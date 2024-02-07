Для 20 млн россиян: Путин напомнил об индексации маткапитала и ещё около 40 социальных выплат с 1 февраля

С 1 февраля в России на 7,4% проиндексировано более 40 социальных выплат, напомнил президент страны Владимир Путин. В частности, по его словам, размер материнского капитала на первого ребёнка вырос до 630 тыс. рублей, а на второго — до 833 тыс. Также увеличились пособия семьям с детьми, ветеранам, людям с ограничениями по здоровью и другим категориям граждан. Всего индексация затронула порядка 20 млн человек, отметил глава государстве. Начисление повышенных выплат уже началось, заверили в Министерстве труда и социальной защиты.

В начале текущего месяца произошло повышение различных соцвыплат, которое коснулось почти 20 млн россиян. Об этом в среду, 7 февраля, напомнил президент страны Владимир Путин. Материальная помощь от государства была увеличена с учётом фактической инфляции за 2023 год — на 7,4%.

«Проиндексировано более 40 различных выплат... Это (например. — RT) материнский капитал. На первого ребёнка он теперь стал 630 тыс. рублей, на второго ребёнка — 833 тыс. рублей», — отметил российский лидер во время совещания с правительством.

Помимо маткапитала, индексация коснулась и других мер поддержки семей с детьми, включая ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет. Наряду с этим были повышены денежные выплаты ветеранам, Героям Советского Союза и России, а также людям с ограничениями по здоровью, о чём на встрече с президентом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Средства уже перечисляются в увеличенном размере по обычному графику доставки. Традиционно у нас числа доставки, Владимир Владимирович, с 3-го по 25-е число месяца. Соответствующим образом люди уже эти средства получают», — отчитался Котяков перед главой государства.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков

РИА Новости

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Владимир Путин при этом напомнил, что ещё с начала года в России заработал ряд других решений в социальной сфере. В частности, на 18,5% вырос минимальный размер оплаты труда — до 19 242 рублей. Инициатива затронула в общей сложности почти 5 млн человек.

Кроме того, на 7,5% были проиндексированы страховые пенсии у 31 млн неработающих граждан. На аналогичную величину выросло и единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Сегодня такую поддержку получают свыше 400 тыс. беременных женщин и родители почти 11 млн детей, отметил Антон Котяков.

Также по теме «Затронет 20 млн человек»: с 1 февраля в России проиндексированы маткапитал и ещё около 40 различных соцвыплат С 1 февраля размер материнского капитала в России на первого ребёнка превысил 630 тыс. рублей, а на второго — 833 тыс. рублей....

«Одновременно с 1 января по вашему поручению заработала норма, которая позволяет сохранять пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет, даже если мама вышла на работу. Эта норма реализуется и сегодня уже применяется», — добавил глава Минтруда.

Ежегодно проводимая руководством страны индексация соцвыплат призвана компенсировать россиянам рост потребительских цен, констатировала в разговоре с RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Повышение пособий и других мер социальной помощи на уровень реальной инфляции позволяет в полной мере сохранить реальные доходы населения. Такая поддержка людей в виде своевременной индексации выплат наглядно демонстрирует, что у Запада не получилось разорвать нашу экономику на части», — подчеркнула депутат.

По её словам, вопреки беспрецедентному объёму санкций страна продолжает успешно развиваться, что позволяет государству и дальше в полном объёме выполнять свои обязательства перед гражданами. В целом даже в условиях внешнего давления Россия остаётся одной из самых социально устойчивых мировых держав, считает экономист и директор по коммуникациям компании BitRiver Андрей Лобода.

«Стоит отметить, что социальный вектор развития России заметно усилился ещё в 2021 году. Говорить о снижении качества жизни пенсионеров и льготников разных категорий теперь не приходится, поскольку индексация некоторых выплат происходит даже с определением уровня инфляции. В этом смысле стране действительно удалось совершить прорыв», — отметил собеседник RT.

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Всего в 2024 году власти собираются направить из Социального фонда свыше 16 трлн рублей на выплату пенсий, страховых пособий и предоставление других мер соцподдержки. Это почти на 19% выше, чем было в 2023-м, свидетельствуют материалы Минтруда.

Увеличение материальной помощи со стороны государства позитивно влияет на платёжеспособность людей. Это, в свою очередь, стимулирует потребительский спрос и способствует дополнительному росту экономики, рассказал RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Таким образом, выделяемые на индексацию средств продолжают работать в экономике. То факт, что повышение размера пособий и различных выплат происходит регулярно, можно называть очень позитивным фактором, ведь люди чувствуют поддержку со стороны государства», — добавил эксперт.