«Акцент сделан на профилактику безработицы»: Путин подписал обновлённую версию закона о занятости населения
Путин подписал новую версию закона о занятости в России
- РИА Новости
- © Михаил Метцель
Во вторник, 12 декабря, Владимир Путин подписал обновлённый базовый закон «О занятости населения в Российской Федерации». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Федеральный закон предусматривает с 1 января 2024 года новое правовое регулирование отношений в сфере занятости населения с учётом современного состояния рынка труда и сложившейся к настоящему времени системы мер государственной поддержки граждан, ищущих работу», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Документ, в частности, даёт определение таким понятиям, как «занятость», «самозанятость», «граждане, ищущие работу», «безработные граждане» и «граждане, находящиеся под риском увольнения». Установлен новый порядок признания людей безработными: к ним (за некоторыми исключениями) будут относить тех, кто зарегистрирован службами занятости, находится в поисках работы и готов приступить к ней.
Кроме того, в рамках нововведений в законе систематизированы все формы государственной поддержки в сфере содействия занятости населения и уточнён порядок их предоставления. При этом специальные меры помощи в трудоустройстве предусмотрены для инвалидов, молодёжи, граждан предпенсионного возраста, детей-сирот и лиц, завершивших прохождение военной службы.
«Акцент сделан на профилактику безработицы. Службы занятости будут помогать не только тем, кто остался без работы, но и тем, кто, имея работу, ищет лучшие условия. Особая поддержка будет оказана работникам, находящимся под риском увольнения, предпенсионерам, бывшим участникам специальной военной операции и членам их семей», — пояснили в Государственной думе.
При взаимодействии с безработными россиянами службы занятости должны будут в индивидуальном порядке комплексно оценивать профессиональные навыки таких граждан. Для этого в законе уточняется понятие «подходящая работа».
«Расширен перечень критериев, по которым определяется подходящая для человека работа. При подборе будут учитываться не только размер зарплаты, но и опыт, форма занятости, отдалённость рабочего места от места проживания, жизненная ситуация, ограничения здоровья», — добавили в Госдуме.
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Помимо этого, закон устанавливает размеры пособий по безработице и условие об их ежегодном повышении с учётом индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Например, по итогам 2023-го инфляция в России прогнозируется вблизи 7,5%. В результате уже в 2024-м суммы пособий будут проиндексированы на эту величину: минимальная выплата вырастет с 1,5 тыс. до 1,6 тыс. рублей, а максимальная — с 12,8 тыс. до 13,8 тыс. рублей, пишет ТАСС со ссылкой на данные Минтруда.
«Действующий закон о занятости разрабатывался 30 лет назад. Сейчас принципиально иные формы занятости, другие вызовы и проблемы. Принятие нового закона о занятости назрело давно», — отмечал ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Похожую точку зрения в комментарии RT выразила и член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По её словам, главной отличительной чертой новой версии документа стала целостность закона.
«Прежде в этой сфере нам приходилось, по сути, пользоваться «лоскутным одеялом» — то есть с момента создания закона 30 лет назад в него добавлялось всё большее количество поправок. В этом смысле новый закон стал целостным, он актуальный, современный и соответствует нынешним тенденциям в сфере труда», — пояснила депутат.
На пользу экономике
Как отметила Светлана Бессараб, на практике документ позволит во многом упростить поиск работы, а также даст возможность обучения и переквалификации для отдельных категорий граждан, например, участников СВО. Кроме того, в новой редакции закона закреплены практики, которые появились и были протестированы за время пандемии и после ухода некоторых иностранных компаний из РФ, добавила собеседница RT.
«Что же касается пособий по безработице, то они теперь привязаны к минимальному размеру оплаты труда. Хотя во время работы над законопроектом звучали предложения приравнять выплаты к МРОТ, мы всё же решили, что работающий человек и ищущий работу не могут получать одинаково. Тем не менее по мере увеличения МРОТ пособия тоже будут расти. То есть не будет таких провалов, когда в течении десятилетия пособия вообще не индексировались», — подчеркнула Бессараб.
На сегодняшний день уровень безработицы в России остаётся на исторически низком уровне — 2,9%. Тем не менее в ряде отраслей наблюдается нехватка квалифицированных кадров, и поэтому принятие нового закона можно назвать своевременным, считает директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
«Проблема занятости вышла практически на первое место с точки зрения развития экономики. Ведь это ключевой фактор, влияющий на скорость роста ВВП. Поэтому чёткое правовое регулирование данного сегмента крайне необходимо. Также нам нужно упрощать трудовой кодекс, что позволит предпринимателям и бизнесу получать новые инструменты и манёвры при найме сотрудников. То есть правительство сейчас стимулирует инициативы, которые бы позволили ВВП расти. В условиях санкций именно занятость и производительность труда будут определять этапы развития экономики», — отметил Остапкович.