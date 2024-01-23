На федеральном уровне: Путин закрепил статус многодетных семей и определил меры их поддержки

Президент России Владимир Путин своим указом закрепил на федеральном уровне статус многодетной семьи. По словам главы государства, решение было принято в ответ на справедливое требование самих граждан. Теперь во всех регионах страны родители с тремя и более детьми начнут получать равную социальную помощь. Причём поддержка будет положена до тех пор, пока старшему ребёнку не исполнится 18 лет либо 23 года, если он обучается очно. В деталях нового документа разобрался RT.

С 23 января на всей территории России будет установлен единый статус многодетной семьи. Указ об этом подписал президент страны Владимир Путин.

«Важно возродить традиции многодетной семьи… Нужно установить статус многодетной семьи на федеральном уровне — люди просят об этом, это справедливая просьба и справедливое требование — с соответствующими льготами и механизмами поддержки, которые будут гарантированы, причём гарантированы по всей стране единообразно», — отмечал ранее глава государства.

Новый документ определяет многодетной семью, имеющую трёх и более детей. Статус действует бессрочно, а его обладатели начнут получать единое удостоверение федерального образца и необходимую помощь от государства. Саму соцподдержку будут предоставлять до тех пор, пока старшему ребёнку не исполнится 18 лет либо 23 года, если он обучается очно.

«Это важное решение: многодетные семьи — настоящее и будущее нашей страны. Ранее не было единого подхода к определению их статуса. Регионы устанавливали эти критерии самостоятельно. Теперь семьи с тремя и более детьми будут получать равную поддержку государства», — прокомментировал решение российского лидера председатель Госдумы Вячеслав Володин.

globallookpress.com

© Zamir Usmanov

В частности, президентский указ гарантирует: пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, меры поддержки в трудовой сфере, досрочную пенсию матери, профессиональное обучение родителей и возможность получить дополнительное образование. Также многодетным гражданам будет положено бесплатное посещение музеев, парков и выставок независимо от места жительства в порядке и на условиях, установленных регионами.

Наряду с этим Владимир Путин рекомендовал субъектам РФ обеспечить ряд дополнительных мер поддержки и, например, на бесплатной основе предоставлять рецептурные лекарства детям до шести лет, проезд учащихся на городском транспорте, школьную и спортивную форму. Более того, родители с тремя и более детьми должны будут получать приоритет при приёме в детские сады и в получении помощи по соцконтракту, а также содействие в улучшении жилищных условий и льготы по оплате жилья и ЖКУ не менее 30% от общего размера стоимости услуг.

Согласно указу главы государства, правительству России нужно будет вести банк данных о многодетных россиянах для учёта сведений о них и о предоставляемых им мерах поддержки. Кроме того, кабинету министров поручено отслеживать социально-экономическое положение таких родителей для своевременного оказания им помощи.

В пользу рождаемости

Всего, по данным кабмина, сегодня в России насчитывается порядка 24,5 млн семей, в которых в общей сложности воспитываются 30 млн детей. При этом количество многодетных семей за последние пять лет увеличилось примерно на треть и сейчас составляет около 2,3 млн.

«Это очень хороший показатель, но, хочу вам сказать, этого недостаточно. Мы должны постараться, чтобы таких семей у нас было больше и чтобы мы делали всё возможное, чтобы семьям в нашей большой стране жилось комфортно», — заявила накануне вице-премьер Татьяна Голикова во время выступления на выставке-форуме «Россия».

globallookpress.com

© Alexander Legky

Как рассказал RT заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов, сейчас в России складывается непростая демографическая ситуация: старение населения ведёт к снижению численности работающих граждан. В этих условиях государство пытается обеспечить все необходимые условия для повышения уровня рождаемости в стране, отметил эксперт.

«Для многодетных семей финансовая помощь крайне необходима. Причём важно, чтобы люди знали о мерах такой поддержки. Не секрет, что с появлением ребёнка благосостояние людей начинает снижаться, а рождение каждого последующего делает ситуацию всё тяжелей. Поэтому многодетным семьям нужно помогать постоянно, особенно в нынешнее достаточно непростое время. Так что инициативы руководства страны выглядят вполне логичными», — добавил Абрамов.

Также по теме Двукратный рост за десять лет: почему в России становится больше многодетных семей За последние восемь-десять лет количество многодетных семей в России увеличилось вдвое и сейчас составляет около 2,3 млн, подсчитали в...

По его словам, в настоящий момент у некоторых регионов есть финансовые силы помогать многодетным семьям на высоком уровне, тогда как у ряда других субъектов страны такие возможности отсутствуют, поэтому и меры поддержки остаются незначительными. Указ президента, в свою очередь, должен будет исправить это неравенство, уверен Абрамов. Аналогичную точку зрения в беседе с RT выразила и член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Более того, прежде в регионах с высокой рождаемостью родители считались многодетными только после появления четвёртого или пятого ребёнка. Сейчас же этот статус будут получать все семьи с тремя и более детьми. При этом важно, что наряду с традиционными мерами поддержки появляются новые гарантии, включая профессиональное обучение и переподготовку на востребованные профессии, приоритет на заключение соцконтрактов для развития своего бизнеса или подсобного хозяйства. То есть многодетным предоставляются возможности достойно зарабатывать и содержать семью», — пояснила депутат.

Как полагают эксперты, за счёт планомерного увеличения числа многодетных семей в стране через определённое время начнёт появляться больше трудовых ресурсов. Это, в свою очередь, должно позитивно отразиться на долгосрочном развитии и темпах роста экономики страны, уверены специалисты.

«Кроме того, для дальнейшего роста экономики важно не только иметь много людей, способных работать, — необходимо повышать производительность труда, а также увеличивать инвестиции в основной капитал. То есть нам в будущем нужна не просто новая рабочая сила, но и высокая производительность кадров для качественного роста ВВП», — заключил Александр Абрамов.