Трамп назвал большой честью поддержку вышедшего из предвыборной гонки Десантиса

Экс-президент США Дональд Трамп назвал большой честью поддержку со стороны вышедшего из предвыборной гонки губернатора штата Флорида Рона Десантиса.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Для меня большая честь получить его поддержку», — сказал Трамп.

При этом он выразил надежду на возможность поработать вместе с Десантисом.

Ранее Десантис вышел из президентской гонки в США и поддержал Трампа.