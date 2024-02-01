«Затронет 20 млн человек»: с 1 февраля в России проиндексированы маткапитал и ещё около 40 различных соцвыплат

С 1 февраля размер материнского капитала в России на первого ребёнка превысил 630 тыс. рублей, а на второго — 833 тыс. рублей. Одновременно увеличились и другие социальные выплаты, пособия и компенсации. Всего власти проиндексировали более 40 различных мер финансовой поддержки с учётом фактической инфляции за прошлый год — на 7,4%. По мнению экспертов, инициатива руководства страны позволит частично компенсировать гражданам рост потребительских цен.

В четверг, 1 февраля, в России вступило в силу постановление правительства о повышении ряда социальных выплат, пособий и компенсаций. Речь идёт о материальной помощи семьям с детьми, людям с ограничениями по здоровью, пострадавшим на производстве и ветеранам.

Согласно решению кабмина, соцвыплаты увеличены с учётом фактической инфляции за 2023 год — на 7,4%. В общей сложности руководство страны проиндексировало более 40 различных мер финансовой поддержки граждан.

«В целом такая мера затронет около 20 млн человек... Исполнение социальных обязательств перед гражданами в полном объёме предусмотрено федеральным бюджетом, который утвердил президент в прошлом году», — заявил 25 января премьер-министр Михаил Мишустин.

В частности, увеличился размер материнского капитала. Теперь сумма выплаты составляет 630,4 тыс. рублей на первого ребёнка и чуть больше 833 тыс. рублей — на второго, если до его рождения семья не получала сертификат. Если родителям уже были начислены деньги за первенца, при появлении второго им доплатят 202,6 тыс. рублей.

Полученный до 1 февраля маткапитал, которым пока не успели воспользоваться, тоже будет увеличен на 7,4%. Если выплата уже частично потрачена, проиндексирован будет только неиспользованный остаток.

РИА Новости

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Напомним, что средства маткапитала нельзя обналичить, но разрешается потратить их на несколько целей. В частности, семья может направить деньги на улучшение жилищных условий (включая погашение ипотеки и строительство жилья), формирование накопительной пенсии матери, получение образования ребёнком, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей с инвалидностью.

Кроме того, родители с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека могут оформить ежемесячную выплату из маткапитала на ребёнка до трёх лет. Если в семье таких детей несколько, то получать эту форму поддержки можно на каждого из них. Размер пособия равен прожиточному минимуму на ребёнка и в среднем по России сейчас составляет почти 15 тыс. рублей.

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Сейчас маткапитал начисляют только тем, у кого есть российское гражданство на момент появления ребёнка, и лишь в том случае, если сам малыш является гражданином РФ по рождению. Исключения предусмотрены лишь для жителей новых регионов: им предоставляют материальную поддержку независимо от основания и сроков приобретения гражданства России.

Помимо материнского капитала, с 1 февраля в России выросло единовременное пособие при рождении ребёнка. Размер выплаты увеличился до 24,6 тыс. рублей. Этот вид поддержки положен всем российским семьям, независимо от уровня дохода и количества детей.

Проиндексировано и единовременное пособие беременным женщинам на сроке не меньше 180 дней, чьи мужья служат в армии по призыву, до 39 тыс. рублей. Одновременно вырос размер ежемесячной выплаты на ребёнка призывника — до 16,7 тыс. рублей. Эту материальную помощь может получать мать, опекун или родственник, который фактически ухаживает за ребёнком.

Наряду с этим увеличился размер пособия по уходу за ребёнком до достижения им полутора лет. Минимальная сумма выплаты достигла 9,2 тыс. рублей в месяц, а максимальная составляет 49,1 тыс. для работающих граждан и 18,5 тыс. — для не имеющих официальной занятости. Поддержку может получать один из родителей, бабушка, дедушка или другой ухаживающий за ребёнком родственник.

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Увеличился и размер единовременного пособия при передаче ребёнка на воспитание в семью — до 24,6 тыс. рублей. Право на выплату имеет один из усыновителей, опекунов (попечителей) или приёмных родителей. При этом если ребёнок старше восьми лет, имеет инвалидность или происходит усыновление братьев и сестёр, то сумма составит почти 188 тыс. рублей.

«Индексация социальных выплат позволяет частично компенсировать россиянам рост цен. Некоторым группам населения это позволяет восстановить среднедушевые доходы. В первую очередь речь идёт о самой уязвимой группе населения — малоимущих. В структуре их доходов соцвыплаты занимают до 40%, из которых основная часть — это пособия и компенсационные выплаты на детей», — отметила в разговоре с RT доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.

Без лишней нагрузки на бюджет

Также с 1 февраля в России увеличилась финансовая помощь при несчастном случае на производстве. Максимальные суммы единовременной и ежемесячной страховых выплат теперь составляют 141,5 тыс. рублей и 108,8 тыс. рублей соответственно, а предельный размер временного пособия по нетрудоспособности достиг 435,1 тыс. рублей.

Также проиндексированы пособия инвалидам III группы — до 3 тыс. рублей, II группы — до 3,8 тыс. рублей, а I группы — до 5,3 тыс. рублей, объём поддержки детей-инвалидов вырос до 3,8 тыс. рублей.

Также по теме «Позволит поддержать граждан»: с 1 января в России проиндексировали МРОТ, прожиточный минимум и страховые пенсии С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в России вырос на 18,5% — до 19 242 рублей. По поручению президента Владимира...

Размеры ежемесячных выплат Героям Советского Союза и России, а также полным кавалерам ордена Славы увеличились до 89,7 тыс. рублей. В свою очередь, Героям Труда РФ, Героям Соцтруда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы теперь будут начислять 66,1 тыс. рублей. Пособия ветеранам боевых действий проиндексированы до 4,2 тыс. рублей, а участникам Великой Отечественной войны — до 5,7 тыс. (до 7,6 тыс. при инвалидности).

Напомним, с 1 января российские власти на 7,5% подняли прожиточный минимум и сумму страховых пенсий неработающим гражданам. Одновременно сразу на 18,5% был увеличен минимальный размер оплаты труда — до 19 242 рублей. В общей сложности это повышение затронуло порядка 50 млн россиян.

Всего в 2024 году власти направят из Социального фонда свыше 16 трлн рублей на выплату пенсий, страховых пособий и предоставление других мер соцподдержки. Это почти на 19% выше, чем было в 2023-м, свидетельствуют материалы Минтруда.

«За счёт индексации выплат платёжеспособность целого ряда граждан удастся сохранить на том же уровне, что и в прошлом году. При этом никакой дополнительной нагрузки на бюджет не будет, поскольку он изначально был свёрстан с учётом повышения всех мер соцподдержки», — отметил в разговоре с RT директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.