«Ядерный электорат следует за Трампом»: как снятие Десантиса с президентской гонки может повлиять на выборы в США

Губернатор штата Флорида Рон Десантис приостановил свою кампанию по выдвижению на пост президента США и поддержал Дональда Трампа. Десантис отметил, что большинство избирателей-республиканцев на праймериз хотят дать Трампу ещё один шанс, и заявил, что тоже поддержит бывшего американского лидера, несмотря на существующие между ними разногласия. Таким образом, у Республиканской партии осталось два ключевых участника праймериз: Дональд Трамп и бывший постпред при ООН Никки Хейли. Эксперты отмечают, что позиции миллиардера значительно укрепились и только судебное преследование может помешать ему участвовать в выборах 2024 года.

Губернатор штата Флорида Рон Деcантис заявил, что прекращает участие в президентской гонке. В своём видеообращении республиканец отметил, что, «не имея чёткого пути к победе», не хочет просить своих сторонников продолжать безвозмездную поддержку своей избирательной кампании.

«Для меня очевидно, что большинство избирателей-республиканцев хотят дать Дональду Трампу ещё один шанс», — сказал Десантис.

Губернатор Флориды также отметил, что, несмотря на определённые разногласия между ним и Трампом, он будет поддерживать бывшего американского лидера на выборах.

Рон Десантис заявил о прекращении своей кампании вскоре после республиканских праймериз в штате Айова, где он набрал 21,2% голосов, заняв второе место. Первое — у Дональда Трампа (51%).

Десантис объявил об участии в выборах президента США в мае прошлого года. Некоторое время его считали главным соперником Трампа, однако губернатору Флориды так и не удалось развить успешную кампанию и заручиться широкой поддержкой среди избирателей Республиканской партии.

По данным Bloomberg, некоторые спонсоры кампании Десантиса хотят, чтобы он сохранил политический капитал для участия в выборах на пост президента в 2028 году. Сейчас политику 45 лет, и спонсоры видят в нём потенциал для ещё одной попытки баллотироваться, когда имени Трампа уже не будет в избирательных бюллетенях.

На пути к Нью-Гэмпширу

Дональд Трамп, комментируя выход Десантиса из предвыборной гонки, отметил, что губернатор Флориды провёл «по-настоящему хорошую кампанию». «Скажу вам: это нелегко», — подчеркнул миллиардер.

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«Я также с нетерпением жду возможности поработать с Роном и остальными, чтобы победить продажного Джо Байдена. Мы должны выставить его (из Белого дома. — RT)», — заявил он.

Кроме того, миллиардер сказал, что больше не будет использовать в отношении губернатора Флориды прозвище Десанктимониус (от англ. sanctimonious — ханжеский, лицемерный), которое он придумал ему в прошлом году.

Напомним, ранее из борьбы за право стать кандидатом от Республиканской партии на выборах президента США уже выбыли экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и бизнесмен Вивек Рамасвами.

Таким образом, в списке участников республиканских праймериз остались всего два кандидата: Дональд Трамп и бывший постпред США в ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли.

Никки Хейли

AP

© Matt Rourke

Хейли поблагодарила Десантиса за участие в праймериз, заявив при этом, что не собирается отказываться от продолжения гонки и намерена победить. «В этой гонке участвуют два человека. Именно этого мы с самого начала и хотели. Мы не собираемся сдаваться», — сказала она.

На решение Хейли продолжать борьбу с бывшим американским лидером ответили в избирательном штабе Трампа, подчеркнув, что она не представляет интересы республиканского электората.

«Никки Хейли — кандидат от глобалистов и демократов, готовая пойти на всё, чтобы положить конец движению «Америка превыше всего». Начиная с повышения налогов и заканчивая уничтожением программы социального обеспечения и программы (медицинского страхования пожилых и инвалидов. — RT) Medicare, а также открытием границ, она в большей степени представляет взгляды демократов, а не республиканцев. Пора выбирать с умом», — говорится в заявлении.

Следующие праймериз Республиканской партии пройдут 23 января в штате Нью-Гэмпшир. Согласно последним опросам, на них Трамп может набрать от 46 до 55% голосов, а Хейли — от 34 до 44%.

Ядерный электорат

Десантису так и не удалось убедить спонсоров Республиканской партии, что он может победить Джо Байдена на выборах президента, отметил в разговоре с RT политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.

«На каком-то этапе к Десантису наконец пришло понимание, что он просто не соберёт достаточное количество средств для проведения успешной предвыборной кампании. Кроме непосредственно финансирования, это касается и политического влияния, и уровня медийной поддержки в различных регионах США. В определённый момент, видя такую динамику, трезво мыслящий человек принимает решение выйти из гонки», — сказал он.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с RT также заметил, что Десантис не смог эффективно реализовать свой потенциал и убедить доноров партии и избирателей, что он лучше Трампа.

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«Уже давно было понятно, что Десантис сдувается. Голоса избирателей идут Трампу, а деньги спонсоров — Никки Хейли. Довольно быстро стало ясно, что Десантис, к сожалению, не отвечает на один ключевой для избирателей и элитных групп вопрос, а именно: почему он противостоит Дональду Трампу? Праймериз — это ведь не только битва личностей, это ещё и битва политических программ. Нужно было объяснить, чем он отличается от Трампа. Он играл на том же поле, но при этом хуже, менее уверенно и не смог объяснить избирателям, почему кандидатом должен стать он, а не Трамп», — сказал эксперт.

Поэтому интерес к нему постепенно угасал практически с самого начала его участия в предвыборной гонке, добавил Дробницкий. Кроме того, вокруг Трампа сформировался ядерный электорат, который предан лично ему и будет поддерживать его на всех праймериз и выборах 2024 года, отметил собеседник RT.

«Этот электорат следует за Трампом с 2016 года», — напомнил политолог.

А на фоне многочисленных дел и судебных разбирательств, инициированных в отношении Трампа, сторонники миллиардера ещё сильнее сплотились вокруг него, добавил Дмитрий Дробницкий. Последователи 45-го президента США считают, что враги Трампа хотят отстранить его от участия в выборах любыми способами, отметил он.

«При этом надо отдать должное Трампу — он очень активен, последователен и продолжает политическую борьбу, невзирая на судебное преследование. Он остаётся лидером республиканского поля, и других кандидатов, которые могли бы оспорить его позицию лидера, нет», — сказал политолог.

Теперь же Трамп получит и часть голосов избирателей, которые ранее собирались голосовать за Десантиса, что ещё более укрепит его позиции, отметил аналитик.

Несмотря на мощную поддержку Трампа со стороны избирателей-республиканцев, Никки Хейли намерена продолжить соперничество с экс-президентом. Однако даже при поддержке так называемого глубинного истеблишмента, чьим кандидатом является Хейли, шансов у неё никаких, считает Дробницкий.

«Она попытается зацепиться за праймериз в штатах Нью-Гэмпшир и Южная Каролина. В Южной Каролине она должна выигрывать, потому что это её штат, её политическая родина: она там выросла, училась и стала губернатором. В Нью-Гэмпшире она рассчитывает показать результат, хотя бы сравнимый с Трампом, и сократить тот большой отрыв, с которым она финишировала в Айове (19,1%)», — пояснил собеседник RT.

По его мнению, Хейли станет кандидатом от Республиканской партии только в том случае, если Трампа отстранят от выборов через суд.

«Тогда вернётся статус-кво: двухпартийный истеблишмент возвращается, все трамписты побеждены и Джо Байден выиграет выборы у Хейли. Однако это не снимает основной проблемы 2024 года, которая состоит в том, что все электоральные процессы будут в определённой степени лишены легитимности. Их результаты не будут приняты проигравшей стороной, особенно если проигравшая сторона — это трамписты», — резюмировал политолог.