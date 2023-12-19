Грандиозный скандал: 25 лет назад палата представителей США проголосовала за импичмент Билла Клинтона

19 декабря 1998 года после многочасовых дебатов нижняя палата конгресса США одобрила две статьи импичмента президента Билла Клинтона. Его обвинили в даче ложных показаний под присягой и препятствовании правосудию. Поводом для запуска процедуры стал сексуальный скандал, в котором оказались замешаны Клинтон и бывшая сотрудница аппарата Белого дома Моника Левински. В сенате набрать необходимое число голосов для объявления импичмента не удалось. Однако, по мнению экспертов, этот эпизод нанёс серьёзный урон институту президентства в США и навсегда изменил характер политической борьбы в Америке.

25 лет назад палата представителей конгресса США проголосовала за вынесение обвинений по двум из четырёх статей импичмента 42-го президента страны — демократа Билла Клинтона. Его обвинили в даче ложных показаний под присягой федеральному большому жюри и препятствовании правосудию.

Таким образом, Клинтон стал вторым в истории США президентом, в отношении которого была предпринята попытка импичмента. Первым этой процедуре подвергся Эндрю Джонсон в 1868 году, а Ричард Никсон сам ушёл в отставку в связи с Уотергейтским скандалом в 1974-м, опасаясь импичмента.

Причиной разбирательства в отношении Билла Клинтона послужил преданный огласке сексуальный скандал, в котором были замешаны глава государства и бывшая сотрудница аппарата Белого дома Моника Левински.

Служебный роман

В июне 1995 года 21-летняя Моника Левински после окончания учёбы в университете устроилась на стажировку в офис главы аппарата Белого дома по рекомендации друга семьи — бизнесмена Уолтера Кэя, известного своими крупными пожертвованиями Демократической партии США.

По воспоминаниям сослуживцев и знакомых, Левински была располагающей к себе, но непоседливой и излишне романтичной девушкой. Её бывшие коллеги по пулу стажёров Белого дома в своих интервью американским СМИ отмечали, что она часто проводила время в коридорах и комнатах, окружающих Овальный кабинет (историческое рабочее место американских лидеров) и стремилась получать от руководителей задачи, которые позволяли ей быть на виду у президента.

В итоге Клинтон обратил на Левински внимание — и в ноябре 1995-го у них начался роман. В декабре она окончила стажировку и была принята на работу в аппарат Белого дома, получив должность ассистента офиса по законодательным вопросам.

Несмотря на то, что на новой должности её рабочее место находилось в здании по соседству с Белым домом, сотрудники администрации президента США часто замечали Левински в западном крыле Белого дома, где располагается Овальный кабинет.

Роман Клинтона с Левински продлился до 1997 года. Впоследствии выяснилось, что за это время они не менее девяти раз вступали в сексуальные отношения, в том числе на рабочем месте президента США в Белом доме.

В апреле 1996 года Монику Левински перевели на работу в Пентагон, так как она якобы не слишком хорошо справлялась со своими служебными обязанностями и при этом слишком много времени проводила около президента.

Роковые откровения

На работе в оборонном ведомстве, где она получила должность ассистента официального представителя Пентагона, Левински подружилась с одной из коллег — Линдой Трипп.

По воспоминаниям сослуживцев, Трипп, которая была вдвое старше Левински, стала наставником девушки. Общительная Моника вскоре посвятила новую коллегу в детали своего романа с Клинтоном.

Билл Клинтон обращается к нации в 1998 году

AP

© Ron Edmonds

Трипп, ранее работавшая в администрации президента Джорджа Буша — старшего, начала записывать свои разговоры с Левински. Вскоре чиновница имела на руках почти 20 записей, в которых Моника рассказывала о своём романе с Клинтоном (иногда в деталях) и сетовала на то, что президент к ней охладел.

Эти записи Трипп затем дала послушать корреспондентам Newsweek, однако издание не стало предавать их огласке.

Стоит отметить, что Билл Клинтон к тому времени уже был фигурантом другого сексуального скандала: на него подала в суд Пола Джонс, которая в иске утверждала, что он домогался её в 1991 году, будучи губернатором штата Арканзас.

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Узнав из своих источников о некоей девушке, которая якобы состоит в связи с Клинтоном, адвокаты Джонс привлекли Монику Левински к делу через повестку, после чего она под присягой заявила, что у неё не было отношений с 42-м президентом США.

Вскоре после этого, в январе 1998 года Линда Трипп передала свои записи спецпрокурору Кеннету Старру.

К 20-м числам января связь Клинтона с Левински уже широко освещалась в СМИ. Во время пресс-конференции в Белом доме 26 января Билл Клинтон сделал заявление, ставшее впоследствии знаменитым.

«Я хочу сказать американскому народу одну вещь. Я хочу, чтобы вы меня выслушали. Я скажу это ещё раз: у меня не было сексуальных отношений с этой женщиной, мисс Левински. Я никогда не просил кого-либо лгать, ни разу. Эти обвинения ложны», — сказал он.

И во время дачи показаний под присягой по иску Полы Джонс о домогательствах Клинтон заявил, что не имел связи с Левински.

Пойман на лжи

Летом 1998 года спецпрокурор Старр добился того, чтобы Билл Клинтон был вызван для дачи показаний перед коллегией большого жюри (специальная группа присяжных, созываемая перед вынесением обвинений по делам федерального уровня).

Ранее такие показания уже дала Левински, которая заключила сделку с правосудием и передала Старру вещественные доказательства — синее платье со следами ДНК президента.

В отличие от своих предыдущих показаний по делу о сексуальных домогательствах, на этот раз Клинтон признал, что у него была связь с Левински. Он стал первым в истории США президентом, давшим показания большому жюри.

Заседание сената США по вопросу импичмента Билла Клинтона

Gettyimages.ru

© Wally McNamee/CORBIS

Вечером того же дня Клинтон выступил с четырёхминутным телеобращением к гражданам страны, в котором признал, что у него была неподобающая связь с Левински. Стоит отметить, что в этой краткой речи, изобилующей юридическими терминами, слово «секс» не прозвучало ни разу, а «сожаление» было использовано только в контексте признания, что он ввёл в заблуждение общественность и свою семью.

Менее чем через месяц спецпрокурор Кеннет Старр направил отчёт в палату представителей конгресса США. В нём он излагал основания для объявления импичмента Клинтону по 11 пунктам, включая лжесвидетельство, препятствование правосудию, фальсификацию показаний и злоупотребление властью, а также пересказывал подробности отношений между 42-м президентом и Моникой Левински.

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В то время нижнюю палату конгресса контролировали республиканцы. Воспользовавшись большинством, они инициировали начало процедуры импичмента Клинтона. 19 декабря, после почти 14-часовых дебатов, конгрессмены утвердили две статьи импичмента, обвинив Клинтона во лжи под присягой и препятствовании правосудию.

7 января 1999 года в американском сенате начался первый с 1868-го процесс над действующим президентом, который продолжался пять недель. Вердикт был вынесен 12 февраля. Для обвинительного приговора и отстранения Билла Клинтона от должности требовалось две трети голосов, то есть 67 голосов.

Однако набрать нужное количество голосов не удалось. Обвинение в лжесвидетельстве было отклонено 45 голосами за и 55 против, а обвинение в препятствовании правосудию — 50 голосами за и 50 против.

Клинтон был оправдан, после чего сказал, что глубоко сожалеет об этом инциденте.

Удар по институту президентства

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT отметил, что республиканцы долгое время планировали отстранить Клинтона от власти через процедуру импичмента.

«Импичмент Клинтона имел под собой политические мотивы. Республиканцы затеяли расследование против Клинтона с самого начала его избрания президентом и назначили независимого прокурора, который всё это время копал под него. То, что он обнаружил скандал с Моникой Левински, было случайностью. Был закинут широкий невод — и вытащили этот случай. Первоначально Старр расследовал деятельность компании Whitewater по торговле недвижимостью, с которой были связаны Билл и Хиллари Клинтон», — напомнил эксперт.

Однако Клинтон дал своим политическим оппонентам возможность выдвинуть против него обвинения, когда соврал о своих отношениях с Левински во время дачи показаний большому жюри, констатировал Рогулёв.

«Основания у них были. Клинтон, положа руку на Библию, на слушаниях по этому вопросу сказал, что никаких интимных отношений с Моникой Левински не было», — заметил политолог.

Он добавил, что после этого случая импичмент стал приемлемым инструментом в борьбе главных политических сил США.

«Республиканцы пытались объявить импичмент Бараку Обаме в 2013 году. Демпартия США, в свою очередь, строила планы, чтобы сместить таким образом Дональда Трампа. Сейчас республиканцы пытаются объявить импичмент Джо Байдену из-за деятельности его сына. После эпизода с Клинтоном обе партии стали активно использовать эту процедуру, и она превратилась из механизма контроля над государственным аппаратом в инструмент политической борьбы», — сказал собеседник RT.

Импичмент в отношении Билла Клинтона в целом нанёс удар по институту президентства в США, считает доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

«Это был грандиозный политический скандал, который нанёс колоссальный имиджевый урон американскому институту президентства и стране в целом. Тем не менее Клинтон доработал до конца своего второго срока, а его супруга успешно конвертировала образ жертвы измены в поддержку со стороны многомиллионной женской аудитории. Впоследствии именно эта поддержка позволила ей стать сначала сенатором, затем государственным секретарём и потом кандидатом на пост президента США», — подчеркнул аналитик.

Импичмент Клинтона вызвал своеобразную цепную реакцию, которая до сих пор влияет на политическую жизнь США, добавил Фельдман.

«В 1998 американские парламентарии на практике опробовали этот инструмент, после чего он навсегда остался в арсенале средств политической борьбы. С высокой долей вероятности можно предположить, что аналогичная участь будет ожидать каждого президента США по окончании четырёхлетнего периода нахождения у власти. Даже если подобные попытки не увенчаются отстранением от должности хозяина Белого дома, они могут оказать существенное влияние на результаты голосования за того или иного кандидата на следующих выборах», — заключил политолог.