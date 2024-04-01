«Затронет более 4 млн человек»: с 1 апреля в России проиндексированы социальные пенсии

С 1 апреля в России на 7,5% увеличился размер социальных пенсий и выплат отдельным категориям граждан. По оценкам властей, обновление коснётся более 4 млн человек, а из бюджета на эти цели планируется направить свыше 37 млрд рублей. Как полагают эксперты, инициатива руководства страны позволит частично компенсировать нуждающимся россиянам рост потребительских цен. Это, в свою очередь, поможет сохранить стабильность в доходах ряда людей и тем самым поддержать платёжеспособный спрос в экономике, уверены специалисты.

В понедельник, 1 апреля, в России вступило в силу постановление правительства об индексации социальных пенсий. Согласно документу, размер выплат увеличился на 7,5%.

Такую поддержку сегодня получают граждане, у которых недостаточно подтверждённого стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эта материальная помощь положена людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

Помимо этого, с 1 апреля на 7,5% повышен и размер государственного пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан. В частности, речь идёт о военнослужащих и добровольцах, ставших инвалидами из‑за военной травмы, об участниках Великой Отечественной войны и о людях, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.

«В целом решение затронет более 4 млн человек. В бюджете Социального фонда на это предусмотрено почти 37,5 млрд рублей», — сообщили в кабмине.

В результате нынешней индексации социальная пенсия по старости выросла до 7,69 тыс. рублей. Аналогичную сумму теперь будут выплачивать малочисленным народам Севера, а также детям по потере кормильца. При этом, если ребёнок лишился обоих кормильцев, одинокой матери или его родители неизвестны, он станет ежемесячно получать 15,38 тыс. рублей.

Социальные пенсии инвалидам III группы проиндексированы до 6,54 тыс. рублей, II группы — до 7,69 тыс. рублей, а I группы — до 15,38 тыс. рублей в месяц. При этом инвалидам с детства II группы также будут ежемесячно начислять 15,38 тыс. рублей, а инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам — 18,46 тыс. рублей.

Кроме того, получившим инвалидность военнослужащим государство станет каждый месяц выплачивать от 11,53 тыс. до 23,07 тыс. рублей, а пострадавшим от радиационных или техногенных катастроф — от 9,61 тыс. до 38,45 тыс. рублей. В то же время ежемесячные выплаты родственникам погибших военных будут проиндексированы до 11,53—15,38 тыс. рублей, участникам Великой Отечественной войны — до 11,53—19,22 тыс., а блокадникам — до 7,69—15,38 тыс. рублей.

«Все пенсии и социальные выплаты увеличиваются на размер инфляции, которая в прошлом году составила 7,5%. Конечно, это среднее значение и у разных слоёв населения продуктовая инфляция отличается: у одних она может быть 5%, у других — 20%. Тем не менее власти пытаются компенсировать людям общий инфляционный фон и тем самым поддержать платёжеспособный спрос. Для граждан таким образом сохраняется стабильность в доходах», — объяснил RT директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Напомним, ранее, с 1 января 2024 года, российское руководство на 7,5% подняло сумму страховых пенсий и величину прожиточного минимума. Одновременно опережающими темпами, сразу на 18,5%, был увеличен минимальный размер оплаты труда — до 19 242 рублей в месяц. В общей сложности это повышение затронуло порядка 50 млн россиян.

Позже, с 1 февраля, руководство страны на 7,4% повысило сумму материнского капитала и ещё около 40 различных пособий и выплат семьям с детьми, инвалидам, ветеранам и другим гражданам. Эта индексация коснулась примерно 20 млн человек.

РИА Новости

В целом увеличение социальных выплат, реализация адресных программ по поддержке нуждающихся граждан, а также рост заработных плат и восстановление реальных доходов россиян в прошлом году привели к рекордному снижению уровня бедности в стране. Об этом ранее заявили в Федеральной службе государственной статистики.

Согласно подсчётам ведомства, в 2023-м доля малообеспеченного населения сократилась до 9,3% (это примерно 13,5 млн человек). Достигнутый показатель стал минимальным за весь постсоветский период.

«В прошлом году власти задействовали беспрецедентный набор мер поддержки, особенно для семей с детьми. Всё, что было сделано по инициативе президента, дало благоприятный эффект и помогло снизить уровень бедности. Тем не менее нужно и дальше проводить реформы, поддерживать на законодательном уровне нуждающихся россиян и в целом предпринимать меры по увеличению производительности труда и росту доходов», — отметил в беседе с RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.