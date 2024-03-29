«Начался спекулятивный отток капитала»: с чем связано рекордное за 34 года ослабление японской валюты

За два года нацвалюта Японии подешевела на треть по отношению к доллару и сейчас торгуется вблизи 34-летнего минимума. Как отмечают эксперты, процентные ставки остаются около нуля, тогда как в США они значительно выросли за последнее время. В результате инвесторам стало выгоднее переводить деньги из японских активов в более доходные американские. Токио, в свою очередь, не решается сильно поднять свои ставки, поскольку в этом случае подорожает обслуживание огромного госдолга страны. В то же время обвал курса нацвалюты уже привёл к резкому повышению цен на импортные товары, ослаблению внутреннего спроса и замедлению роста ВВП Японии. При сохранении этих тенденций в ближайшие годы страна может выйти из четвёрки крупнейших экономик мира, уступив место России, не исключают специалисты.

С начала 2024 года курс доллара на Токийской фондовой бирже вырос более чем на 7% и в конце марта ненадолго приближался к отметке 152 иены. Предыдущий раз такой высокий показатель можно было наблюдать ещё в июле 1990-го.

В связи с рекордным за 34 года ослаблением нацвалюты Банк Японии, Минфин и Агентство финансовых услуг страны провели экстренное заседание для обсуждения ситуации. По итогам встречи стороны договорились принять все возможные меры, не исключая валютных интервенций, чтобы остановить «беспорядочные и спекулятивные колебания» курса, пишет Reuters.

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Как заявил управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда, движение иены оказывает значимое влияние на ценовую динамику и экономику в целом. В связи с этим регулятор будет внимательно следить за развитием событий на валютном рынке, заверил глава японского ЦБ.

Между тем стремительное удешевление иены эксперты во многом объясняют действиями самого Банка Японии. В частности, речь идёт о длительном поддержании «ультрамягкой» монетарной политики в стране, о чём рассказал RT аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Так, ещё в первой половине 1990-х японский ЦБ резко опустил свою процентную ставку и на протяжении примерно 20 лет почти непрерывно удерживал её близ нулевой отметки. При этом в 2016 году регулятор вовсе понизил планку до отрицательного уровня -0,1% годовых, на котором она продолжала оставаться до недавнего времени.

«Япония довольно долго проводила политику околонулевых процентных ставок для ускорения экономического роста и борьбы с дефляцией (снижением цен на товары и услуги. — RT)… Проблема в том, что из всех развитых и развивающихся стран Япония последней отказалась от политики отрицательных ставок, в то время как у других мировых ЦБ они уже давно были положительными», — отметил Владимир Чернов.

Так, например, Федеральная резервная система США (выполняет функции центробанка страны) тоже длительное время сохраняла процентную ставку около нуля, но уже в 2022-м начала её уверенно повышать для сдерживания инфляции. В результате менее чем за полтора года ФРС подняла планку 11 раз: с 0—0,25 до 5,25—5,5% и продолжает удерживать её на этом уровне. Именно возросшая разница в процентных ставках между Японией и США стала ключевым фактором наблюдаемого сегодня ослабления иены по отношению к доллару, уверены специалисты.

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«Резкое ужесточение монетарной политики в США привело к тому, что инвесторам, которые ранее держали свои средства в иене, стало выгоднее переводить деньги в более доходные долларовые активы, поскольку процентные ставки в Штатах гораздо выше. То есть начался спекулятивный отток капитала с японского на американский рынок, что и обернулось рекордным падением курса иены», — объяснил RT доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов.

Примечательно, что на фоне сложившейся ситуации Банк Японии всё же решил поднять процентную ставку и 19 марта установил её на уровне 0,1% годовых. Впрочем, как полагает Сергей Суверов, этого повышения будет недостаточно для стабилизации курса иены, а ещё ужесточить монетарную политику регулятору мешает крупный госдолг. Похожую точку зрения выразил и посол России в Японии Николай Ноздрев.

«С учётом того, что японское правительство сейчас связано по рукам и ногам колоссальным бременем государственного долга, а госдолг Японии составляет 2,5 ВВП страны, это громадная цифра... повышение долгосрочной процентной ставки привело бы к резкому увеличению бремени по обслуживанию этого самого государственного долга. И в настоящее время японское правительство, конечно, не готово на такие радикальные меры», — заявил дипломат в эфире канала «Россия 24».

По данным американского Института международных финансов (IIF), к началу 2024 года объём госдолга Японии составил примерно 230% валового внутреннего продукта страны. При этом общая задолженность правительства, населения, компаний и финансовых организаций азиатского государства достигла почти 604% ВВП. Это самые высокие показатели в мире.

Потеря позиций

С момента начала повышения процентных ставок в США, весной 2022 года, иена подешевела к доллару уже примерно на треть. По словам Владимира Чернова, такое ослабление курса национальной валюты привело к резкому удорожанию топлива, продуктов питания и ряда других импортных товаров для рядовых японцев. На этом фоне в стране сократился внутренний спрос, а уже во второй половине 2023 года экономика азиатского государства оказалась на грани рецессии.

Согласно прогнозу Международного валютного фонда, в ближайшие несколько лет рост ВВП Японии продолжит постепенно замедляться и не будет превышать 1% в год. В этих условиях уже к 2030-му страна может выйти из четвёрки крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности (ППС) и уступить своё место России, не исключают в правительстве РФ.

«По размеру валового внутреннего продукта по ППС российская экономика занимает пятое место. Расчёты показывают, что Россия может стать четвёртой экономикой в мире, опередив Японию, при условии сохранения устойчивого роста не менее 2% в год с постепенным ускорением к концу периода до 3%», — заявил ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

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Поясним: ВВП по паритету покупательной способности — это общая стоимость всех произведённых товаров и услуг, вычисленная с учётом различий в уровне цен и валютных курсов в разных странах. Считается, что этот индикатор лучше всего отражает реальную ситуацию в экономике.

«ВВП, рассчитанный по паритету покупательной способности, учитывает сопоставление цен на товары и услуги в разных странах, выраженное в одной и той же валюте, например в долларах. Этот показатель более объективен для сравнения размера экономик разных стран, чем просто номинальный объём ВВП, пересчитанный из рублей в доллары», — объяснил RT экономист и директор по коммуникациям компании BitRiver Андрей Лобода.

По данным Всемирного банка, с 2016 по 2020 год пятью крупнейшими экономиками мира по ППС неизменно оставались Китай, США, Индия, Япония и Германия, а РФ занимала только шестую строчку. Впрочем, в 2021 году Россия обошла ФРГ и с тех пор уверенно сокращает отрыв от Японии.