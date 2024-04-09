«Фактор давления на администрацию США»: почему оптимизм американского малого бизнеса упал до минимума с 2012 года

Уровень делового оптимизма среди представителей малого бизнеса в США упал до минимума с конца 2012 года. Эксперты считают это одним из признаков замедления экономической активности в стране. По результатам опросов, главным вызовом для американских предпринимателей остаётся инфляция. При этом дополнительно работу компаний осложняет сохранение высоких процентных ставок. Как полагают специалисты, в обозримой перспективе ситуация вряд ли сильно изменится в лучшую сторону, а дальнейшее ухудшение настроений бизнеса может негативно сказаться на рейтинге Джо Байдена в преддверии президентских выборов в Штатах.

Предприниматели из Соединённых Штатов всё более скептически оценивают текущее положение дел в стране. Такой вывод следует из опубликованного во вторник, 9 апреля, ежемесячного отчёта Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB) США.

По результатам опроса, в марте 2024 года индекс делового оптимизма среди американских малых предприятий опустился третий месяц подряд и составил 88,5 пункта. Значение стало самым низким более чем за 11 лет.

«Оптимизм малого бизнеса достиг минимального показателя с (декабря. — RT) 2012 года — предприниматели по-прежнему сталкиваются с множеством сдерживающих рост факторов. Главной проблемой малого бизнеса вновь названа инфляция», — отметил ведущий экономист NFIB Билл Данкельберг.

Ухудшающиеся настроения компаний указывают на возможное замедление экономической активности в США, считают специалисты. Причём наряду с инфляцией и, как следствие, увеличением производственных и трудовых затрат предпринимателей настораживают и всё менее определённые перспективы снижения процентных ставок, говорится в исследовании.

«Более высокие процентные ставки произвели шоковый эффект на предпринимателей... При этом ситуация в американской экономике оказалась неоднородной. В то время как крупные компании продемонстрировали высокую устойчивость, малые предприятия оказались в более сложном положении в силу большей долговой нагрузки и чувствительности к инфляции», — отметил в беседе с RT стратег по фондовым рынкам Freedom Finance Global Михаил Степанян.

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Отметим, что инфляция в США начала заметно расти ещё в 2021 году. Тогда введённые на фоне пандемии COVID-19 карантинные ограничения привели к проблемам с перевозками целого ряда товаров, а Федеральная резервная система (выполняет функции центробанка страны) для поддержки экономики напечатала большой объём ничем не обеспеченных денег, что в итоге вызвало рост потребительских цен.

В результате если ещё в конце 2020 года уровень инфляции в Штатах был ниже целевой отметки ФРС в 2% и составлял около 1,4%, то по итогам 2021-го показатель вырос в пять раз и составил 7%. Об этом свидетельствуют данные американского Министерства труда.

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Ситуация усугубилась в 2022-м, когда после введения энергетических санкций против России Штаты столкнулись с удорожанием горючего и ещё более ощутимым ростом потребительских цен: в середине года уровень инфляции в стране впервые за 40 лет поднимался до 9,1%.

«Инфляция в США, как и в других странах Запада, — это инфляция издержек. Если изначально она была в основном вызвана перебоями в цепочках поставок сырья и ресурсов, то позже повлиял отказ от недорогой российской нефти, а также минеральных удобрений, ряда цветных металлов и другой продукции. Также негативную роль играет огромный госдолг Штатов и помощь киевскому режиму, из-за чего продолжают печататься доллары и увеличивается денежная масса», — объяснил RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

В попытках обуздать повышение цен Федрезерв стал резко ужесточать денежно-кредитную политику (ДКП). Если в предыдущие несколько лет ставка ФРС находилась около нулевой отметки, то с марта 2022 по июль 2023 года американский регулятор поднял её 11 раз (с 0—0,25 до 5,25—5,5% годовых) и с тех пор продолжает удерживать на этом уровне. Прежде такую высокую планку можно было наблюдать ещё в начале 2000-х.

Традиционно ужесточение ДКП считается одним из главных инструментов в борьбе с инфляцией. В результате повышения ставок растёт стоимость кредитов для граждан и бизнеса, экономическая активность ослабевает, что оказывает давление на цены.

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«Такой уровень ставок может оказать влияние не только на настроение бизнеса, но и на темпы роста экономики США в целом. Сегодня предпринимателям сложно получить рефинансирование своих кредитов, брать новые ссуды и обслуживать займы. Причём в нынешних условиях достаточно высока вероятность банкротства части компаний», — рассказал RT доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов.

Процентный капкан

Хотя на сегодняшний день ФРС удалось ощутимо снизить уровень инфляции, вернуть его к целевым 2% у американского регулятора пока не получилось. Более того, если в январе 2024-го показатель опустился до 3,1%, то в феврале значение вновь выросло и составило 3,2%.

«Инфляция снова ускорилась в том числе на фоне роста мировых цен на нефть. Дело в том, что США по-прежнему закупают часть энергоресурсов за рубежом, а растущая стоимость нефти приводит к удорожанию бензина. Это по цепочке ведёт к подъёму цен на многие товары и услуги», — объяснил Сергей Суверов.

Как отмечают эксперты NFIB, ещё несколько месяцев назад предполагалось, что при устойчивом замедлении роста цен ФРС начнёт снижать процентную ставку и в 2024-м опустит её шесть или семь раз. Впрочем, с учётом последних данных по инфляции участники рынка теперь ждут лишь двух или трёх снижений. Более того, глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари и вовсе не исключил, что смягчение ДКП в Штатах начнётся лишь в 2025-м.

Таким образом, финансовые расходы предпринимателей пока продолжат оставаться высокими, считают специалисты NFIB. При этом с учётом значимости малого бизнеса для экономики США нынешнее положение дел рискует пошатнуть позиции действующего президента страны Джо Байдена в предстоящей борьбе за кресло главы Белого дома, считает Сергей Суверов.