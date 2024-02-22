До рекордных $313 трлн: почему за десять лет мировой долг вырос почти на $100 трлн

За последние десять лет размер мирового долга увеличился почти на $100 трлн и по итогам 2023 года достиг рекордных $313 трлн, подсчитали в Институте международных финансов (IIF). По словам специалистов, рост глобальной задолженности заметно ускорился в 2020-м, поскольку многим странам пришлось существенно нарастить расходы для борьбы с последствиями пандемии COVID-19. Ситуация усугубилась в 2022-м, когда в попытке обуздать инфляцию государства стали массово поднимать процентные ставки, в результате чего обслуживание займов и получение новых кредитов стало более затратным. Сейчас сумма мировой задолженности уже более чем втрое превышает размер глобальной экономики. Наиболее значимую долговую нагрузку эксперты отмечают в Японии, Великобритании, Китае, Европе и США. При этом в России показатели закредитованности остаются одними из самых низких в мире.

В 2023 году суммарный размер мирового долга достиг рекордно высокого уровня, говорится в исследовании американского Института международных финансов (IIF). Как подсчитали эксперты организации, с января по декабрь сумма увеличилась более чем на $15 трлн и впервые за всё время наблюдений составила $313 трлн.

«Около 55% этого роста приходится на развитые рынки (это в первую очередь США, Франция и Германия). Среди развивающихся наращивание долга большей частью было сосредоточено в Китае, Индии и Бразилии», — говорится в докладе.

Поясним, что объём мирового долга представляет собой общую задолженность населения, компаний, финансовых организаций и правительств всех стран. За последние десять лет значение выросло почти на $100 трлн. Причём рост показателя заметно ускорился с 2020 года — после начала пандемии коронавируса.

Как рассказал RT основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров, в тот момент повсеместное введение карантинных ограничений и закрытие границ вместе с массовыми увольнениями и приостановками производств серьёзно ударили по мировой экономике. Для борьбы с последствиями COVID-19 многим странам пришлось вводить антикризисные меры и экстренно увеличивать расходы.

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«Например, в развитых странах правительства активно поддерживали граждан, выделяя им пособия, что приводило к росту госдолга. Ну и бизнес понёс значительные потери. Причём многие компании по собственной инициативе продолжали платить работникам зарплату, несмотря на приостановку работы предприятий», — добавил Сидоров.

Кроме того, карантинные ограничения привели к перебоям с поставками товаров и цены на многие виды продукции в мире стали резко расти. Одновременно власти целого ряда государств начали активно печатать деньги и накачивать ими собственные экономики для стимулирования их роста, что дополнительно разогнало инфляцию.

Ситуация усугубилась в 2022 году, когда после введения Западом беспрецедентных санкций в отношении России на глобальном рынке заметно подорожали энергоресурсы. Тогда в попытке обуздать повышение цен многим странам, прежде всего развитым, впервые за долгое время пришлось поднимать процентные ставки центробанков. В результате обслуживание долгов стало более затратным, рассказал RT член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Сохранение высоких ставок делает новые займы и их обслуживание очень дорогими. Это касается и компаний, и населения, и правительств. Поэтому и сам мировой долг растёт очень быстрыми темпами. Сейчас бизнес и государства рефинансируют долги, предполагая, что в этом году ставки начнут снижаться. Если это произойдёт, то даже с такими большими долгами в принципе можно существовать довольно долго. Если же ставки и дальше будут высокими, это может принести серьёзные проблемы мировой экономике», — пояснил Разуваев.

Согласно оценке IIF, достигнутые по итогам 2023 года $313 трлн долга эквивалентны 331% мирового ВВП. Таким образом, сейчас задолженность всех государств более чем втрое превышает размер глобальной экономики.

Самый высокий такой показатель зафиксирован в Японии — почти 604% ВВП. Кроме того, значительная долговая нагрузка отмечена в Великобритании (372%), Китае (360%), Южной Корее (350%), Еврозоне (349%), а также в США (342%).

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«В принципе Япония в состоянии обслуживать свои долги, как и США, Европа или Китай. Это страны с развитым типом экономики, и они отлично понимают, что делают, когда занимают деньги и наращивают объём задолженности. Это в конечном счёте позволяет экономическим системам двигаться вперёд», — отметил в беседе с RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Похожей точки зрения придерживается и Фёдор Сидоров. По его словам, в тех государствах, где совокупный долг в несколько раз превышает размер экономики, вероятность «тотального банкротства» пока остаётся довольно низкой. Вместе с тем подобные финансовые показатели вынуждают власти этих стран постоянно принимать сложные сбалансированные программы бюджета, чтобы «не скатиться в рецессию или не получить новый разгон инфляции», рассказал аналитик.

Своими силами

Отметим, что в России по итогам прошлого года совокупный долг, по данным IIF, увеличился со 121 до 136% ВВП. Впрочем, показатель по-прежнему остаётся значительно ниже, чем в большинстве других государств.

Более того, задолженность российского правительства сейчас составляет лишь 21% ВВП. Это сегодня самый низкий показатель среди всех стран в рейтинге IIF.

«Россия придерживается политики стреляного воробья: имея в прошлом печальный опыт дефолта 1998 года, государство старается избегать излишнего наращивания долга. В целом страна сейчас выглядит довольно стабильно на фоне западных коллег, а нынешние уровни задолженности снижают вероятность наступления возможных негативных последствий», — отметил Фёдор Сидоров.

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Аналогичное мнение в комментарии RT выразила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По её словам, власти извлекли уроки из событий 1998-го и сейчас стараются держать бюджетные расходы под жёстким контролем даже на фоне текущего увеличения трат на оборону и госзаказ.

«Так как бюджет России долгое время формировался за счёт нефтегазовых доходов, а рынки энергосырья проходят определённые циклы роста и падения цен, то власти РФ контролируют расходы достаточно строго, чтобы во время ценового спада не допустить огромного бюджетного дефицита и роста заимствований. Именно поэтому у нас есть Фонд национального благосостояния, в который поступают все сверхдоходы от нефти, чтобы в периоды кризисов иметь возможность финансировать крупные производства стратегического значения, если доходов бюджета недостаточно», — отметила собеседница RT.

Кроме того, по её словам, возможности внешних заимствований у России сейчас ограничены. Вместе с тем страна начала увеличивать объёмы несырьевого экспорта, включая собственные технологии, что позволяет привлекать дополнительные средства в бюджет и не наращивать госдолг, подчеркнула Мильчакова.