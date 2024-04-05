Угроза для Байдена: как в Демпартии США усиливают предвыборную борьбу с Робертом Кеннеди — младшим

Демпартия США усиливает информационные атаки и нападки на Роберта Кеннеди — младшего, которого демократы рассматривают серьёзной угрозой Джо Байдену на предстоящих президентских выборах, считают в штабе независимого кандидата. Демократы уже провели целый ряд акций, направленных против Кеннеди и его предвыборных мероприятий. Ранее политик заявил, что Джо Байден представляет куда большую угрозу для американской демократии, чем Дональд Трамп, поскольку он использует федеральные структуры для борьбы со своими оппонентами. Политологи подчёркивают, что по мере приближения к выборам 2024 года подрывная деятельность и политические провокации демократов в отношении противников Джо Байдена будут только усиливаться.

Демократическая партия США усиливает медийные атаки и нападки на независимого кандидата на пост президента страны Роберта Кеннеди — младшего, так как он угрожает перспективам Джо Байдена на предстоящих выборах. Об этом сообщает газета Politico, основываясь на словах руководителя избирательной кампании и невестки кандидата — Амариллис Фокс Кеннеди.

«Сейчас они открыто переходят к стратегии настоящего троллинга и притеснения, чтобы распространить эти сюжеты в СМИ и тем самым разагитировать избирателей, потому что их попытки не допустить Роберта к выборам провалились», — сказала она.

В материале отмечается, что демократы провели уже целый ряд акций, направленных против Кеннеди. К примеру, Национальный комитет Демпартии США оплатил грузовик, который объезжает рекламные мероприятия Кеннеди с информационными щитами с компроматом в его адрес.

Кроме того, демократы направляют пикетчиков на его предвыборные мероприятия, атакуют интернет-форум для волонтёров, заполонив его фальшивыми анонсами проведения мероприятий.

«Нам приходится выделять волонтёрские ресурсы на проверку и утверждение каждого из этих мероприятий низового уровня, что отвлекает их от других дел», — отметила Фокс Кеннеди.

Однако в стане демократов обвинения в подрывной деятельности, направленной против независимого кандидата, отвергли.

«Роберт Кеннеди — младший никогда не сталкивался с теорией заговора, в которую бы не верил, и этот случай — не исключение», — приводит Politico слова Мэтта Корридони, официального представителя Национального комитета Демпартии США.

Удар по Кеннеди

Напомним, Роберт Кеннеди — младший в апреле 2023 года подал заявку на участие в выборах главы государства в качестве кандидата от Демократической партии. Однако в октябре объявил, что будет участвовать в выборах президента США как независимый кандидат.

Стоит отметить, что с 1853 года президентами США становились либо демократы, либо республиканцы, хотя в выборах участвовали и независимые кандидаты. Самый высокий результат в современной истории США независимый кандидат показал в 1992-м, когда предприниматель Росс Перо набрал 18,9% голосов избирателей.

Роберт Кеннеди — младший

AP

© Richard Vogel

Роберт Кеннеди — младший является племянником убитого в результате покушения 35-го президента США Джона Кеннеди и сыном экс-генпрокурора Соединённых Штатов и сенатора Роберта Кеннеди — старшего, который был застрелен в ходе предвыборной президентской кампании 1968 года.

В рамках своей политической платформы Кеннеди — младший обещает положить конец «коррумпированному слиянию государственной власти и корпораций», которые, по его словам, пытаются уничтожить средний класс Америки. Он также выступает за диалог с Россией, заявляя, что нынешняя администрация США ошибочно полагает, что ослабление Москвы служит американским национальным интересам.

С момента вступления в президентскую гонку Кеннеди сумел собрать вокруг себя ядерный электорат из американцев, которые не хотят голосовать ни за республиканца Дональда Трампа, ни за демократа Джо Байдена.

Согласно данным опроса общественного мнения Куиннипиакского университета, по состоянию на 27 марта за Кеннеди-младшего готовы были проголосовать 13% избирателей. Таким образом, он стал самым популярным независимым кандидатом в президенты США со времён Росса Перо в 1992 году, отмечает портал Axios.

Всё это напрягает предвыборную команду Джо Байдена, которая «настолько обеспокоена потенциальным влиянием Роберта Кеннеди — младшего на выборы, что организовала целую операцию, призванную нанести удар по Кеннеди», пишет Axios.

Как отмечается, демократы считают, что он тайно сотрудничает с республиканцами и играет роль так называемого спойлера, то есть кандидата, используемого для оттягивания на свою сторону части избирателей, чтобы таким образом сократить число голосов за реального соперника кого-либо.

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По словам представителя Нацкомитета Демпартии Мэтта Корридони, республиканцы вкладываются в поддержку «кандидатов от третьих сторон, таких как Роберт Кеннеди — младший, чтобы сделать из них фиктивных кандидатов, действующих в интересах Дональда Трампа».

В стане независимого кандидата эти обвинения отвергли заявив, что политик выступает как против демократов, так и против республиканцев.

«Кеннеди намерен отобрать голоса и у президента Байдена, и у бывшего президента Трампа. Разумеется, Национальный комитет Демократической партии испытывает беспокойство. У Кеннеди самый высокий рейтинг благосклонности (избирателей. — RT) среди всех кандидатов, а среди независимых кандидатов он опережает президентов Байдена и Трампа», — заявила Axios Стефани Спир, пресс-секретарь предвыборной кампании Кеннеди.

Сам кандидат также не остался в долгу у своих политических противников: в интервью телеканалу CNN 1 апреля он заявил, что Джо Байден представляет гораздо большую угрозу для американской демократии, чем Дональд Трамп, которого Демпартия обвиняет во всех смертных грехах.

«Я могу утверждать, что президент Байден — гораздо большая угроза для демократии. И причина этого заключается в том, что президент Байден — это первый кандидат, первый президент в истории, который использует федеральные агентства для цензурирования политических высказываний и цензурирования своего оппонента», — подчеркнул Кеннеди.

В тот же день ему удалось одержать важную победу в рамках своей кампании: Кеннеди-младший был допущен до участия в выборах в ключевом штате Северная Каролина после того, как собрал почти вдвое больше подписей, чем требуется независимому кандидату для регистрации.

Запрет на альтернативу

Демпартия США активизирует нападки на Роберта Кеннеди — младшего из-за опасений, что он действительно может оттянуть на себя часть электората Джо Байдена, отметил в комментарии RT политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«Кеннеди может создать проблемы для Байдена, перетянув на свою сторону перед выборами аудиторию молодых либералов. Однако главная проблема для демократов — это Трамп. Если его не отстранят от участия в выборах через административный ресурс, то участие Кеннеди-младшего в выборах никакого значения иметь уже не будет. Поэтому демократы говорят, что Кеннеди якобы спойлер и человек Трампа. Это такой психологический приём», — пояснил эксперт.

Роберт Кеннеди — младший, Дональд Трамп и Джо Байден

AP

© Richard Vogel/Paul Sancya/Evan Vucci

На данном этапе демократы и Байден будут пытаться использовать административный ресурс, чтобы не дать Кеннеди зарегистрироваться кандидатом во всех 50 штатах, считает Дробницкий.

«При этом достаточно серьёзную проблему для Демпартии создают штаты, где голоса коллегии выборщиков не отдаются одному кандидату по итогам всеобщего голосования, а делятся между ними. Там участие Роберта Кеннеди — младшего в выборах как независимого кандидата будет представлять непосредственную угрозу для Джо Байдена. Поэтому демократы постараются отстранить Кеннеди от выборов: не дать ему зарегистрироваться, чтобы его имени не было в избирательном бюллетене», — подчеркнул политолог.

Вместе с тем, если Байден проиграет в ноябре Трампу, ответственным за его провал назначат как раз Кеннеди, считает Дмитрий Дробницкий.

«Демпартия будет вешать всех собак на него, говорить что он их предал и опозорил своего отца и легендарного дядю. Они не будут говорить, что Джо Байден — несостоятельный кандидат, который... уступает Трампу, они скажут, что помешал спойлер-Кеннеди, который предал идеалы социального либерализма и подыграл республиканцам. Поскольку штаб Байдена не может бороться с «большим дядей» Трампом, значит будут бороться с «маленьким дядей» Кеннеди», — констатировал аналитик.

Схожего мнения придерживается и политолог Александр Асафов. По его словам, было очевидно, что Демпартия США прибегнет ко всем возможным методам, чтобы устранить любых хоть сколько-нибудь опасных для Байдена кандидатов.

«Цель номер один — Трамп, но это не означает, что остальные не заслуживают внимания. Кеннеди в последнее время усилил работу своей кампании, повысил узнаваемость и популярность. Его риторика близка американскому избирателю, в том числе и в той части, где он задаёт вопросы про финансирование Украины за счёт налогоплательщиков США ради интересов корпораций, которые поддерживают Байдена и находятся в картельном сговоре. Также он откровенно высказывается о внутренних проблемах страны, и поэтому Кеннеди неприятен нынешней администрации», — отметил эксперт.

Кроме того, на фоне активного и энергичного Кеннеди очень сложно поддерживать иллюзию того, что Байден является дееспособным политиком, добавил Асафов.

«Попытки представить Байдена деятельным и рациональным человеком проваливаются и везде оборачиваются насмешками. Поэтому его окружение будет прибегать ко всем методам, чтобы дискредитировать Кеннеди», — пояснил собеседник RT.

По мере того, как избирательная кампания будет набирать обороты, подрывная деятельность и политические провокации со стороны демократов в отношении своих противников будут нарастать, считает Александр Асафов.

«Сейчас мы пока ещё находимся в той точке, на которой выстроить какой-то связный прогноз и предположить, как именно на финальной стадии избирательной кампании будут распределены силы, нельзя. Но, учитывая то, какие инструменты политической борьбы уже задействованы, можно сказать, что атаки на Дональда Трампа и Роберта Кеннеди — младшего будут только усиливаться», — заключил эксперт.