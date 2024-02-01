Без резких движений: как могут измениться валютные курсы до конца зимы

На открытии первых торгов февраля доллар и евро на Мосбирже дешевели до 89,95 и 97,33 рубля соответственно, а юань, напротив, дорожал до 12,51 рубля. По мнению экспертов, в ближайший месяц динамика всех трёх показателей будет зависеть от действий Центрального банка России и объёмов продаж валютной выручки экспортёрами. Помимо этого, инвесторы будут внимательно следить за движением нефтяных цен. Что может произойти с рублём до конца зимы — в материале RT.

В четверг, 1 февраля, курсы иностранных валют показывают неоднозначную динамику на Московской бирже. Во время открытия первых торгов месяца доллар дешевел на 0,08% — до 89,95 рубля, евро — на 0,26%, до 97,33 рубля, а юань, напротив, дорожал на 0,1% — до 12,51 рубля.

Отметим, что в январе российская валюта смогла укрепиться по отношению к американской, европейской и китайской. Так, за прошедший месяц стоимость доллара на Мосбирже снизилась с 90,36 до 90,02 рубля, евро — с 99,62 до 97,56 рубля, а юаня — с 12,61 до 12,5 рубля. Причём в определённый момент значения даже опускались до 87,37, 94,7 и 12,1 рубля соответственно — минимальных уровней с июня 2023 года.

«На наш взгляд, в феврале рубль продолжит опираться на несколько ключевых факторов. Это, в частности, эффект жёсткой денежно-кредитной политики и увеличенные валютные интервенции Центробанка, а также действие указа президента о контроле репатриации и продажи экспортной выручки», — рассказал RT инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Напомним, в прошлом году в России образовался дисбаланс между спросом на иностранную валюту и её предложением: получаемые от экспорта доллары, евро и юани стали поступать в страну в меньших объёмах, а интерес к ним со стороны бизнеса вырос в связи с восстановлением импорта и оживлением потребительской активности. Возникшая нехватка зарубежных денежных знаков на рынке привела к их удорожанию относительно рубля, и биржевые курсы резко выросли.

В качестве одного из способов решения проблемы в октябре Владимир Путин обязал ряд крупных экспортёров продавать на рынке дополнительные объёмы валютной выручки для поддержки рубля. По указу главы государства бизнес должен до конца апреля 2024 года возвращать из-за границы не менее 80% заработанных долларов, евро и юаней. Причём минимум 90% переведённых средств компаниям нужно обменивать на рубли.

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«Введённые меры показали свою эффективность и помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счёт достижения достаточного уровня валютной ликвидности. Сегодня можно отметить, что, по имеющимся данным, в целом экспортёры соблюдают требования указа президента. Это дало возможность покрыть дефицит валюты, необходимой импортёрам для сохранения поставок продукции в нашу страну», — заявил 23 января первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

По его словам, в настоящий момент правительство обсуждает возможность продления указа о продаже валютной выручки до конца 2024 года. Между тем в Центробанке считают, что необходимости в этом нет, поскольку большее влияние на курс рубля сегодня оказывает жёсткая монетарная политика регулятора в виде высокой ключевой ставки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

В 2023-м для сдерживания инфляции Банк России более чем вдвое поднял ставку — с 7,5 до 16% годовых. В результате на фоне удорожания кредитов бизнес начал реже закупать иностранные товары и, соответственно, в меньших объёмах приобретать зарубежную валюту, что позитивно сказалось на динамике рубля. Одновременно растущая доходность банковских вкладов сделала хранение денег в рублях более прибыльным, и это тоже поддержало нацвалюту.

«Ставка работает. Если бы мы её не повысили, инфляция могла быть гораздо выше, а курс рубля — слабее», — заявила 15 декабря председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Более того, по её словам, в ближайшие месяцы денежно-кредитная политика Центробанка продолжит оставаться жёсткой. Вернуться к снижению ключевой ставки регулятор, скорее всего, сможет только во втором полугодии, рассказала Набиуллина 30 января в интервью РИА Новости.

С оглядкой на нефть

Наряду с сохранением высокой ставки в январе ЦБ вместе с Минфином более чем в 20 раз нарастил объём продаж иностранной валюты из Фонда национального благосостояния — с 800 млн рублей до 16,7 млрд рублей в день. В результате этой инициативы предложение зарубежных денежных знаков на рынке дополнительно увеличилось, что также сыграло в пользу укрепления рубля, рассказал RT ведущий аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских.

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«Ещё один фактор поддержки рубля — удорожание нефти. Усиление геополитической напряжённости в Красном море вынуждает игроков перестраивать логистические маршруты. Это, в свою очередь, провоцирует рост цен на сырьё и, как следствие, помогает курсу нацвалюты», — добавил собеседник RT.

Впрочем, противоположной точки зрения придерживается Александр Бахтин. По его словам, после введённого в декабре 12-го пакета европейских санкций Москве снова приходится временно продавать свою нефть с увеличенной скидкой, поэтому в феврале нацвалюте будет сложно показать значимое укрепление.

Кроме того, если инвесторы начнут сомневаться, что власти действительно продлят указ о продаже валютной выручки экспортёрами, это может оказать значимое давление на рубль. Такую точку зрения в беседе с RT выразил экономист Константин Церазов.

«При таком сценарии в феврале курсы доллара, евро и юаня могут подняться в область 95, 102 и 13 рублей соответственно. Если же, по мнению участников рынка, вероятность продления указа будет превышать вероятность его окончания в апреле, то курсы могут провести февраль неподалёку от текущих уровней или даже вернуться в область недавних минимумов», — добавил специалист.

По мнению Александра Бахтина, в ближайший месяц доллар может торговаться вблизи 87—91 рубля, евро — в коридоре 95—99 рублей, а юань — около уровня 12,1—12,6 рубля. В свою очередь, Даниил Болотских прогнозирует более широкий диапазон колебаний. Согласно его оценке, в феврале за американскую валюту будут давать 87—93 рубля, за европейскую — 95—102 рубля, а за китайскую — 12—13 рублей.