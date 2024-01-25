С 1 февраля: правительство утвердило индексацию маткапитала и ещё около 40 социальных выплат

Премьер-министр России Михаил Мишустин по поручению президента Владимира Путина утвердил повышение свыше 40 различных соцвыплат, пособий и компенсаций. Меры финансовой поддержки будут проиндексированы с 1 февраля по уровню фактической инфляции за 2023 год — на 7,4%. В частности, власти планируют увеличить материнский капитал, а также финансовую помощь семьям с детьми, инвалидам, ветеранам и другим гражданам. Всего, по оценкам правительства, инициатива должна коснуться порядка 20 млн россиян.

С 1 февраля 2024 года правительство России по поручению президента Владимира Путина проиндексирует ряд социальных выплат, пособий и компенсаций. Постановление об этом в четверг, 25 января, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как следует из документа, соцвыплаты будут увеличены с учётом фактической инфляции за 2023 год — на 7,4%. Всего инициатива затронет более 40 различных программ финансовой поддержки.

«В целом такая мера затронет около 20 млн человек, и они должны получать положенные им средства, естественно, без проволочек. Уважаемые коллеги, прошу внимательно за этим следить по каждому региону», — заявил Мишустин на заседании кабинета министров.

В частности, по его словам, увеличится размер материнского капитала — с 586,9 тыс. до 630,4 тыс. рублей на первого ребёнка и с 775,6 тыс. почти до 834 тыс. рублей — на второго, если до его рождения семья не получала сертификат. Если родителям уже начислены деньги за первенца, то при появлении второго ребёнка им станут доплачивать 202,6 тыс. рублей, а не 188,7 тыс., как сейчас.

Более того, если маткапитал был выплачен семье до 1 февраля, но она ещё не успела им распорядиться, выплату всё равно поднимут на 7,4%. Если деньги уже были частично потрачены, то проиндексирован будет только неиспользованный остаток.

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Помимо этого, власти собираются увеличить единовременную выплату при рождении ребёнка — с 22,9 тыс. до 24,6 тыс. рублей. Одновременно вырастет и минимальный размер пособия по уходу за малышом до достижения им полутора лет — с 8,6 тыс. до 9,2 тыс. рублей. Максимальный размер этой поддержки ещё с 1 января был проиндексирован с 33,2 тыс. до 49,1 тыс. рублей.

«Предусмотрено также повышение выплат инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, Героям России, Героям Труда и другим гражданам... Исполнение социальных обязательств перед гражданами в полном объёме предусмотрено федеральным бюджетом, который утвердил президент в прошлом году», — добавил Михаил Мишустин.

Намеченная индексация отчасти позволит компенсировать россиянам рост потребительских цен и тем самым защитить доходы наиболее уязвимых категорий граждан. Такую точку зрения в интервью RT выразила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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«При этом стоит отметить, что часть социальных выплат у нас индексируется на уровень выше инфляции. Так, например, пособия по временной трудоспособности, а также по беременности и родам были увеличены в полтора раза. Это достаточно серьёзная заявка на то, чтобы поддержать благосостояние наименее защищённых с финансовой точки зрения людей, особенно семей с детьми, и не допустить падения их реальных доходов», — добавила депутат.

По её мнению, увеличение материальной помощи со стороны государства должно позитивно отразиться на платёжеспособности людей и уровне потребительского спроса. Это, в свою очередь, будет дополнительно способствовать росту ВВП. Похожую точку зрения в беседе с RT выразил и заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«В целом индексация имеет высокую социальную значимость. Она будет стимулировать экономический рост, так как увеличившийся объём доступных денег россияне направят на потребление», — пояснил специалист.

Отметим, что ранее, с 1 января 2024 года, российские власти на 7,5% подняли прожиточный минимум и сумму страховых пенсий неработающих граждан. Одновременно сразу на 18,5% был увеличен минимальный размер оплаты труда — до 19 242 рублей. В общей сложности это повышение затронуло порядка 50 млн россиян.

Всего в 2024 году российские власти планируют направить на социальную политику свыше 7,7 трлн рублей. Это почти на 20% больше, чем было в 2023-м, свидетельствуют материалы Министерства финансов РФ.

Согласно прогнозу правительства, в текущем году расходы государственной казны превысят объём доходов примерно на 1,6 трлн рублей (0,9% ВВП). Впрочем, даже в этих условиях руководство страны не будет урезать траты на соцподдержку, уверен Александр Абрамов.

«Для государственных финансов индексация соцвыплат не будет обременительной, так как она была заранее учтена. Конечно, бюджет в этом году у нас довольно напряжённый и предусматривает значительное увеличение как расходов, так и доходов, но в целом он сбалансирован и говорить о слишком большом дефиците не приходится», — подчеркнул Абрамов.