«Широкомасштабное политическое ток-шоу»: о чём говорит победа Трампа на партийных выборах сразу в трёх штатах

Бывший американский лидер Дональд Трамп победил на голосовании представителей Республиканской партии в трёх штатах: Миссури, Мичигане и Айдахо. Он получил наибольшую поддержку на всех прошедших до сих пор республиканских праймериз и кокусах, в том числе на голосовании в Южной Каролине — «домашнем» штате его главного внутрипартийного соперника Никки Хейли. Политологи считают, что именно 45-й глава Белого дома с наибольшей долей вероятности станет кандидатом от республиканцев в текущей президентской кампании. При этом аналитики практически не сомневаются, что демократы, инициировавшие ряд судебных разбирательств в отношении Трампа, не оставят попыток не допустить его до выборов.

Дональд Трамп одержал победу в кокусах Республиканской партии, которые прошли сразу в трёх штатах (Миссури, Мичигане и Айдахо), уверенно обойдя бывшего губернатора Южной Каролины и экс-постпреда США при ООН Никки Хейли.

Экс-президент США уже заручился поддержкой 244 делегатов грядущего съезда республиканцев, у Хейли пока всего 24 голоса. Чтобы быть выбранным кандидатом от партии необходимо минимум 1215 голосов делегатов.

Кокусы представляют собой собрание партийных ячеек, и, в отличие от праймериз, их проводят не власти штатов, а партийный аппарат. От их итогов также зависит, кого Республиканская партия выберет своим кандидатом в президенты США на съезде, который пройдёт летом.

Трамп одержал эту победу за несколько дней до так называемого супервторника — ключевого события в предвыборном цикле, когда решение принимается одновременно в большом количестве штатов (5 марта 2024-го в 15 штатах пройдут праймериз республиканцев, а в Юте — кокус). Результаты «супервторника» традиционно фактически определяют победителя партийной предвыборной гонки.

Внутрипартийное соперничество

Трамп прокомментировал удачный ход кампании, выступая перед сторонниками на митинге в Ричмонде (штат Вирджиния). «Мы как ракета устремились к статусу кандидата от Республиканской партии. Сегодня мы показали невероятные результаты», — сообщил миллиардер.

Он напомнил, что ранее также выиграл республиканские праймериз и кокусы в Айове, Нью-Гемпшире, Неваде и других штатах.

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«Сегодня, похоже, мы получили почти 100% голосов в Миссури и Мичигане... С ума сойти, не так ли? Довольно-таки круто получается. И это большая честь», — продолжил экс-президент.

Ранее Трамп также выиграл праймериз и в Южной Каролине — в родном штате своего главного оппонента по внутрипартийной гонке Никки Хейли, которая была его губернатором с 2011 по 2017 год.

В Южной Каролине Трамп получил 59,8% голосов, а Хейли — 39,5% (при этом экс-президент заручился поддержкой 47 делегатов, а его соперница — трёх). Несмотря на поражение в «домашнем» штате, Хейли решила продолжить борьбу как минимум до «супервторника».

При этом в экспертном сообществе США считают, что у Хейли нет реальных шансов взять верх над Трампом.

«Эта гонка уже давно закончилась — с того момента, как Дональд Трамп объявил, что собирается стать президентом», — приводит Bloomberg слова республиканского политтехнолога Джая Чабрия.

Специалисты отмечают, что Хейли вряд ли удастся получить номинацию на съезде Республиканской партии даже в том случае, если Дональд Трамп не сможет продолжать участие в предвыборной гонке из-за судебного преследования со стороны Минюста США. Напомним, что миллиардер является фигурантом сразу нескольких уголовных дел.

Хейли ранее в интервью NBC News заявила, что разбирательства по делам Трампа нужно завершить до выборов президента США в ноябре.

«Я считаю, что со всеми судебными делами надо разобраться до ноября... Мы должны понимать, что будет, до этого момента, до выборов президента, потому что после этого, если он станет президентом, не думаю, что что-либо из этого будет разбираться», — сказала она.

Бывший губернатор Южной Каролины и экс-постпред США в ООН Никки Хейли

AP

© Chuck Burton

При этом Хейли не встала в этом вопросе на сторону экс-президента, как некоторые другие политики-республиканцы, и не стала характеризовать разбирательства в отношении Трампа как политически мотивированное преследование.

«Я просто считаю, что президент тоже обязан жить в соответствии с законом. Полная неприкосновенность (президенту. — RT) не полагается», — приводит её слова NBC News.

Ранее Трампа отстранили от участия в праймериз в штатах Колорадо, Мэн и Иллинойс (в первых двух собрания пройдут в «супервторник»). Такое решение суды и местные власти приняли на основании 14-й поправки к Конституции США, согласно которой должностным лицам, участвовавшим в мятеже, запрещается занимать ответственные посты в исполнительной власти.

Это связано с тем, что одно из дел против бывшего главы Белого дома касается его попыток оспорить результаты президентских выборов 2020 года, что, в свою очередь, по версии обвинения, привело к событиям 6 января 2021-го, когда его сторонники штурмовали Капитолий. Именно этот инцидент Демпартия трактует как мятеж.

«На финишной прямой»

Между тем, как считают опрошенные RT аналитики, Дональд Трамп по-прежнему является единственным «жизнеспособным» кандидатом на пост президента США от Республиканской партии, вокруг которого собрался ядерный электорат.

«У республиканцев на данный момент нет фигуры, сопоставимой по харизме, уровню популярности и узнаваемости с Дональдом Трампом», — констатировал кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Трамп на митинге своих сторонников

Gettyimages.ru

© Win McNamee

С его точки зрения, Никки Хейли вряд ли обладает необходимой поддержкой среди рядовых республиканцев и спонсоров партии.

«С нынешними показателями Хейли, скорее всего, либо выйдет из игры после «супервторника», либо попытается вернуться в гонку в каком-то неожиданном качестве, например от другой партии или как независимый кандидат. Существуют даже конспирологические теории, что она переметнётся к демократам и заменит дряхлеющего Джо Байдена. Но всем, в том числе и противникам Трампа, уже очевидно, что от Республиканской партии кандидатом будет он. На это не повлияют даже решения местных властей тех штатов, где ему был вынесен запрет участвовать в праймериз», — рассуждает Фельдман.

Он уверен, что Трамп будет выдвинут как кандидат в президенты на летнем партийном съезде республиканцев.

«Никки Хейли в настоящий момент работает преимущественно над собственным брендом. Она значительно моложе Трампа, имеет за плечами губернаторство и постпредство в ООН, но заметной на федеральном уровне политической фигурой она всё же не стала. Сейчас, участвуя в праймериз, она старается приобрести статус второго по узнаваемости партийного деятеля. Это, в свою очередь, можно будет конвертировать в более успешные результаты, допустим, в президентской гонке 2028 года, в которую Трамп, очевидно, включиться уже вряд ли сможет», — пояснил он.

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Однако утверждать, что сейчас у Трампа всё безоблачно на политическом поприще, было бы ошибочно, добавил Фельдман.

«У него неплохие электоральные позиции и за пределами Республиканской партии, а, согласно данным опросов общественного мнения, его рейтинг составляет около 48%. Но в то же время у Трампа и очень серьёзный антирейтинг — более 50%. То есть тех американцев, кто его критикует, примерно столько же, сколько тех, кто ему симпатизирует», — отметил аналитик.

При этом, по его мнению, главной интригой в ближайшие месяцы станет дальнейшая политическая судьба нынешнего главы государства демократа Джо Байдена.

«Решится ли Демпартия США выдвинуть на выборы крайне пожилого человека с уже очевидно плохим здоровьем и ограниченной дееспособностью? Состояние Байдена не позволяет ему принимать полноценное участие в дебатах и традиционных предвыборных мероприятиях, и если он перед объективами камер столкнётся в дискуссиях с Трампом, то последний просто его уничтожит», — подчеркнул Фельдман.

Он добавил, что в стане демократов идут постоянные непубличные дискуссии на предмет возможной замены Байдена в самый последний момент на фигуру, устраивающую глобалистские элиты и способную конкурировать с Трампом.

Со своей стороны, сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин полагает, что, если бы президентские выборы в США состоялись завтра, их победителем стал бы Трамп.

«Президентом завтрашней Америки был бы Трамп, если всё пройдёт по правилам — без фальсификаций и голосования по почте. Очевидно, что бывший глава Белого дома — на финишной прямой. В Европе бюрократы уже считают, что именно он будет следующим президентом. Так же думают его недоброжелатели, партийные ястребы вроде Джона Болтона и прочих. Никки Хейли же имеет репутацию «засланного казачка» от демократов, которая работает на раскол республиканского электората. Она играет роль спойлера», — рассказал политолог.

В то же время он ожидает, что демократы постараются использовать административный ресурс, чтобы не допустить Трампа к предстоящим выборам.