отразится на состоянии экономики в целом. Похожей точки зрения придерживается и директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Индексация позволит увеличить платёжеспособный спрос населения. Поскольку люди начнут активнее тратить, компаниям потребуется производить больше товаров и услуг, а следовательно, будет расти и ВВП страны», — пояснил Остапкович в разговоре с RT.

Прибавка к пенсии

Также с 1 января в России на 7,5% проиндексированы страховые пенсии неработающих граждан. Стоимость одного пенсионного коэффициента выросла с 124 до 133 рублей, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — с 7567 до 8135 рублей.

В целом средняя по России страховая пенсия неработающих граждан должна увеличиться с 21 033 до 22 605 рублей. В свою очередь, средняя сумма страховой выплаты по старости неработающим пенсионерам вырастет с 21 818 до 23 449 рублей.

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По оценкам властей, в общей сложности индексация должна коснуться почти 33 млн пенсионеров. Речь идёт в том числе о военных, получающих наряду с выплатой по государственному пенсионному обеспечению и страховую пенсию по старости.

«Это повышение позволит поддержать граждан и частично компенсировать им рост потребительских цен. Наша задача — предпринять все необходимые меры для того, чтобы доходы пенсионеров в реальном выражении продолжали расти», — отметила Светлана Бессараб.

Более того, по её словам, с 2025-го власти начнут индексировать страховые пенсии дважды в год. Сперва размер выплат планируется увеличивать на процент инфляции, а затем — на уровень инвестиционных доходов Социального фонда России.