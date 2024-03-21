На фоне ослабления доллара: почему мировые цены на золото обновили исторический максимум

На торгах в четверг, 21 марта, биржевая стоимость золота впервые за всю историю приближалась к $2,23 тыс. за тройскую унцию. Эксперты связывают это с ослаблением доллара на мировом рынке после заседания ФРС США. Накануне американский регулятор подтвердил свои планы начать снижение процентной ставки в текущем году. В результате таких действий нацвалюта Штатов традиционно дешевеет, а золото становится более привлекательным активом для инвесторов. Кроме того, наблюдаемое в последнее время удорожание драгметалла аналитики объясняют растущим спросом со стороны мировых центробанков. В условиях геополитической напряжённости в мире и рекордного роста госдолга США многие регуляторы стали активнее запасаться золотом вместо американской валюты для минимизации рисков.

В четверг, 21 марта, мировые цены на золото обновили исторический максимум. Во время торговой сессии на нью-йоркской товарной бирже Comex стоимость драгметалла поднималась почти на 3% и впервые за всё время наблюдений превышала $2225 за тройскую унцию.

Котировки стали уверенно расти ещё накануне вечером на фоне глобального ослабления доллара. Его индекс (DXY) к корзине других резервных валют просел в среду на 0,43%, до 103,38 пункта, а на торгах четверга падал ещё на 0,2%, до 103,17 пункта.

«Доллар и золото — это конкурирующие друг с другом инвестиционные активы. Оба относятся к числу так называемых тихих гаваней, то есть вложения в них считаются наиболее безопасным способом сохранения средств. Поэтому, как правило, если доллар растёт в цене, то стоимость золота, напротив, падает, и наоборот», — объяснил RT экономист и директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

По мнению экспертов, американская валюта начала дешеветь на международном рынке, поскольку инвесторы ждут изменений в монетарной политике Соединённых Штатов. В частности, игроки рассчитывают на то, что уже в текущем году Федеральная резервная система США (выполняет функции центробанка страны) начнёт снижать процентную ставку.

«На заседании 20 марта американский регулятор пока оставил процентную ставку без изменений, но большинство специалистов комитета по операциям на открытом рынке ФРС выразили мнение, что по итогам года она опустится до 4,5—4,75% годовых. То есть у инвесторов подтвердились ожидания насчёт того, что Федрезерв всё же начнёт смягчать монетарную политику. Это значит, что индекс доллара будет и дальше снижаться, а цена золота — расти», — рассказал RT доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов.

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Отметим, что ещё в 2021 году в США заметно ускорилась инфляция. Тогда введённые на фоне пандемии COVID-19 карантинные ограничения привели к перебоям в поставках целого ряда товаров, а ФРС для поддержки экономики напечатала большой объём ничем не обеспеченных денег, что в итоге вызвало рост потребительских цен. Ситуация усугубилась в 2022 году, когда после введения энергетических санкций против России Штаты столкнулись с удорожанием горючего и ещё более ощутимым разгоном инфляции.

В попытках обуздать повышение цен Федрезерв стал резко ужесточать денежно-кредитную политику (ДКП). В результате если в предыдущие несколько лет ставка ФРС находилась около нулевой отметки, то с марта 2022-го по июль 2023-го американский регулятор поднял её 11 раз — с 0—0,25 до 5,25—5,5% годовых и с тех пор продолжает удерживать на этом уровне. Примечательно, что прежде такую высокую планку можно было наблюдать чуть больше 20 лет назад.

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Традиционно ужесточение ДКП считается одним из главных инструментов в борьбе с инфляцией. В результате повышения ставок растёт стоимость кредитов для граждан и бизнеса, экономическая активность ослабевает, что оказывает давление на цены. В то же время за счёт действий ФРС увеличивается доходность американских гособлигаций. В результате дополнительный приток инвестиций на рынок долговых бумаг США позитивно влияет на динамику доллара.

В настоящий момент американскому регулятору удалось в значительной степени замедлить инфляцию, но высокие процентные ставки осложнили работу бизнеса и стали подталкивать экономику США к рецессии, отметил Сергей Суверов. В этих условиях возвращение к мягкой монетарной политике должно помочь Штатам оживить активность в стране, но ценой ослабления доллара, считает аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

«Мягкая ДКП стимулирует рост потребления и производства, а за счёт расширения бизнес-активности снижается безработица. Вместе с тем низкие ставки позволяют компаниям сокращать издержки на обслуживание долговых обязательств, в результате чего освобождается часть средств, которые могут пойти на инвестпроекты. Всё это приводит к увеличению денежной массы в экономике и, как следствие, удешевлению доллара. Золото, в свою очередь, выступает традиционным защитным активом в условиях обесценения денег», — пояснила собеседница RT.

Снижение рисков

За последний год стоимость золота на мировом рынке увеличилась почти на 15%. Одной из главных причин наблюдаемой динамики стал ажиотажный спрос на драгметалл со стороны центральных банков разных стран, уверена Наталия Пырьева.

«Мировые ЦБ пополняют свои золотые запасы из-за ожидания постепенного смягчения ДКП в США и желания снизить зависимость от доллара, преимущественно азиатскими государствами. Кроме того, регуляторы закупают драгметалл для диверсификации рисков в условиях повышенной геополитической напряжённости в мире и рекордного роста госдолга Соединённых Штатов», — отметила специалист.

Как подсчитали эксперты Всемирного совета по золоту (WGC), в 2022 году мировые центробанки приобрели рекордные 1082 т драгоценного металла. В 2023-м объём закупок незначительно уменьшился, до 1037 т, но всё равно остался почти вдвое больше, чем в среднем за предыдущие десять лет.

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В прошлом году самыми активными покупателями золота были Китай (225 т), Польша (130 т), Сингапур (77 т), Ливия (30 т), Чехия (19 т), Индия (16 т) и Ирак (12 т). Согласно проведённому в мае 2023-го исследованию WGC, всё больше государств начинают рассматривать драгметалл в качестве альтернативы доллару для хранения золотовалютных резервов (ЗВР).

«Наш опрос показал, что 24% центральных банков намерены увеличить свои (золотые. — RT) запасы в ближайшие 12 месяцев. При этом отношение ЦБ к будущей роли доллара (в структуре ЗВР. — RT) стало более пессимистичным... Напротив, их взгляды на будущую роль золота оказались оптимистичнее: 62% заявили, что золото будет иметь более значительную долю в общем объёме резервов», — говорилось в докладе.

Согласно последним оценкам WGC, в III квартале 2022 года доллар занимал порядка 51% в мировых ЗВР, а золото — лишь 15%. Впрочем, половина опрошенных центробанков ждут снижения доли американской валюты до 40—50%, а некоторые регуляторы не исключают возможность падения этого показателя ниже 40% в течение следующих пяти лет. В то же время уровень золота в глобальных запасах может подняться до 16—25% (и даже выше), прогнозируют в большинстве ЦБ.

«Ещё 20 лет назад мировые центральные банки хранили в долларах не менее 70% совокупных ЗВР. Наблюдаемые сегодня массовые закупки золота регуляторами говорят о том, что роль доллара как резервной валюты в мире заметно пошатнулась», — отметил Андрей Лобода.

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По словам Сергея Суверова, на инвестиционной привлекательности доллара негативно сказывается большой бюджетный дефицит США. Для его покрытия американским властям постоянно приходится наращивать государственный долг, объём которого уже перевалил за $34,5 трлн.

Причём с каждым годом обслуживание задолженности обходится правительству Штатов всё дороже, а в 2024-м Вашингтон впервые может потратить на эти цели больше, чем на оборону. К такому выводу пришли специалисты бюджетного управления конгресса страны.

Помимо этого, позиции доллара на глобальной арене подорвало и стремление США сделать из своей валюты политическое оружие, о чём ранее заявлял президент России Владимир Путин. По его словам, даже на фоне рекордно высокого уровня госдолга и неограниченного печатания новых банкнот доллар был «основой основ» могущества Штатов. Тем не менее попытки с помощью собственной нацвалюты оказывать давление на политических оппонентов, включая ограничение расчётов для России, стали «грубейшей стратегической ошибкой» Вашингтона, считает Путин.

«Как только политическое руководство приняло решение использовать доллар в качестве инструмента политической борьбы, они нанесли удар по этому американскому могуществу. Не хочу употреблять каких-то нелитературных выражений, но это глупость и огромная ошибка. Вот смотрите, что происходит в мире. Даже среди союзников США сокращаются запасы в долларах сейчас. Все смотрят на то, что происходит, и начинают искать возможность себя обезопасить», — резюмировал Путин.