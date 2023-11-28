Вне серой зоны: менее чем за пять лет самозанятые россияне зарегистрировали доходы почти на 3 трлн рублей

Число самозанятых россиян достигло 9 млн, сообщили в Федеральной налоговой службе. По данным ведомства, с момента запуска эксперимента в 2019 году его участники зарегистрировали почти 3 трлн рублей доходов и уплатили в бюджет свыше 120 млрд рублей налогов. Присоединение к программе позволяет людям открыть собственное дело, легализовать заработок и получить налоговые льготы. Бизнес, в свою очередь, заинтересован в сотрудничестве с самозанятыми, поскольку может экономить на содержании штата, отмечают эксперты. Сегодня в России уже половина представителей малого и среднего предпринимательства с разной периодичностью используют такую форму взаимодействия. Бюджет страны при этом получает дополнительные поступления за счёт выхода всё большего количества граждан из серой зоны рынка труда.

Число зарегистрированных самозанятых в России достигло 9 млн, сообщили во вторник, 28 ноября, в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС).

За последний год количество самозанятых россиян выросло примерно в полтора раза. Причём с момента запуска программы в январе 2019-го её участники заработали 2,9 трлн рублей и заплатили больше 120 млрд рублей налогов.

«За всё время действия этого налогового режима самозанятые сформировали более 1,6 млрд чеков, сумма среднего чека составляет 1840 рублей. Ежедневно в качестве новых плательщиков налога на профессиональный доход регистрируются более 8,5 тыс. человек», — отметили в ФНС.

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Напомним, к самозанятым относят людей, которые работают сами на себя, получают деньги за свои услуги от физических и юридических лиц, не имеют работодателя и не привлекают к своей деятельности дополнительных работников. Ежегодный доход граждан с таким статусом не должен превышать 2,4 млн рублей.

«Большой плюс самозанятости состоит в практически полном отсутствии каких-либо бюрократических барьеров. В программе очень легко зарегистрироваться и начать работать. Система уплаты налогов максимально простая, а сами налоговые ставки крайне низкие по всем мировым меркам», — рассказал RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

Самозанятые платят налог на профессиональный доход (НПД). При работе с физическими лицами его ставка составляет 4%, а при расчётах с ИП и организациями — 6%. Кроме того, участники программы освобождены от уплаты страховых взносов и необходимости вести отчётность.

Получить статус самозанятого можно с помощью мобильного приложения «Мой налог», на сайте ФНС, через банк или портал госуслуг. При этом зарегистрированные участники программы автоматически получают налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей.

РИА Новости

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По данным ФНС, основные направления деятельности самозанятых — это услуги такси, ремонт, маркетинг, продажа одежды и другой продукции собственного производства, доставка товаров, аренда квартир, обучение, а также фото, видео и печать. Кроме того, большое число плательщиков НПД работают в IT-секторе, финансах, сферах красоты и общественного питания.

«Прежде многих отпугивало, что для открытия своего дела нужно собирать множество бумаг и долго ходить по разным инстанциям. Для регистрации в качестве самозанятого ничего этого не нужно. Бизнес, в свою очередь, экономит при таком сотрудничестве, прежде всего на содержании штата: для выполнения ряда проектных работ не нужны собственные сотрудники, так как можно заключить договор с самозанятым», — отметил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

На сегодняшний день услугами самозанятых с разной регулярностью пользуется примерно половина представителей малого и среднего бизнеса. Чаще всего к такой форме сотрудничества прибегают предприниматели и компании из сфер информационных технологий, туризма, ЖКХ, консалтинга, транспортных перевозок и общепита, свидетельствуют результаты опроса «Опоры России».

«Более чем в половине случаев самозанятых привлекают к временным проектам, разовой работе или передают им на аутсорсинг отдельные задачи. Реже их берут на удалённую работу (33,4%) или сезонную работу (17,1%)», — говорится в исследовании.

globallookpress.com

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С 1 января 2019 года россияне начали платить НПД в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. В 2020-м специальный налоговый режим для самозанятых заработал во всех остальных регионах, а с 2023-го инициатива начала действовать в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также на территории города Байконура в Казахстане.

К началу ноября текущего года больше всего самозанятых было зарегистрировано в Москве (1,5 млн человек), Московской области (621 тыс.) и Санкт-Петербурге (574 тыс.). Кроме того, программа пользуется популярностью в Краснодарском крае (425 тыс. человек), Татарстане (293 тыс.), Дагестане (258 тыс.), а также в Ростовской (256 тыс.), Свердловской (249 тыс.), Самарской (202 тыс.) и Новосибирской (189 тыс.) областях.

Трудовая легализация

По словам Артёма Деева, рост числа самозанятых граждан способствует «обелению» российского рынка труда. Это, в свою очередь, позитивно сказывается на бюджете и экономике страны в целом, считает эксперт.

«Во-первых, повышается собираемость налогов. Во-вторых, руководство страны начинает видеть более полную картину занятости населения, в результате чего улучшается статистика по безработице. В-третьих, есть возможность более конкретно и адресно разрабатывать дальнейшие меры поддержки для малого и микробизнеса, повышая его вклад в экономику страны», — пояснил собеседник RT.

Предполагается, что программа будет действовать до 2028 года включительно. Как отмечают в ФНС, в течение всего этого периода ставки налога для самозанятых меняться не будут.

Примечательно, что более половины тех, кто сегодня платит НПД, раньше вообще не регистрировали свои доходы. На фоне такого активного выхода россиян из серой зоны рынка труда власти не исключают возможность продления программы после 2028-го, о чём ранее заявлял премьер-министр Михаил Мишустин.

«Это серьёзнейшая легализация. Люди поверили, людям удобно. И конечно, нужно в этом смысле продолжать смотреть на результаты... Вместе будем подводить итоги. Пусть пройдёт срок эксперимента, и потом вместе решим. Конечно, будем продлевать, а вот условия нужно будет обсудить», — отмечал глава кабмина.